Marc Schindler: Modeste comme un Suisse

(...) Tenez, regardez notre superchampion de la raquette, Roger Federer, bientôt milliardaire en dollars. Il pourrait se pavaner avec des bagnoles de luxe, des avions, des fringues hors de prix, des soirées folles dans des boîtes à la mode. Pas son genre. Il a des goûts simples, enfin, pour un milliardaire ! (...) Autre milliardaire, son compatriote, l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher, a fait fortune dans la chimie. Depuis sa retraite forcée du gouvernement, il vit dans sa luxueuse villa de la Riviera zurichoise. Ses milliards, il les a mis au service de son ambition politique : faire d’un parti de notables paysans la première formation de Suisse, l’Union démocratique du centre, l’extrême-droite nationaliste. Farouchement anti-européenne, viscéralement anti-immigrés, foncièrement pro-business. Après les affaires et la politique, le milliardaire de 78 ans est devenu patron de presse. Il a construit un petit empire de journaux régionaux où il a placé ses hommes pour mobiliser les Suisses, à coup de millions, contre l’Europe et les étrangers. Troisième milliardaire suisse, mort à son bureau il y a dix ans, Nicolas Hayek. (...) C’est bien de faire fortune, mais il ne faut pas trop le montrer. Comme les stars du showbiz. C’est bien d’être populaire. Mais il ne faut pas avoir la grosse tête. Comme les sportifs. Un qui est en train de l’apprendre, c’est Daniel Koch (...)

Gorgui Ndoye: Kofi Annan: 2 ans déjà !

L'ancien Secrétaire général des Nations Unies et grand amoureux de Genève est rappelé auprès des ancêtres, il y a déjà deux ans, jour pour jour. Qu'il continue de reposer en paix. Kofi Annan a marqué de ses empreintes indélébiles la marche du monde par son intelligence et son charisme. Son refus de suivre Georges Bush qui voulait l'aval de l'ONU pour détruire l'Irak m'aura beaucoup marqué. L'Histoire lui aura donné raison ! Au niveau personnel, ce grand Africain me témoignait toute son affection d'aîné. Il sait le chemin que j'ai parcouru en tant journaliste africain correspondant auprès des Nations Unies, à Genève. Il voyait comment je devais m'imposer pour pouvoir obtenir le micro et poser mes questions dans une salle de presse blanche de monde où les media occidentaux sont plus que majoritaires et veulent imposer leurs sujets (...)

François Baertschi: CEVA-LemanExpress ou l'échec de l'utopie du Grand Genève

(...) L'existence de deux pays qui ont chacun leurs logiques économiques, politiques et sociales ont toutes les peines du monde à se coordonner. La création d'une société autonome pour gérer cet ensemble incohérent n'arrange rien comme le démontre la situation que nous traversons actuellement. Des milliards ont été dépensés pour construire cet axe et nous nous retrouvons avec des liaisons interrompues à Cornavin. Certains trajets directs entre Coppet et la Gare des Eaux-Vives nécessiteront un transfert entre deux trains. C'est la triste réalité. Les anti-Ceva n'ont pas à s'en réjouir car on ne peut que souhaiter une période de rodage et une amélioration de ce dispositif ferroviaire. Il n'en reste pas moins que la difficulté fondamentale sera toujours là et elle provient de l'illusion que la frontière n'existe pas. C'est le même problème que nous rencontrons avec le statut des travailleurs frontaliers. (...)

Pascal Décaillet: Un Président dépassé, Mme Obama ?

(...) Un Président dépassé ? A coup sûr, Madame Obama, moins porté sur la guerre que votre mari. Donald Trump : en quatre ans, aucune guerre. Barack Obama : d'incessants bombardements, de la Libye à l'Afghanistan, en passant par le Yémen, le Pakistan, la Syrie, l'Irak, la Somalie. Une moyenne de trois bombes par heure, pendant huit ans. Théâtres d'opérations souvent oubliés des médias - jusque dans la presse romande - tout occupés à sanctifier le Président aimé. Un Président dépassé ? Des progrès exceptionnels pour relever l'économie, et juguler le chômage, jusqu'à la crise du coronavirus, dont Donald Trump, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas responsable. Un Président dépassé ? (...)

Houda Khattabi: Congé paternité: 14 raisons de dire OUI !

