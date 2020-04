Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Marie-France de Meuron: Que nous révèle le virus couronné?

(...) Différents médias nous montrent l'organisme dans son apparence externe, ce qui est en relation avec notre tendance à considérer les choses de l'extérieur, à faire très attention à l'apparence, à soigner les symptômes visibles plutôt qu'à rechercher la source de la pathologie dans les zones internes. Une image bien claire nous montre les strates du coronavirus, tant externes qu'internes. Il est intéressant de noter que son apparence périphérique est bien décorée et que son centre est apparemment vide. Sur photo prise au microscope, on voit un centre flou et sombre - qui contraste avec la couronne - et dont les chercheurs ne nous ont apparemment encore rien livré. Nous pouvons en dire autant de nous quand nous sommes absorbés par l'extérieur et absents de notre noyau de vie, force et joie. (...) Exemples:... (...) La couronne nous enseigne aussi que : "Comparaison n'est pas raison". Comparer avec des chiffres l'épidémie actuelle avec la peste de 1918 ne met pas en évidence le fait que "le microbe n'est rien, le terrain est tout". (...)

Djemâa Chraïti: Désenclaver la mort

Mon invitée - Franceline James. Son credo : l'éternité c'est maintenant ! Elle aime la vie par-dessus tout et la sienne a été bien remplie. Médecin, psychiatre-psychothérapeute FMH, spécialisée en ethnopsychiatrie . Le but de la médecine est de protéger, de sauver la vie. Elle ne saurait y renoncer sans se renier. Pour autant, la mort – ma mort -- ne lui appartient pas ! Pas plus que mes organes, d’ailleurs. Je m’élève fermement contre l’obligation légale faite à tous d’être donneur par défaut ». La vie requiert d’autres critères que ceux de la médecine pour être pleinement vécue. En particulier celui de la liberté. Ma liberté est de regarder ma mort en face quand celle-ci se présentera. Je réclame donc de désenclaver la mort des critères médicaux liés au sauvetage de la vie à tout prix. (...) Née pour le mystère de la mort, je n’ai que faire de l’esclavage du bien-être qu’on veut m’imposer de toutes parts. Que ce soit en sautant en parachute (ça, c’était quand j’étais jeune), ou en vivant la totalité du moment présent (ça, c’est le privilège de l’âge), je veux regarder ma mort en face. Par Dieu, qu’on me laisse rentrer chez moi ! (Michel VIALA, Genève, 1979). (...)

Didier Bonny: La promotion du vélo, un enjeu sanitaire

Le déconfinement progressif, à partir de lundi prochain, questionne, notamment, sur la manière dont les personnes vont se déplacer. Pas besoin d’être divin pour anticiper le fait que les transports publics ne vont pas être pris d’assaut en raison de la proximité qui y règne. Comment respecter, en effet, la fameuse distance sociale dans un tram bondé? Et vu l’incertitude sur l’utilité du masque, encore faut-il en avoir, il est fort probable que celles et ceux qui le pourront, se déplaceront autrement. Certains vont se rendre compte que leur lieu de travail n’est finalement pas si loin à pied, d’autres que le vélo est la meilleure solution et enfin, et c’est là que le bât blesse, les derniers vont être tentés de reprendre la voiture qu’ils avaient délaissée au profit des transports publics se sentant, et on peut le comprendre, plus en sécurité. (...)

Charly Schwarz: Les limites des indicateurs de performance

(...) Mais agir de façon transversale, c'est aussi se donner la possibilité de changer de regard et peut-être de rechercher l'altérité. Or, c'est la qualité du dialogue qui produit une altérité et non l'accumulation de critères et d'indicateurs de performance à laquelle se livrent nos institutions. Et lorsqu'elle devient idéologique, la mise en tableau de bord des "indicateurs de performances" ( performance économique et environnementale, traçabilité des investissements humains, mesure d'impact social) se transforme en fiction et plus personne n'y croit vraiment. (...)

Hayek Ezzeddine: ”La caravane de solidarité” se remet en ordre de marche

Retour en arrière. Samedi dernier, l’association la « Caravane de solidarité-Genève » a été contrainte d’arrêter la distribution de denrées alimentaires de base aux plus démunis. L’une des responsables a été arrêtée pour récidive puis relâchée par la police et sa remorque confisquée; elle l'est toujours. L’énorme élan de solidarité de la société civile et l'ntervention positive de quelques politiciens ainsi que le tapage médiatique ont porté leur fruit. La « Caravane de solidarité » se remet au travail et revient en force demain samedi 25 avril au même endroit avec toutes les autorisations nécessaires. (...)

