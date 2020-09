Le meilleur des blogs – Pascal Holenweg: Le Sultan est un tueur pieux JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Pascal Holenweg: Le Sultan est un tueur pieux

(...) De toute façon, il aurait tort de se gêner, Erdogan, qui proclame que "la Turquie a besoin d'un nouvel esprit de conquête", puisque personne ne le retient : les USA se sont désengagés, l'Europe est diplomatiquement et militairement inexistante, la Russie s’accommode et l'ONU ne peut rien. Et en Turquie même, l'opposition kémaliste (le CHP) n'a pas osé condamner la rupture islamiste avec le kémalisme. Mais Erdogan n'est sans doute pas lui-même à la hauteur de ses ambitions et de ses modèles : il se prend sans doute pour un nouveau Sultan, mais il n'est ni Mehmet II (le conquérant de Constantinople), ni Sélim Ier (le conquérant de La Mecque), moins encore Soliman le Magnifique (le conquérant des Balkans), juste, peut-être Abdulhamit II, l'avant-dernier sultan et l'avant-dernier fossoyeur de l'empire… "La Turquie a lancé une guerre totale contre les Droits Humains", dénonce Asli Erdogan, arrêtée et détenue pendant quatre mois en 2016 parce qu'elle était membre de l'association de soutien à un journal pro-kurde. (...)

Christian Brunier: GeniLac, une énorme ambition

Hier, j’ai eu le plaisir de donner une conférence au Rotary Club de Genève sur la thématique : GeniLac, de la thermique renouvelable, locale.A l’heure de l’urgence climatique, il est impératif de se secouer pour consommer moins et mieux. En matière énergétique, nous avons les moyens de le faire, sans diminuer notre qualité de vie. Les technologies sont là. La nature nous offre des énergies vertes de manière largement suffisante. Il faut juste de la volonté et de l’action. Moins … Le kilowattheure le moins cher et le plus écologique est celui que nous ne consommons pas ! La priorité est donc à l’efficacité énergétique. (...) A Genève, pour se chauffer et se refroidir, nous utilisons 91% d’énergies fossiles, essentiellement du mazout et du gaz. Pas terrible ! Pourtant, les alternatives existent localement. (...)

Eric Segapelli: Cabanes/Manchette

Entre les éditions originales, les réimpressions, les rééditions dans d'autres collections, les recueils et les adaptations BD, on ne compte plus le nombre d'illustrations ou photos qui ont orné les romans de Jean-Patrick Manchette. Il faut bien l'avouer beaucoup d'entre elles sont assez médiocres à l'exception des adaptations BD et plus particulièrement la couverture du dessinateur Max Cabanes pour Nada qu'il a adapté avec Doug Headline qui n'est autre que le fils de Jean-Patrick Manchette. On y voit cette femme, les yeux fermés, exhalant la fumée de la cigarette qu'elle tient entre ses doigts. Il s'agit de Veronique Cash l'une des membres d'un groupuscule d'extrême-gauche composé d'amateurs qui s'est mis en tête de kidnapper l'ambassadeur des Etats-Unis, stationné à Paris. On y perçoit ce qui fait la quintessence de l'œuvre de Manchette que sont l'élégance, la désinvolture, la séduction et le danger omniprésent qui précède les éclats de violence marquant ce récit politique d'un auteur résolument engagé à une époque où les groupuscules révolutionnaires sévissaient dans le contexte des années de plomb. (...)

Bruno Hubacher: Fintech

La logique qui anime le capital est la recherche perpétuelle du meilleur rendement par le biais de la minimisation du coût de production, le travail. La minimisation du coût du travail engendrant une érosion du pouvoir d’achat et, par conséquent, une baisse inévitable de la demande, celle-ci ne peut être compensée autrement que par le crédit, le fondement même du système économique en vigueur. (...) Ce qui a commencé avec la révolution industrielle au 19ème siècle et s’achève avec la révolution technologique du 21ème siècle le philosophe Karl Marx appelle l’aliénation (Entfremdung), se référant à la transformation de la relation entre le travailleur et le produit de son travail, dans le sens que, par le biais de la division du travail et l’automatisation, le dernier développe une dynamique propre qui échappe à son créateur. Il passe de valeur d’usage à valeur d’échange étant à la fois produit et consommé sans que ni le producteur ni le consommateur ait la maîtrise ni sur le prix du travail ni sur celui du produit. La Fintec pousse la logique de l’aliénation encore un peu plus loin. (...)