(...) Des centaines de raison de l’accepter foisonnent dans ma tête mais j’ai décidé de me restreindre aux 14 plus parlants : Car nous ne vivons plus au moyen âge. Outre l’importance des premiers contacts avec le père dans la vie d’un enfant, cela permet à la mère de reprendre le travail plus rapidement et en toute sérénité. Ne pas accepter l’idée d’un congé paternité revient à balayer l’égalité des chances. Grandissons un peu! En acceptant un congé paternité payé, nous effectuerons un grand pas en avant qui profitera aux prochaines générations. Pourquoi avons-nous attendu 2020 ? (...)

Edmée Cuttat: Locarno 2020 souligne le pari réussi d'une édition hybride

Locarno 2020-For The Future Of Films, contraint de se réinventer en raison du contexte actuel très perturbé, tire un bilan positif de sa 73e édition. Il est marqué, soulignent ses organisateurs, par une forte participation en salle et en ligne, ainsi que par une attention accrue des professionnels du secteur à travers le monde. En tentant d’apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par l’industrie cinématographique à l’heure de la COVID-19, les auteurs de cette édition hybride estiment donc avoir gagné leur pari. Les salles de Locarno et de Muralto ont compté 5’950 entrées. La nouvelle section Secret Screenings, proposant des films surprises sélectionnés par la directrice artistique Lili Hinstin, a totalisé le plus grand nombre d’entrées, avec plus de 100 festivaliers par séance. (...)

Cédric Ségapelli: Colin Niel

Publié en 2018, le recueil de La Série Guyanaise, rassemble trois romans où Colin Niel met en scène le capitaine de gendarmerie André Anato affecté au département amazonien de la Guyane. Dirigeant la Section de recherches de Cayenne on découvre un officier en proie au doute alors qu’il retrouve ses racines Noirs-Marrons en débarquant sur la terre d’origine de ses parents disparus en trouvant la mort dans un accident de voiture. Premier volume de la série, Les Hamacs De Carton nous permet de prendre la pleine mesure des rites et traditions du peuple Noir-Marron, notamment durant la période de deuil, tout en découvrant le brassage de cette région métissée avec pour conséquence cette quête administrative insensée des origines permettant l’obtention de papiers d’identité français, objets de toutes les convoitises et de tous les excès. En parallèle des enquêtes qu’il dirige, André Anato, cherche à lever le voile de mystère qui entoure ses origines en interrogeant les membres de sa famille qui semble lui dissimuler certains éléments. On en saura un peu plus à la lecture du second volume, Ce Qui Se Passe En Forêt,qui aborde le thème de la faune et de la flore en nous immergeant au coeur de cette forêt équatoriale (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Les Emirats Arabes Unis et le triomphe de la «Realpolitik»

Certains lecteurs s’étonneront un peu de cette ingérence d’une notion purement germanique dans un contexte si oriental, c’est-à-dire, disons le franchement, irrationnel, anti-cartésien et le plus souvent déroutant ; une partie de ce monde arabo-musulman commence, enfin à comprendre où se trouve son intérêt bien compris. Comme je le disais dans un précédent papier paru ici même, Israël n’a jamais été le problème majeur du monde arabe et / ou musulman. Au plan intérieur, c’est depuis la nuit des temps, l’absence désespérante de démocratie et de transparence, et au plan extérieur, depuis la révolution islamique d’Iran, le régime des Mollahs qui ne cache pas sa volonté de détrôner l’Arabie Saoudite et de satelliser tous les Etat voisins. Israël n’a jamais eu un tel projet, sa volonté maintes fois réaffirmée, est de vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues et de rester ce qu’il est ; un Etat juif.(...)

Hani Ramadan: Réflexions sur une année passée

À l’occasion de la nouvelle année 1442 du calendrier hégirien, qui commence ce jeudi 20 août 2020 (...) La mission de l’homme sur terre, mes frères et sœurs en Islam, consiste essentiellement à adorer Dieu comme il se doit, et à établir une société juste où le riche vient en aide au pauvre, où le fort assiste le faible, où nul ne prend plus que ce qui lui revient de droit, ou nul ne néglige ses devoirs. Est-ce que nous nous sommes montrés fidèles à ces principes durant l’année écoulée, et méritons-nous d’accueillir avec joie l’année nouvelle ? Est-ce que nous avons occupé une partie de notre temps à résoudre les problèmes de nos frères et sœurs, ne serait-ce qu’en leur prodiguant nos conseils, suivant la parole du Prophète (Dieu le couvre de bénédictions et de paix) : « La religion, c’est le conseil sincère » ? Dieu dit dans le Coran : (...)