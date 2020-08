Le meilleur des blogs – Jean-Noël Cuénod: Comment désamorcer la bombe Dieu ? JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs, sélectionnez la rubrique OPINION! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-Noël Cuénod: Comment désamorcer la bombe Dieu ?

(...) L’idéologie communiste a également suivi ce processus. Née d’une volonté d’atteindre l’universel par la révolution prolétarienne, elle a été détournée par Staline, avec sa théorie du « socialisme dans un seul pays », pour la mettre au service de la seule URSS. Dans la civilisation chrétienne, le moment-clé où l’universel bascule dans l’identitaire se produit le 8 novembre 392 lorsque l'empereur Théodose proclame le christianisme religion officielle de l'empire romain et interdit les autres cultes. (...) Retrouver le « moment universel » des grandes religions n’apportera pas illico la paix et la tolérance. Mais abandonner la notion de Dieu, c’est la laisser prendre en otage de tous ceux qui ont fait du triomphe de leur communauté un combat sans merci. Il faut, au contraire, lui redonner son sens véritable, retrouver le contenu libératoire et stimulant de la transcendance. Bref, sortir Dieu de l’Histoire pour qu’il regagne le cœur des humains.

Anne Cendre: Joseph, Joël et Genève

Deux romans policiers qui se passent dans le milieu bancaire genevois ont été publiés cette année par deux auteurs autochtones, La soustraction des possibles (Ed. Finitude) de Joseph Incardona et L’Enigme de la chambre 622 (Ed. de Fallois) de Joël Dicker. J’ai déjà parlé du premier (blog du 11 mai 2020) qui est paru avant l’éclatement de la pandémie, tandis que le second a dû attendre la réouverture des librairies. La similitude des sujets et des lieux m'incite à tenter une comparaison entre ces deux ouvrages. Tous deux ont été invités par François Busnel dans sa Grande Librairie, le 27 mai 2020. Dicker parut plus assuré qu’Incardona. (...) Pour le style, les deux auteurs divergent. Incardona présente des réflexions sur de courtes lignes, sans verbe, en alternance avec de longs paragraphes. L’écriture est plus banale chez Dicker. Mais tous deux aiment intervenir personnellement. Ils s’amusent à citer des textes qui les inspirent. Douze hommes en colère de Reginald Rose, auteur dont Dicker donne le nom au directeur du Palace ou Les Vrais durs ne dansent pas de Norman Mailer qui donnent le ton à Incardona. (...) Finalement, dans La Soustraction des possibles, l’argent reste le moteur essentiel du roman et il gagne la partie. L’Enigme de la chambre 622 laisse planer le doute. L’amour peut triompher.

Marc Schindler: Le professeur démasqué

(...) Les syndicats d’enseignants espéraient bien mettre au pas le ministre, comme ils l’ont fait avec tous ses prédécesseurs. Manque de pot : Jean-Michel Blanquer est un pro de l’enseignement. Il a été recteur d’académie et directeur général de l’enseignement scolaire. Il connaît par coeur les revendications des profs et la force de leurs représentants. Il les a écoutés, les a flattés, les a consultés par questionnaire, leur a accordé des hausses de salaire. Depuis des années, les syndicats de l’Education nationale sont en guerre ouverte contre leur ministre, qui leur a imposé des réformes du lycée et du baccalauréat. Ils ont lancé la révolte des stylos rouges, comme les gilets jaunes. Quand les écoles ont fermé à cause du virus, Blanquer a osé remplacer l’institution sacrée du bac par un contrôle continu. Bref, le ministre a secoué le cocotier. Les syndicats d’enseignants dénoncent «un système éducatif détourné de ses fondements républicains, réactionnaire ». Mais ce qui a fait exploser le cocote-minute, c’est le « protocole sanitaire de rentrée », établi en juillet. (...)

----------

Tous les jours une nouvelle revue des blogs hébergée par @tdg.ch. Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. Ils n'engagent pas la rédaction de la Tribune.