Guy Mettan: Combat de reines au pied du Tounò

(...) En montagne, tout se paie, tout se mérite, mais chaque effort tient sa récompense. Peu avant 20 heures, j’arrive à la cabane. Quatre personnes sont en train de terminer leur repas. Le gardien m’accueille, m’assure que j’aurais dû m’enregistrer avant 16h30 à Tignousa et qu’on m’y m’avait attendu en vain pour me donner mes clés, et me montre mon dortoir. Il me réchauffe un copieux plat de macaroni aux tomates et fromage. De quoi digérer, avec l’aide de quelques verres de dôle, toutes ces heures d’errance alpine bien au chaud, alors qu’une pluie froide et drue tombe définitivement sur la vallée…

Marian Stepczynski: ni V ni W ni U mais L

(...) Une opinion moins partagée esquisse un scénario nettement plus sombre. Parce que la brutalité de la crise a profondément marqué les esprits et fait reculer toutes les formes de projets, qu’il s’agisse des prévisions de dépense des consommateurs ou des plans d’investissement des entreprises, le monde de demain serait aux prises avec une interminable lenteur économique se morfondant dans un environnement paupérisé. Il ne s’agirait pas d’une situation équivalant à la stagflation consécutive au choc pétrolier des années 1970, mais d’un phénomène encore jamais vu qu’on pourrait baptiser stagdéflation, savoir la coexistence d’une faiblesse persistante du taux de croissance, obstinément inférieur au potentiel de production, et d’un niveau toujours trop bas des prix et des taux d’intérêt, trop bas pour permettre au mécanisme classique du multiplicateur keynésien de jouer (...) Ce serait donc, pour reprendre les lettres de l’alphabet étrennées depuis les débuts de la pandémie, le «L qui aurait fini par s’imposer, en lieu et place du «V» espéré, du «W» à la rigueur, et même du «U» faute de mieux. (...)

Marc Schindler: Train : la nuit et le jour

Le train de nuit, c’est un choix politique. Puisque le président le veut, on va investir 30 millions pour renouveler le matériel. Les experts estiment qu’il faudrait 1,5 milliard pour les wagons, les gares et les infrastructures. Qui va payer ? (...) Pendant ce temps, dans mon pays, la Suisse, l’Office fédéral des transports inaugure le dernier maillon de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NFLA). Un chantier titanesque ouvert il y a près de 20 ans. Une facture de 23 milliards de francs suisses. L’idée, c’est de transférer le trafic de la route vers le train en chargeant les camions sur des wagons, à travers des tunnels alpins, et d’accélérer les liaisons entre l’Allemagne et l’Italie. (...) En Suisse, plus de 35% des marchandises sont transportées par le rail, contre seulement 10% en France. L’exemple du fiasco français de transport par rail, c’est la ligne des primeurs Perpignan-Rungis, qui achemine chaque jour fruits et légumes vers le marché parisien. Comme personne ne veut payer les péages ferroviaires, le train a été remplacé par 25 000 camions. Quant à la ligne Lyon-Turin, qui permettrait de transporter 700 000 camions par le rail, c’est un serpent de mer qui a quinze ans de retard. (...)

Carol Scheller: Si seulement ce n’était que le Covid

L’organisation israélienne Médecins pour les Droits de l’Homme en Israël (PHRI – Physicians for Human Rights Israel en anglais) est le seul espoir des malades à Gaza avec un besoin urgent d’obtenir un permis pour suivre des traitements médicaux en Cisjordanie et en Israël. Le travail de la coordinatrice Celine Jaber pour obtenir ces permis est devenu un cauchemar bureaucratique et humain depuis le mois de juin. Elle en témoigne sur le site du PHRI. Voici son témoignage traduit en français. (...)

David Frenkel: On prend les citoyens suisses pour des demeurés…

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra en Iran, a-t-on appris hier 1). Cette arrivée se place dans le cadre des célébrations liées aux 100 ans de la diplomatie suisse en Iran, le ministre des Affaires étrangères rencontrera le président Rohani ce week-end lors d’une visite de trois jours, nous informe-t-on. Dénonçons la visite complaisante de notre conseiller fédéral. Au mois de novembre 2019, lors du dernier mouvement contestataire, un nombre incalculable de citoyens ont été emprisonnés. (...) On prend les citoyens suisses pour des demeurés lorsque l'on nous dit que seront évoqués lors de la rencontre entre le chef du DFAE avec la gouvernance des mollahs les sujets… comme les droits de l’homme… Or, depuis le temps que nos conseillers fédéraux font des salamalecs aux dirigeants rien n’a changé en Iran quant aux respects des droits de l’homme les plus élémentaires. Même les courbettes de notre ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy Rey lors de sa visite iranienne en 2008 allant jusqu’à se déguiser en burqa n’ont pas fait bouger d’un iota le système répressif des mollahs. (...)