Le meilleur des blogs – Marian Stepczynski: Des causes profondes du chaos économique JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs, sélectionnez la rubrique OPINION! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Marian Stepczynski: Des causes profondes du chaos économique

La pandémie, ou plus exactement le confinement qui l’a accompagnée, a été propice au développement de théories plus ou moins fumeuses sur les causes profondes du chaos économique que le monde est en train de vivre. S’il fallait en résumer l’essentiel, on dirait qu’elles dénoncent, comme coupable absolu, le capitalisme et son bras armé, le marché. (...) Mais imaginer que la décroissance, c’est-à-dire au bout du compte la destruction progressive du stock de capital, soit la seule manière d’assurer la perpétuation de l’espèce humaine, est à la fois simpliste et suicidaire. Simpliste, car c’est négliger que la croissance, au sens économique du terme, évolue au fur et à mesure de l’évolution des besoins et des attentes : elle devient «durable», «qualitative», faite toujours moins de marchandises et toujours plus de services. Et suicidaire, car rien ne conduit, mieux que la paupérisation, aux guerres et par leur truchement à l’extinction des espèces.

Daniel Warner: Basketball Plays Outside the Bubble

Sports has always been a retreat from the outside world. It is a distraction. Athletes and fans escape from their daily tedium by living in the moment inside a stadium or behind a TV screen. (...) What changes can a sports boycott achieve? As abuses of power become more and more evident, athletes are using their public spaces to express political opinions. Black Lives Matter has found resonance with basketball players. Roughly 70% of players in the National Basketball League are men of color. Many have taken to wearing political statements on the back of their uniforms. And this has become accepted. The consequences will not be immediate, especially during an election year. The Democratic Party has been the traditional party of minorities. Calls for social change are not new, and the history of segregation in the United States will not be solved by a Joe Biden victory. But the very fact that players have reacted by boycotting and threatening to the end the season, and that owners and league officials are not condemning the actions does show some progress. Is that progress enough? (...)

Pascal Holenweg: Noir c’est noir

(...) Ce n'est jamais un travail qui est "illégal" (ni, donc, celle ou celui qui l'accomplit), mais parfois un emploi -et donc un employeur. Les employeurs d'une femme de ménage ou d'une nounou concluent avec elle un contrat de travail, même s'il n'est pas écrit, même s'ils ignorent l'avoir conclu, et même si leur employée est clandestine, sans statut et sans papiers. Ils lui doivent donc un salaire, même si elle n'est pas en mesure de travailler ou qu'ils renoncent temporairement à ses services. Et s'ils ne lui paient pas ce salaire, ce sont eux, et non pas elle, qui sont dans l'illégalité... Des milliers de travailleuses domestiques s'occupent à Genève d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées. C'est un travail. Devient-il illégal quand la personne qui l'accomplit n'est pas déclarée par qui l'emploie ? ou quand elle n'a pas de permis de séjour ou de résidence ? Evidemment que non : c'est toujours le même travail... Et il n'est toujours pas illégal de soigner à domicile une personne âgée ou handicapés, de garder un enfant, de faire le ménage et les course ou de promener le chien. De toute façon, et sur le fond, notre position est claire : toutes celles et tous ceux qui ont un contrat de travail, ne fût-il qu'oral, devraient avoir droit à un permis de séjour et aux prestations sociales. (...)

----------

Tous les jours une nouvelle revue des blogs hébergée par @tdg.ch. Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. Ils n'engagent pas la rédaction de la Tribune.

----------

Sylvain Thévoz: Pour une allocation de rentrée scolaire cantonale !

(...) Chaque année, la rentrée scolaire engendre de nombreux sacrifices pour les familles, notamment parce qu’elle représente une dépense importante dans leur budget. (...) La Ville de Genève l’a bien compris, qui a instauré une allocation de rentrée scolaire depuis 2012 déjà.[2] Mais qu’en est-il des autres communes ? Il n'est pas juste qu'une famille perde son allocation de rentrée scolaire si elle change de commune. Le Parti socialiste a donc déposé un projet de loi pour une allocation de rentrée scolaire d'un montant de 200.- par enfant pour la rentrée 2020. (...) Comme le rappelle le rapport sur la pauvreté dans le Canton de Genève [5] L’entrée dans la parentalité, soit l'arrivée d'un enfant, et à fortiori de plusieurs enfants, entraîne une augmentation des besoins, soit en termes de temps de travail pour les tâches familiales et parentales, soit en termes de solutions de garde à financer. Dans les deux cas, les besoins de consommation augmentent et le temps disponible pour travailler baisse. (...)

