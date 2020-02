Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-Noël Cuénod: Edouard Philippe, à quoi peut-il bien servir?

Quatorze mois de giletjaunisse, record battu de la plus longue grève des transports en France, réforme des retraites placée sous le signe de l’amateurisme, avalanche de crises non résolues, notamment dans le secteur de la santé en pleine perdition…Mais à quoi peut bien servir Edouard Philippe ? Eh bien, pas même de fusible ! Il a beau n’être consultatif, l’avis assassin du Conseil d’Etat[1] sur la réforme des retraites souligne la façon effroyablement brouillonne dont le gouvernement d’Edouard Philippe a mené son affaire (l’avis du Conseil d’Etat français est disponible ici). Après une première mouture jugée « insuffisante » par les hauts magistrats administratifs, la seconde n’est guère plus satisfaisante puisque « les projections financières restent lacunaires ». Le recours compulsif aux ordonnances (vingt-neuf !) a, disent les magistrats, « fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme (…) ». (...)

Daniel Warner: Can Roger Federer Beat Greta?

(...) What are the responsibilities of top athletes and other public figures towards climate change or other political issues? (...) We know that conservative television host Laura Ingraham shamelessly rebuked basketball star LeBron James for making political comments. She said: “It’s always unwise to seek political advice from someone who gets paid $100 million a year to bounce a ball. Keep the political comments to yourselves…Shut up and dribble.” “Shut up and dribble”? As if we should say to Federer “Keep serving, keep winning, and keep sponsors like Credit Suisse and Mercedes Benz.” Do athletes have the right to privacy in their political views and sponsorships? Do we the fans have a right to worship them when they are on the court and winning and then criticize them for what they do off the court? The MeToo movement is instructive here. We have more information today about what goes on behind the scenes. The public has become less tolerant of undignified behavior. The line between the public and private has become less rigid. And we expect more from public figures and those in positions of power. Should this include sponsors as well? (...)

Bernard Comoli: En plus de la déforestation, la canne à sucre.

À mi-novembre 2019, l’Institut National (brésilien) d’Enquêtes Spatiales (INPE) a diffusé l’estimation du taux de déforestation en Amazonie légale pour la période allant d’août 2018 à juillet 2019 : 9’762 km2, soit une augmentation de 29,54% par rapport aux douze mois précédents où la déforestation avait été 7'536 km2. C’est l’État du Pará qui a perdu le plus de forêt : 3'862 km2. L’État de Roraima a connu la plus forte différence entre les deux périodes : 617 km2 en 2019 pour 195 km2 en 2018, soit une variation de 216,4 %. (...) une autre source d’inquiétude concernant l’Amazonie est née avec l’annulation, par Jair Bolsonaro le 5 novembre dernier, d’un décret de septembre 2009 qui y empêchait la culture de la canne à sucre. En 2011 déjà, au Sénat fédéral, un projet de loi voulait autoriser cette culture dans une partie du Cerrado et de l’Amazonie. (...)

Pascal Holenweg: La présidence du PS suisse

(...) Cette mise en concurrence de deux "tickets" révèle-t-elle un conflit de ligne ? Pas vraiment. Peut-être le duo alémanique a-t-il un profil, une image, "plus à gauche" (les deux sont issus de la JS -mais Reynard aussi), cependant il ne s'agit sans doute là que d'une image, et Reynard. lui aussi profilé sur la gauche du parti, se dit "très proche des positions de Mattea Meyer et Cedric Wermuth". On n'a donc pas affaire à un combat gauche-droite au sein du PS. Dans l'annonce de leur candidature, Priska Seiler Graf et Mathias Reynard écrivent que "le PS a une pensée unie, mais pas unique" : c'est joliment dit, mais à lire ce que les media ont publié des intentions des deux binômes. on croit tout de même distinguer des accents mis sur des priorités stratégiques différentes, mais pas exclusives les unes des autres (on parle de priorités, pas d'obsessions) : sociétales pour le "ticket" Meyer-Wemuth, sociales pour Seiler-Graf Reynard. (...)

Claude Bonard: Brexit

Nous connaissons tous cette phrase de Lord Palmerston, « L’Angleterre n’a pas d’amis ou d’ennemis permanents ; elle n’a que des intérêts permanents ». Le Brexit illustre on ne peut mieux ce constat. Le Royaume-Uni a mené son Brexit à terme mais s'apprête à reprendre le plus rapidement possible les négociations sur une autre base avec Bruxelles. Au sein de mes amis, nombreux sont ceux qui se réjouissent à l'annonce du Brexit et qui souhaitent que la Suisse rompe les amarres avec l'Union européenne. Pourtant, au risque de les décevoir, le Royaume-Uni, pragmatique à l'instar de Palmerston, ne coupe pas les ponts avec l'Union. Il reste au sein de l’union douanière et du marché unique européens jusqu'à l'aboutissement d'un processus de négociation des termes d'un accord de libre-échange avec l'UE. Outre l'aspect de ces relations économiques et douanières, il y a d'autres exemples d'une coopération étroite avec l'UE qui vont perdurer entre Londres et Bruxelles, en matière de renseignement et de sécurité par exemple. (...)

Pascal Décaillet: Brexit : comprendre, plutôt que gémir !

(...) Plutôt que geindre sur le Brexit, regardons l'Histoire. La grande aventure européenne de l'après-guerre, d'où surgit-elle ? Réponse : des décombres ! L'Allemagne, pays fondateur, est détruite en 1945. (...) De grandes villes industrielles italiennes le sont. La Normandie, une partie du Nord de la France, est détruite, non par les Allemands, mais pas ses propres libérateurs. Au milieu de ce chaos, après la faim (pire que pendant la guerre), les privations, la froidure des hivers dans les années 45-49, de grands esprits prennent l'initiative de mettre en commun le charbon et l'acier. En clair, se servir à vil prix du charbon allemand : Vae Victis ! L'embryon, bien avant le Traité de Rome (1957), de la Communauté européenne, est bel et bien une affaire CONTINENTALE, dans laquelle le Royaume-Uni ne tient aucune place. (...) La vraie lecture de toute l'affaire britannique n'a rien de moral. Comme je l'ai montré ici précédemment, il convient de décrypter le jeu à trois, en tout cas depuis la Guerre de Sept Ans (1756-1763), que se livrent les trois grandes puissances européennes : la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Toujours deux, contre le troisième ! Le grand enjeu, et à vrai dire le seul grand succès de l'aventure européenne de l'après-guerre, c'est la Réconciliation franco-allemande. Malgré les hauts et les bas, elle est scellée pour un bout de temps. (...)

John Goetelen: La muraille dépressionnaire de l’Atlantique va-t-elle céder ?

Jusqu’à présent l’hiver est plat. Calme et sans excès. Il y a des hivers comme ça. Mais tout est possible tant que mars ne sonne pas le printemps. En 1985 la neige du siècle et ses températures glaciales se sont produites du 16 au 24 février. (...) J’ai préparé un document animé gif en prenant des copies d’écrans du site météo Windy – une image toutes les 6 heures. Erratum: 05/02 deux fois. La première est le 04/02. Il commence avec la situation réelle le 31 janvier à 07 heures puis chaque image est une prévision selon le modèle météo du site. On y voit la virgule inversée – ou langue – d’air doux monter vers le nord de l’Europe. La prévision s’arrête le dimanche 9 février. Nous pourrons alors estimer le degré d’exactitude du modèle. (...)