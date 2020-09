Le meilleur des blogs – Marc Schindler: Darius, le Cyrano de l'interview JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs, sélectionnez la rubrique OPINION! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Marc Schindler: Darius, le Cyrano de l'interview

Si vous ne regardez pas « Le 20:00 de Darius Rochebin » sur LCI, vous manquez l’une des meilleures émissions d’information du PAF. Je sais, je ne suis pas objectif ! Je connais Darius depuis 25 ans. J’ai fait partie de la commission qui l’a engagé à la Télévision suisse romande en 1995. Ce qui fascine le vieux journaliste que je suis, c’est sa maîtrise de l’interview télévisée, l’épreuve reine du journalisme. Vous croyez que ça n’est pas compliqué, une interview : c’est poser des questions pour obtenir des réponses. Sauf que l’interviewé n’a pas forcément envie de répondre à des questions embarrassantes, qu’il veut faire passer un message préparé, qu’il été entraîné à manier la langue de bois ou à noyer le poisson. Comme tous les journalistes, j’ai été confronté à des muets qui n’ouvraient pas la bouche et à des bavards impossibles à arrêter. C’est là que Darius Rochebin excelle. En Suisse, il a été pendant 20 ans le présentateur-vedette du Téléjournal. C’est prestigieux, mais peu gratifiant : beaucoup de stress, peu d’initiative, des textes courts pour lancer les reportages des autres. Mais il a mis au point une stratégie de l’interview dans une émission modestement intitulée « Pardonnez-moi ». (...)

Catherine Arman: Les ”métiers qui comptent”

e décès survenu hier de l’anthropologue David Graeber, notamment connu pour son essai à succès sur "ces métiers qui n'apportent rien" me fait réfléchir à ma propre vie… Je suis reconnaissante à la vie, aux opportunités, au hasard peut-être d'avoir mis sur mon chemin des métiers qui comptent; dans le domaine de l'éducation à l'environnement tout d'abord avec les associations Agir21 et TerraWatt (devenues Terragir en fusionnant, encore active aujourd'hui), puis avec CinéTransat et les pianos en libre service, qui apportent du lien social et des petits moments de bonheur depuis près de 12 ans. Cette année 2020 a bouleversé tout cela, avec l'annulation de tous nos projets. L'avenir est maintenant incertain, le mien comme celui des associations que je co-dirige. Que se passera-t-il en 2021 ? Nul ne le sait. (...) Pourtant les solutions existent, elles doivent simplement être acceptées en mettant derrière soi l'ancien monde, en faisant le deuil d'une certaine conception du partage et de la rencontre.

Jean-Noël Cuénod: Sur fond de COVID19, la polémique infecte le débat

(...) Comme notre société est en train de régresser au stade oral, la polémique a quitté le seul champ de l’écrit pour s’installer en Reine de la Nuit dans la nébuleuse médiatique. Elle est particulièrement active au sein des réseaux sociaux tout à leur onanisme collectif et compulsif. La formule de Voltaire s’étend sans difficulté aux Twitts. Sauf que ce n’est pas toujours pour gagner de l’argent que l’on insulte son prochain. C’est aussi pour rouler de faibles mais grinçantes mécaniques. Ou alors pour le simple fait d’assouvir une pulsion. On a poussé son coup de gueule. Et, waouf, ça va mieux dis donc ! Si l’on remonte au temps de l’écrit, il y eut de brillants polémistes. Style aiguisé, syntaxe nerveuse mais fluide, traversée de temps en temps par des éclairs de génie, phrases qui sont autant de flèches ardentes, empoisonnées, tueuses parfois, blessantes toujours, ignobles le plus souvent. Bravo l’artiste ! Et après ? Rien. Même parfumée d’essence esthétique, même élégamment troussée la polémique ne porte aucun fruit. Et aujourd’hui, ont succédé à Bloy et Céline, Trump et Zemmour. (...)

----------

Tous les jours une nouvelle revue des blogs hébergée par @tdg.ch. Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. Ils n'engagent pas la rédaction de la Tribune.

----------

Guy Mettan: Chute et bâton cassé sur le chemin de croix de Saint-Nicolas (...) C’est un chemin de croix, dans tous les sens du terme d’ailleurs. Tous les 400 mètres, une petite chapelle abrite une étape sculptée et peinte de la Passion. Des croix et de petits autels jalonnent aussi le parcours. Les gens de la vallée de la Viège ont décidément l’air d’être très croyants. Il en faut de la foi pour monter ou descendre pendant deux heures ce chemin ingrat en faisant étape à chaque station! Pour ma part, je me félicite d’avoir allumé un petit cierge dans la petite chapelle de Jungu avant la descente : plutôt que de me plaindre de ma chute et du bâton cassé, je préfère me réjouir d’avoir évité le pire et de n’être tombé qu’une fois, à la différence du Christ! Quelques mètres de plus et j’aurais pu échouer dans le ravin. En montagne, mettre le Ciel de son côté est une précaution de bon sens, un geste hautement rationnel! D’ailleurs la chance finit par me sourire. Peu avant d’arriver à Saint-Nicolas, j’avise au bord du chemin une branche de mélèze fine et droite qui fera un excellent bâton. (...)