Rémi Mogenet: La visite de Montségur

(...) On comprend que les catholiques romains (et français) n'aient pas compris la vie spirituelle d'un lieu semblable, qui laissait toute son importance à l'appréhension des forces de la nature reflétant la volonté divine. À Rome et à la Sorbonne, on raisonnait logiquement à partir des textes; à Montségur, on contemplait les cycles cosmiques et humains à partir des vagues de lumière roulant sur les Pyrénées. Il y eut une spiritualité pyrénéenne que ne comprirent ni les Français ni les Romains, et qui leur apparurent comme opposées à la raison. Eux vivaient dans des cités où l'on discute, où l'on ergote, et cette liberté de l'âme dans la lumière au sommet des montagnes leur paraissait dangereuse et mauvaise. (...)

John Goetelen: Globalement, les ouragans sont en baisse

(...) Il n’y a aucune augmentation durable de fréquence et/ou d’intensité des ouragans, hormis les variations naturelles. Depuis une quinzaine d’années la tendance est même à la baisse. Conclusion: le problème est moins dans les phénomènes météorologiques que dans la tête des gens. Le grand speed-dying alarmiste semble produire ses effets: la peur règne désormais au passage du moindre orage. Pour développer une pathologie climatique, comme Greta, ou pour mourir d’angoisse et se pourrir la vie, la télé et les grand médias sont en général efficaces. Greta est à l’ouest est les apocalyptiques ont besoin de leur dose de flip. Alors soyez prudents: les écouter conduit à la noyade collective, comme les rats et les enfants qui suivaient le joueur de flûte de Hamelin.

Maurice-Ruben Hayoun: Nous sommes des agriculteurs juifs…

Dans Détachement. Apologue (Flammarion) (...) Michel Serres a cette phrase magnifique ( p 19 in fine) : Nous sommes des agriculteurs juifs. En effet, les lois bibliques concernant les semailles et les récoltes, l’année de jachère, le jubilé, etc… Et cette proclamation qui revêt une importance capitale : c’est Dieu qui proclame que la terre est entièrement à lui, sa possession et la possession de personne d’autre que lui : il faut proclamer le liberté de la terre et de tous ses habitants. Michel Serres n’est pas vraiment d’accord avec la fameuse phrase de Hegel, Le réel est rationnel… Un peu d’irrationnel, écrit il, nous sauve, un grain de hasard nous fait respirer, du jeu dans la machine nous fait respirer… Michel revient vers la Bible quand il cite un verset du livre de Ruth : laissez tomber les épis, disait Boaz à ses paysans chargés d’emmagasiner la récolte. En effet, la législation biblique, dans un souci de porter secours aux pauvres et aux plus démunis,, prescrit de ne pas moissonner les coins du champ (...)

JF Mabut: A Bardonnex, une innovation pour les aînés

IEPA? Immeuble à encadrement pour personnes âgées. Dans la politique des soins aux personnes âgées en voie de dépendance, un IEPA est le maillon entre les soins à domicile et l'EMS. Un D2 disait-on naguère, un immeuble où l'on est chez soi et où des services infirmiers et sociaux facilitent la vie en cas de besoin. Bref un besoin qui intéresse bien des gens de Bardonnex que l'âge et le handicap inquiètent. Ce 26 août, à la salle polyvalente de l'école de Compesières, nous étions une cinquantaine à découvrir le projet cousu main par la coopérative Equilibre. Equilibre a déjà bâti et a en projet plusieurs bâtiments selon un concept participatif et écologique intensif. Equilibre a le projet de bâtir 30 logements coopératifs d'ici 2024 à La Mure, au sud du village de Croix-de-Rozon. Dans sa quête d'exemplarité et d'innovation, Equilibre vise un immeuble intergénérationnel. Ses responsables ont approché la commune pour qu'elle devienne coopératrice de quelques logis pour personnes âgées, un mini IEPA donc. Ce serait une première à Genève. (...)