Jean-François Druz: Parlons de confinement

Un confinement atypique et en pleine mer depuis Capetown. Il y a quatre années, en décembre j’avais fait la connaissance de Jalal. Il était originaire de Goa, en Inde. Depuis son enfance, il était passionné de voile. Il avait travaillé quelques années pour le compte d’un riche omanais. Au large d’Oman, il regardait les boutres naviguer, toutes voiles au vent. Lorsqu’il quitta le Sultanat, il décida d’acheter l’un de ces bateaux qui l’avait toujours fasciné. Ce serait le Wazzi : 30 mètres de long, deux mats et deux antennes, et ses majestueuses voiles arabes. Jalal était alors retourné dans son port natal de Goa et offrait aux aventuriers des croisières qui pouvaient durer plusieurs semaines. Il était arrivé au Cap, accompagné en plus de son équipage, de deux américains et trois hollandais. Voyant que ce genre d’aventure m’interpellait et m’intéressait, il nous proposa (à cinq amis et moi-même) de l’accompagner à Goa. 15 jours plus tard, nous étions prêts ! (...) Bizarrement, nous étions très calmes. Serait-ce dû au confinement de plusieurs semaines qui arrivait enfin à sa fin?

Demir Sönmez: 105e Anniversaire du génocide des Arméniens

À l’occasion du 24 avril, date du début du Mèdz Yéghérn – le génocide des Arméniens de 1915 - la communauté arménienne témoigne sa reconnaissan-ce à une Suisse qui s’est montrée solidaire lors du premier grand crime contre l’humanité du XX siècle, accueillant les orphelins rescapés sur son territoire. De par ce lien historique qui la lie à la terre helvétique, elle reste convaincue que le monde politique suisse doit donner un signal concret d’une reconnaissance sans concession de ce crime pour lutter contre sa négation. Ainsi, elle invite les Genevois et les Suisses à s’approprier des Réverbères de la Mémoire, une œuvre d’art rappelant tous les crimes de masse et en particulier le génocide de 1915, offerte à la Ville de Genève en 2018. Dans un esprit de solidarité, la commu-nauté arménienne de Suisse verse une contribution à la Chaîne du Bonheur (...)

Beate Gillo-Schmitt: Fin de la sixième semaine

Les semaines passent, les racines blanches poussent, et nous voilà à la fin de la sixième semaine de confinement. Je me couche et me lève de plus en plus tard. C'est peut-être un avant-goût de la retraite. En même temps je ne suis pas en vacances. Mentalement ce n'est pas la même chose de travailler depuis la maison qu'au bureau. Je ne ressens pas la même urgence de faire les choses, de réagir à des mails, de faire des suivis. Je n'ai pas l'impression d'être efficace, et le contact direct avec les collègues me manque. (...) Mercredi j'ai fait un tour au bureau pour récupérer mon écran. Cela m'a fait drôle. Je suis partie assez tôt pour me fondre dans le flot des frontaliers. Mais d'abord j'ai profité pour faire le plein. Le prix de l'essence a baissé. Evidemment pas autant que le prix du pétrole, mais c'est déjà ça de pris. Puis je m'approche de la frontière. Une petite queue s'est formée devant moi - rien comparé aux bouchons matinaux d'avant le confinement. Les douaniers suisses arrêtent chaque voiture pour demander si on a un permis. Je leur offre mon plus beau sourire mais cela ne leur suffit pas. A la vue de ma carte de légitimation ils me laissent quand même passer. Ouf. (...)

Pascal Holenweg: Pétrole maudit !

(...) Le choc pétrolier d'il y a un demi-siècle ? une belle et bonne crise économique provoquée par une crise pétrolière, elle-même provoquée par une coalition de pays exportateurs décidant d'une brutale augmentation des prix avait fait germer une brassées d'idées tout à fait réjouissantes, aux fins d'économiser du carburant : "on a pas de pétrole, mais on a des idées" clamait-on en France... Qu'en est-il resté, de ces idées, une fois les prix du pétrole ramenés au supportable ? Vous vous souvenez des "dimanches sans voitures" ? combien de temps en a-t-on bénéficié ? le temps d'un soupir d'aise devant des rues peuplées d'enfants et des autoroutes sur lesquelles passent des calèches... Hier, on n'avait pas de pétrole,mais des idées, aujourd'hui on a trop de pétrole, et toujours des idées. On avait même promis qu'on allait les réaliser, ces idées, les concrétiser... A sa manière brutale, le Covid en a rendu quelques-unes inévitables, mais à un coût social qui menace d'être exorbitant : "des pans entiers de l'économie (s'effondrent) mais il en résulte une amélioration saisissante de la qualité de vie et d'environnement", note le sociologue Vincent Kaufmann : "nous vivons la concrétisation d'une vie urbaine débarrassée du vrombissement constant du trafic"*. Cette vie urbaine ne vivra-t-elle que le temps d'une trêve ? A noël 1914, sur le front français, les soldats qui se massacraient depuis des mois ont cessé de se massacrer pendant quelques heures... avant d'être contraints de s'y remettre. (...)