Edmée Cuttat: ”Effacer l'historique”. Irrésistible

Toujours aussi déjantés dans leur manière de dénoncer les travers de la société, Benoît Delépine et Gustave Kervern, notamment réalisateurs de Louise Michel, Mammuth, Saint-Amour ou I Feel Good, évoquent cette fois, dans Effacer l'historique, les malheurs d’énergumènes en lutte contre la bêtise humaine à l’ère du numérique. (...) Excellent, l’opus doit évidemment aussi sa réussite à ses acteurs, tous plus irrésistibles les uns que les autres. A commencer par les trois principaux anti-héros, Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Masiero. Mais on n’oubliera pas Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Philippe Rebbot, Michel Houellebecq, ou encore Vincent Lacoste. A voir absolument.

Didier Bonny: « Petit Pays » : une adaptation trop illustrative

Quand on a beaucoup aimé un livre, comme c’est mon cas avec « Petit Pays », et qu’il est ensuite adapté au cinéma, le risque d’être déçu est réel. Et tel est le cas avec le film d’Éric Barbier, quand bien même le résultat final est honnête. Adapté donc du roman du même nom écrit par Gaël Faye, publié en 2016 et vendu à plus d’un million d’exemplaire, « Petit Pays » raconte l’histoire de Gaby, un petit garçon de 12 ans qui vit dans les années 90 au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. La guerre civile qui se dessine va chambouler toute son existence et mettre fin brutalement à l’insouciance de son enfance. (...) Mais le reproche principal que l’on peut adresser au réalisateur, c’est qu’il se contente d’illustrer le livre, fort bien d’ailleurs. Il y avait sans doute mieux à faire, comme par exemple commencer par la fin, qui se situe vingt ans plus tard, et remonter le fil des événements avec cette voix qui fait tout le charme du livre que je ne peux que vous conseiller de lire. (3 étoiles)

Pascal Décaillet: La Fête-Dieu du Climat

A Genève, on emmerde à longueur de journées les braves gens, les honnêtes pékins qui bossent et qui paient des impôts, avec des consignes à n'en plus finir, des traçages ahurissants, et on laisse les éternels agitateurs - toujours les mêmes, toujours la même gauche rugissante - se masser dans les rues. Parce qu'on n'ose rien faire contre certaines causes, sanctifiées. On n'ose pas interdire. On se plie devant le moindre "collectif". On se prosterne devant la première "coordination" autoproclamée. Ce ne sont plus des manifestations, puisque l'autorité les encourage. Ce sont des processions. C'est la Fête-Dieu du Valais conservateur de naguère, photos noir-blanc de mes albums d'enfance, quand les huiles du pouvoir temporel défilaient en tête du cortège, avec le Clergé. Une seule idéologie, embrassée par le pouvoir, légitimée par l'encens. C'est la nouvelle religion.

Houda Khattabi: Paria en 2020

Au moyen âge, s’intéresser à la science pouvait relever de la sorcellerie et entraînait une mise au ban de la société. Quelques siècles plus tard, contredire publiquement un noble était considéré comme un crime de lèse-majesté. Jusqu’à la fin du XXème siècle, la contraception était encore punie en Europe et les relations hors mariage sévèrement jugées par la société. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle offense peut-elle entraîner réprimandes publiques, rejet de communautés sportives ou artistiques ou encore impossibilité d’accéder à certains services ? Eh bien c’est de ne pas avoir Whatsapp ! (...)

JF Mabut: Les fonctionnaires genevois: ni sobriété ni partage

Calculons: que signifie dans une année de travail une semaine de vacances supplémentaire (que propose le gouvernement genevois à ses quelque 48'000 employés contre une baisse des salaires de 2%)? 1 divisé par 48, ça donne 0,02. Une semaine de vacances c'est donc une diminution de 2% du temps de travail. On peut imaginer que l'Etat devra embaucher pour compenser ces 2% de travail perdu. Et qu'en acceptant le projet, les fonctionnaires (dont la retraite est généreuse garantie) participeront (modestement) au partage du travail dans un temps où la pandémie va multiplier les chômeurs. Evidemment les syndicats de la fonction publique hurlent. Belle démonstration de solidarité. Quelles économies pour l'Etat? (...)