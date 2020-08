Le meilleur des blogs – Rémi Mogenet: Les moires de Jean-Pierre Dionnet JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine.

Rémi Mogenet: Les moires de Jean-Pierre Dionnet

J'ai rencontré Jean-Pierre Dionnet sur Facebook – jamais dans la vraie vie –, et il m'est apparu comme un homme d'une rare ouverture d'esprit: mes explorations de la tradition savoyarde et de l'ésotérisme européen l'intéressaient, il était toujours avide de nouvelles découvertes, comme à l'époque où il a fondé et dirigé le magazine Métal hurlant – que je lisais régulièrement, adolescent. Je lisais aussi Les Armées du conquérant, l'une de ses plus célèbres bandes dessinées, et j'aimais son univers howardien, son atmosphère de romanité décadente mêlée d'Afrique. Récemment, il a publié aux éditions Hors Collection ses mémoires, appelés Mes Moires, et il a eu la gentillesse de m'en faire parvenir un exemplaire. Ils sont passionnants et touchants, et on y découvre un homme fondamentalement bon – porté au bien et à l'amour d'autrui, avec en plus un désir de toucher aux secrets enfouis, de pénétrer les mystères de l'existence, d'entrer en contact avec le monde des esprits. Il n'ose pas totalement s'y essayer et, s'il admire infiniment William Blake, il ne se prétend pas à sa mesure: il effleure l'autre côté, mais n'y vit pas. (...)

Pierre Béguin: La Vie suprême

C’est un récit aux fortes intonations ramuziennes auquel nous invite Alain Bagnoud dans son dernier livre La Vie suprême. Même ancrage dans la chronique locale, en l’occurrence valaisanne, dans les coutumes claniques, dans le rejet de la différence ; même impossibilité de communiquer dans un cadre qui ne valorise que le poids des traditions et des habitudes ancestrales ; même univers fermé, comme une sorte de clôture naturelle que la montagne sépare de l’extérieur ; même jeu dialectique dans les comparaisons dont la fonction essentielle est de souligner cette hantise de l’abstrait chez des personnages qui s’efforcent de conjurer l’angoisse de l’inconnu, de tout ce qui les dépasse, à grands renforts de comparés familiers, concrets, accessibles à l’entendement ; même ressort narratif, enfin, qui consiste à faire basculer un microcosme pris dans la gangue d’un immobilisme séculaire par l’intrusion d’un élément extérieur susceptible de le bouleverser, pour le moins de le menacer. (...)

Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur.

Philippe Meyer: L’enfer d’un monde sans touristes

Je connais un guide de montagne basé en Bolivie et qui conduit régulièrement des clients jusqu'à Ojos del Salado, un sommet de 6'900 m, le plus haut volcan actif du monde. En mars, depuis le sommet avec vue sur le Chili et l'Argentine, il ne se doutait pas de ce qu'il trouverait en redescendant. Le virus s’était déjà propagé rapidement ; les voyages se faisaient de plus en plus rares à travers le continent. (...) là-bas, les gens travaillent au jour le jour pour survivre. Les touristes partis, ils doivent chercher ailleurs de quoi gagner leur vie, et la pandémie a considérablement réduit les alternatives de travail. Lorsque les frontières se sont fermées, la plupart des guides touristiques de La Paz sont allés travailler dans les mines d’or de Bolivie, qui déversent du mercure toxique dans l’eau et le sol du pays. C’est un travail exténuant qui paie moins de 300 dollars par mois. Tous regrettent le temps où les avions amenaient leur lot de touristes, car l'exploitation minière est un travail horriblement difficile et très peu rémunérateur. (...)

Pierre Kunz: Loup y es-tu ? oui, beaucoup trop !

(...) Eu égard aux excès législatifs intervenus ces dernières années en la matière et confrontées aux dégâts des prédateurs dans les exploitations agricoles et d’élevage, nos autorités fédérales ont enfin réagi. Elles ont modifié une loi sur la chasse datant de 1985 et manifestement teintée à l’excès de la sensiblerie et de la niaiserie qui primaient à l’époque. La modification votée par les Chambres vise simplement à autoriser les cantons à réguler les meutes qui se multiplient. Une atteinte à la libre reconquête des forêts et de champs helvétiques par le loup qui n’a pas plu aux soi-disant défenseurs de la biodiversité et ils l’ont contestée par référendum. En vue de la votation du 27 septembre, ils ont réuni les médias lundi pour vanter les mérites de leur position. C’est bien sûr leur droit. Par contre, dans leur argumentation, ils n’auraient pas dû dépasser les limites de la décence pour se lancer dans une diatribe aussi mensongère que ridicule. N’allèrent-ils pas jusqu’à prétendre que la nouvelle loi non seulement ouvrait la porte à l’éradication du loup mais que par ailleurs elle mettait en danger la biodiversité dans notre pays ? Des affirmations stupides qu’aucun expert honnête ne saurait confirmer. (...)

Pascal Décaillet: Tout simplement, cela est

L'immense erreur du multilatéralisme, depuis 1945 (voire depuis 1919), consiste à s'imaginer qu'existerait, quelque part dans l'univers, une forme de sagesse collective de l'humanité. On gommerait les peuples, les nations, on diluerait l'Histoire, le réel. On remplacerait le concret par le rêve d'une Entente cordiale planétaire : SDN en 1919 (on a vu le résultat !), ONU depuis 1945. Les grandes constructions multilatérales sont des chimères. Dès que surgit le vent du tragique, tout ce beau monde, tous ces beaux parleurs, s'éclipsent. Et chaque nation, face à son destin, reste seule. Si elle est forte, si elle a puisé en elle-même la puissance du survie, elle pourra s'en sortir. Si elle est faible, elle risquera le pire. (...)

Haykel Ezzeddine: Journée internationale du chat noir

Dans l’imaginaire de l’homme, le chat noir est vecteur de malédiction au même titre que le corbeau. Oiseau de mauvais augure ou 4 pattes à éviter de croiser sur son chemin. Les superstitions ont traversé les siècles et persistent encore au point que le 17 août est décrété « Journée internationale du chat noir » histoire de sensibiliser les « insensibles » au sort de ce félin à la couleur et à la prestance d’un puma. Chassé, pourchassé pour sa couleur sombre le chat noir est victime d’une véritable campagne de dénigrement depuis le Moyen Age. (...)

David Frenkel: Non à l’achat d’avions de chasse qui flatteront le m’as-tu-vu !

L’Otan, selon son article du traité de Washington stipule : « Une attaque armée contre l’un de ses pays membres, survenant en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties ». Cette organisation représente à ce jour une force militaire grandement dissuasive. En janvier 1994, Il a été convenu lors de la réunion de ses membres à Bruxelles de poursuivre l’élargissement de l’Otan par la création d’un « Partenariat pour la Paix ». Ce partenariat est en quelque sorte un état transitoire pour ceux qui désireront à la longue adhérer à cette organisation. La Suisse est membre du « Partenariat pour la Paix », et elle est entourée, à l’exception de l’Autriche, par des pays membres de l’Otan. De ce fait elle bénéficie indirectement du bouclier de cette dernière. En effet, tout état qui pourrait avoir contre elle des velléités agressives devrait d’abord s’en prendre à un pays qui est sous la protection de l’Otan. Et on voit mal, l’Autriche, pays neutre, s’attaquer à notre pays. Dans ces conditions, dépenser 6 milliards pour des avions de combat surdimensionnés est un gaspillage éhonté. (...)