----------

Daniel Warner: Election Creative Destruction

For over 200 years the United States has had regular federal elections. In times of war, in times of economic hardship, there has been regular voting for presidents and members of Congress. This phenomenon – and it is a phenomenon – is unique. No other country can boast of having similar peaceful transfers of power over such a long period of time. If the heart of a democracy is voting and normal elections, the United States can be seen as a shining example of how the process should work, although there have been elections with dubious or contested results as my historian friend Matthew Stevenson loves to remind me. Donald Trump is unique. (...) Could it be that no candidate will be declared victorious on November 4? Probably. There is nothing in the Constitution that says that the winner must be declared the day after the vote. (...)

John Goetelen: USA : l’athlétisme féminin volé par des femmes trans

Fini l’or des stades pour les vraies femmes. Elles se font surclasser par les femmes transsexuelles, c’est-à-dire des hommes biologiques ayant changé d’apparence et d’identité. (...) La question n’est pas tant qu’un homme puisse se sentir femme et vice-versa. Les genres sexués sont comme des éventails. On s’y incarne à des degrés divers. Un garçon hypersensible qui exprime facilement son ressenti peut être considéré comme disposant d’une forte part féminine. Une fille qui privilégie l’action sur le ressenti montre un comportement plutôt masculin. Du moins selon les stéréotypes traditionnels. La question est d’abord que l’on naît dans un corps doté de caractéristiques féminines ou masculines. La biologie fonde le concept de genre. Que l’on change son apparence, que l’on prenne des hormones ou que l’on ait recours à la chirurgie ne montre qu’une chose: hommes et femmes sont naturellement différents. On le savait déjà? Oui et non. (...)

Rémi Mogenet: Michel Houellebecq et sa plateforme

Outre Soumission, j'avais encore un autre livre de Michel Houellebecq que je n'avais pas lu quand j'ai redécouvert son nom nimbé d'éloges dans l'autobiographie de Jean-Pierre Dionnet: c'était Plateforme, paru en 2001. Stimulé, je l'ai lu à son tour. Il se lit agréablement, car le style en est pur, racinien, à la fois naturel et rythmé, aux mots subtilement choisis – et on attend toujours la scène de sexe qu'il présentera dans ce style, en prenant un air à la fois neutre, objectif, et charmé, avouant ouvertement, sans se départir de son calme, son extase profonde. (...)

JF Mabut: Vive le cyberespace!

(...) Reste pourtant un immense espace, potentiellement infini, encore largement inexploré mais que le confinement récent a fait découvrir à beaucoup y compris aux réticents personnels du corps enseignants publics genevois*: le cyberespace. Il serait curieux que le développement de Genève se pense sans y inclure les potentiels des activés - travail, formation, découverte, santé, création que sais-je - à domicile mais aussi dans des lieux que les espaces de coworkings commencent à explorer. Des lieux à proximité de son logement réduisant fortement la mobilité contrainte aux heures de pointe mais hors de son logement où la pause café serait une véritable opportunité de découvrir de nouvelles têtes, de nouer de nouvelles relations, de construire une intelligence collective, ponctuée tous les dix jours de débats et de mises en commun des questions politiques. Bref des clusters comme on dit aujourd'hui où la bonne idée pourrait infecter le voisinage sans limite de temps et d'espace.

David Frenkel: Le dramatique échec de la Suède

La Suède qui pensait être plus intelligente que les autres nations au point de refuser le confinement et autres impositions sanitaires doit faire face à une réalité cauchemardesque. En effet, selon une étude publiée mardi (1) dans le Journal of Royal Society of Medicine, qui a scruté les taux d’infection dans ce pays en regard à d’autres pays voisins et analogues, la durabilité d’une contamination et la létalité sont nettement plus élevées en Suède. Ces taux dépassent largement ceux observés au Danemark, en Finlande et en Norvège dont les dispositions du prompt confinement semble avoir été plus opérant pour enrayer l’épidémie. (...)