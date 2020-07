Le meilleur des blogs – Jean-Noël Cuénod: Horreur, Castex a un accent ! JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Jean-Noël Cuénod: Horreur, Castex a un accent !

La nomination de Jean Castex comme premier ministre a laissé pantois nombre de médiacrates, volaille qui voletait dans la basse-cour élyséenne en caquetant : inconnu au bataillon, ce type ! D’où sort-il ? Et puis, vous avez entendu son accent ? Incroyable ! Un chef du gouvernement avec un accent ! Et un accent gersois ou pyrénéen, en plus ! Peut-on concevoir chose pareille? A Paris (prière de ne pas confondre avec la France), on vous classe dans de multiples petites cases, façon casiers à poussins ou à pigeons, afin de rassurer votre interlocuteur qui veut savoir à qui il a affaire ; on ne sait jamais avec les provinciaux et autres métèques… Et défense d’en sortir. Vous êtes poète ou journaliste mais pas les deux. Sinon, on ne comprend plus rien, vous comprenez ? Le premier tri a l’accent pour critère. D’emblée, vous êtes fourré dans l’une ou l’autre case, « sans » ou « avec ». Sans accent, c’est très bien. (...)

Anne Cendre: Marché du monde à Plainpalais

- As-tu déjà mangé des œufs de caille ? C’est délicieux. J’en ai trouvé au marché. - Des yeux de caille ! Quelle horreur ! - Non, pas des yeux, des œufs, un œuf, des œufs ! C’est petit, rond, comme un bonbon au chocolat. Tu les plonges dans l’eau, les retires dès qu’elle bout et tu les refroidis immédiatement. C’est un goût plus raffiné que l’œuf de poule et nettement plus sain, paraît-il. J’ai surpris ce petit dialogue sur le marché de Plainpalais, où l’on en apprend des vertes et des pas mûres. Et toutes les langues. (...) Pendant que nous bavardons, j’essaie de situer son léger accent. Russe, me dit-il. Pourquoi est-il venu à Genève ? L’amour, s’écrie-t-il avec un grand geste embrassant toute la ville. Il y en a d’autres qui sont restés à Genève par amour. La Palestinienne, qui produit le meilleur humous et dont la camionnette sonne hardiment Pin Pon, a zigzagué entre la Suisse et la Palestine. Elle a finalement choisi Genève, où elle travaille aussi dur, mais dans un climat plus serein. En face d’elle, un Marocain offre des pastillas appétissantes et plus loin le rôtisseur assure que ses poulets sont authentiquement suisses. (...)

Thomas Putallaz: Les Suisses, dans le top 3 mondial des gaspilleurs ?

Nous apprenons ce jour, selon le rapport des Nations unies, Global e-waste monitor 2020, que seulement 17,4 % des déchets électroniques ont été collectés et recyclés en 2019 dans le monde. Question de perspective…je dirai plutôt que 82,6% des volumes ont été définitivement perdu. Pour les experts, à l’échelle de la planète, ce sont 57 milliards de dollars d'or, d'argent, de cuivre et d'autres composants considérés comme des « matériaux récupérables » qui ont été mis en décharge ou brûlés. Se débarrassant de 23.4 kg par habitant de déchets électroniques par année, les Suisses en sont les plus grands producteurs, après les norvégiens, 26kg et les anglais, 23.9 kg. (...)

Daniel Warner: Bike Lanes: Perspective and Proportionality

(...) The problem is one of perspective and proportionality. Getting around Geneva is an immediate problem of mobility. Racism and equal rights are more than individual problems; they touch society in general while they may only directly touch certain individuals. Although an individual may be harassed because of her color or a person denied promotion because of gender, racism and equal rights are larger problems than how much time it takes to cross the Mont Blanc bridge. In the long run, racism and gender equality are more important than bikes or cars. Although they may only have an indirect effect on my daily life, they are part of my belonging to a larger community. While it may take me twenty minutes longer now to get from point A to point B, that inconvenience in no way measures up to racist actions or taunts and gender discrimination. (...)

Marc Schindler: Macron, le grand prestidigitateur

Le président de la République française partage avec les présidents Poutine et Xi Jinping le privilège exorbitant de nommer son premier ministre sans demander l’avis de personne. Même Donald Trump doit faire ratifier ses choix par le Sénat. Même la reine d’Angleterre doit accepter que son premier ministre soit choisi par les électeurs. En France, c’est le fait du prince, instauré par le général de Gaulle en 1958. Le président nomme le premier ministre, qui dirige l’action du gouvernement. Inutile de demander l’investiture des députés. Comme l’affirmait Chirac à propos de Sarkozy: « Je décide, il exécute ». Ce qu’a confirmé Sarkozy, devenu président, en parlant de Fillion : « Le premier ministre est un collaborateur. Le patron, c’est moi ». Etrange régime. (...) Le président est responsable devant le peuple, le premier ministre devant le Parlement. Les Allemands, les Belges, les Italiens, les Polonais, les Espagnols n’y comprennent rien. Chez eux, le président ou le souverain représente l’Etat, mais ne gouverne pas. Les Américains apprécient : leur président gouverne, mais il doit tenir compte du Sénat. Les Russes et les Chinois se marrent : (...)

Pierre Nicollier:La Cours des Comptes prend-elle tout en compte?

Le Contrôle fédéral des finances indique également que « les services évalués perçoivent souvent les recommandations comme demandant des moyens supplémentaires ». Elle ajoute que « si la CdC se préoccupe de cette question, le CDF n’a pas trouvé d’indication concrète montrant que la CdC avait eu cette réflexion lors de chacune des évaluations ». La Cour des Comptes est un outils formidable qui se doit d’appliquer pleinement les principes d’économicité qui la guident. Elle doit communiquer (aussi bien qu'elle le fait sur les réseaux sociaux) auprès des organismes qu'elle évalue, relativement aux ressources nécessaires pour son travail et l'exécution de ses recommandations. Nous cesserons ainsi d'avoir des recommandations approuvées mais jamais mises en place, ou des actions disproportionnées en rapport aux économies potentielles !

David Frenkel: Les dérives d'une manifestation antiraciste

La manifestation contre le racisme qui a réuni vendredi 2000 personnes à Genève a dérapé avec des slogans n’ayant plus rien à voir avec l’objet de la manifestation. Que la police pratique le délit de faciès, le plus souvent qu’à son tour, est presque de notoriété publique et doit effectivement être dénoncé. Cependant, revendiquer l’abolition des frontières, prôner le démantèlement de l’institution policière telle quelle est (sans préciser ce que l’on aurait voulu qu’elle soit), dire non à la prison, aux tribunaux, ce n’est plus manifester contre le racisme, mais c'est soutenir l’anarchie. On peut se demander si les manifestants qui ont fait leur de tels slogans désirent au fond d'eux-mêmes instaurer des zones de non-droits où régnerait la loi de la jungle, la loi du plus fort. Bien des lieux à Genève deviennent déjà petit à petit des espaces de délinquance qui échappent aux interventions policières. Par ailleurs, les organisateurs de cette manifestation ont fait fi de l'ordonnance de l'Office fédéral de la santé publique (...)