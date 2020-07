Le meilleur des blogs – Pascal Holenweg: Un autre monde est (toujours) possible

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs, sélectionnez la rubrique OPINION! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Pascal Holenweg: Un autre monde est (toujours) possible

(...) La social-démocratie ne peut changer le monde, puisqu’elle admet l’Etat, le salariat et la propriété privée ; le léninisme n’a pas changé le monde, puisqu’il a pris et gardé l’Etat ; le capitalisme a changé le monde de la féodalité, parce qu’il a tout contesté, et tout changé de ce qui définissait le féodalisme et de ce sur quoi le féodalisme était construit. Nous avons d’abord à apprendre de nos ennemis d’aujourd’hui que la révolution n’est possible qu’en abolissant concrètement les règles, les normes et les institutions du monde tel qu’il est. Le capitalisme l’a fait. Le socialisme ne l’a pas encore fait. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir, il faut aussi prendre les moyens de l’exercer –et de l’exercer autrement qu’en en faisant le moyen d’obliger les autres à faire ce qu’ils ne feraient pas s’ils n’y étaient obligés, ou leur interdire de faire ce qu’ils feraient s’ils n’étaient pas contraints d’y renoncer. Il n’est pas de révolution possible sans révolution dans, et de, la vie quotidienne, des relations entre les personnes, des modes de vie, des normes de comportement. Un changement qui n’est qu’institutionnel n’est qu’un changement des modes d’aliénation et des pratiques du pouvoir ; ces limites au changement qualifient le réformisme et l’adaptation , et disqualifient leur prétention à être, si peu que ce soit, révolutionnaires. (...)

Pierre Kunz: Savons-nous encore faire confiance ?

(...) sans que nous nous en rendions compte, le besoin de faire confiance et de solidarité s’est effacé de nos consciences. En cause, l’hyper-technologisation de nos modes de vie, les progrès inouïs de la science, médicale en particulier, et bien sûr l’Etat-providence censé nous épargner les conséquences des aléas de l’existence : maladie, chômage, vieillesse. Plus personne ne songeait à la confiance, tout nous semblait « sous contrôle », tout dépendait désormais, pensions-nous, de nous-mêmes, de notre efficacité et de notre bon sens. Il suffisait que nous aimions, travaillions et consommions pour que nous soyons satisfaits et nous sentions en sécurité. La récente pandémie nous a cruellement fait sentir que nous nous étions aveuglés. (...)

----------

Tous les jours une nouvelle revue des blogs hébergée par @tdg.ch. Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. Ils n'engagent pas la rédaction de la Tribune.

----------

Daniel Warner: Audacity and Hope in the Summer of Discontent

We are in the summer of discontent, overwhelmed by the pandemic, civil unrest and economic hardship. In what seems ages ago, Barack Obama talked of the audacity of hope. That audacity now appears as neither audacious nor hopeful. Obama’s “Thoughts on Reclaiming the American Dream” seem more like a nightmare than a dream. With the pandemic growing in many parts of the United States and the world, and with civil unrest increasing because of greater awareness of gross violations of human rights, that euphoria has long gone. Where is the audacity today? Where is the hope? (...)

Claude Bonard: Sans culottes et avec culottes

(...) Nous connaissons tous l'image des "sans-culottes" de la Révolution française. En revanche, connaissez-vous l'histoire de la symbolique des couleurs des culottes de cavalerie de la Garde républicaine ? ... si ce n'est pas le cas, la voici en prenant comme exemple la visite de travail du président de la Confédération M. Alain Berset à Paris en septembre 2018. Le détachement d'honneur du 1er régiment d'infanterie de la Garde républicaine qui rendait les honneurs dans la cour de l'Elysée était vêtu de la tenue de tradition de la Gendarmerie qui n’a que peu évolué en 130 ans. (...) Usuellement, la culotte bleue est portée lors de l'accueil de ministres étrangers et la culotte blanche est portée en grande tenue lorsque le président de la République reçoit ses homologues étrangers en visite officielle ou d'Etat. Dans le cas de M. Alain Berset en 2018, il s'agissait d'une visite dite de travail. Lors de la rencontre précédente entre le président Macron et Mme Doris Leuthard, la couleur de la culotte était aussi bleue, on peut ainsi en déduire que la visite de Mme Leuthard était aussi une visite de travail. (...)

Didier Bonny: « Les Parfums » : pour son excellent duo

(...) Comme le souligne le conseiller technique Jean Jacques, nez parfumeur de la maison Parfums Caron, « il a davantage vu un film sur le rapport à l’autre que sur les parfums » même si « travailler le parfum, c’est travailler le rapport à soi et à l’autre. Et « Les Parfums » le montre très bien. » En fait, c'est une manière polie de dire qu'il ne se passe pas grand-chose durant les 100 minutes que dure le film. Il y a certes quelques rebondissements, mais ils sont le plus souvent prévisibles. Pourtant, on ne s’ennuie pas vraiment. Une seule et bonne raison à ce constat : le duo Emmanuelle Devos-Grégory Montel fonctionne à merveille. La première réussit à rendre attachant son personnage pourtant antipathique et le second fait preuve d’une humanité à toute épreuve, que ce soit dans son rôle de père divorcé ou de chauffeur qui a du…flair. Un film qui fait le plein de tendresse tout en évitant l’écueil du roman à l’eau de rose, ce n’est déjà pas si mal. (2 étoiles) (...)

David Frenkel: Le virus du nazisme est en train de muter et infecte l'Europe

L’historien palestinien (ndr arabe) Ghassan Weshah a déclaré, dans une interview diffusée sur la chaîne télévisée Al-Aqsa (Hamas – Gaza) le 6 juin 2020, que l’Amérique et sa devise de liberté étaient en voie d’effondrement et que l’islam s’avérait être la seule puissance capable de diriger le monde après l’Amérique, la Chine ne faisant pas le poids. Il a précisé que le monde était dégoûté par les Chinois consommateurs de « tout ce qui bouge ». Weshah a également cité des « études scientifiques » affirmant que l’Allemagne et la France deviendraient des républiques islamiques d’ici 10 ans (...) NB de David Frenkel : Le virus du nazisme est en train de muter et infecte, comme il y a moins d'un siècle, l'Europe entière. Et au nom de la Liberté, je continuerai à rendre compte des faits ayant marqué l'Histoire. Celle-ci ne s'embarrasse pas de nuances lorsqu'elle se fait le témoin de la Shoah qui ne fut qu'un point culminant d'un antisémitisme millénaire et qui perdure encore. Aucune mise en garde ne me fera taire. En Suisse, et heureusement, nous ne sommes pas dans un État totalitaire.

Marian Stepczynski: Singularités du marché du logement

(...) Pourquoi, alors, pareille discrépance entre construction destinée à la location et promotions destinées à la vente ? Il y a certes les politique publiques, à Genève notamment, qui forcent le logement locatif. Mais il y a aussi l’attitude des caisses de pension et des assureurs, en quête de placements prometteurs de rendements meilleurs et plus stables que ceux des valeurs mobilières, et qui les poussent à anticiper, au-delà peut-être du raisonnable, une marée de nouveaux locataires.

André Thomann: Ils ont encore frappé

Il y avait déjà cet hurluberlu qui voulait supprimer le nom de René-Louis Piachaud donné à une de nos rues. Il ne précisait pas si le nom devait être remplacé par celui, c’est très mode, d’une héroïne féminine, disons rue Sylvie Vartan ou rue Marlène Dietrich. On reste dans l’expectative. Il y a cet autre qui veut débaptiser la rue Jean-Violette, un écrivain genevois d’origine zuricoise. Peut-être pas un génie de première grandeur, mais enfin on a jugé bon de lui attribuer une rue et on devrait en rester là. Vous aurez remarqué que les débaptiseurs s’en prennent toujours aux noms propres. Pas aux noms communs. Pourtant ce n’est pas ça qui manque. Tenez par exemple les Cropettes. J’ai essayé de savoir ce qu’étaient des cropettes mais j’ai fait chou blanc, pardon chou noir dans la novlangue. Je me permets dès lors quelques hypothèses. Cropette, une fleur : (...)