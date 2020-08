Le meilleur des blogs – Jean-Michel Olivier: Angoisse et tremblements JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Serge Bimpage vient de publier Déflagration aux éditions de L'Aire.

Jean-Michel Olivier: Angoisse et tremblements

Cinq ans après La peau des grenouilles vertes, un polar inspiré par l'affaire de l'enlèvement de Joséphine Dard, Serge Bimpage nous donne Déflagration, son livre le plus abouti. Brassant une multitude de thèmes d'actualité (le réchauffement climatique, le mouvement #MeToo, le confinement, la collapsologie), il construit un construit un roman riche et fort qui tient le lecteur en haleine d'un bout à l'autre de ses 500 pages. (...) Quelle conclusion apporter à ce roman touffu et très hégélien (thèse, antithèse, synthèse) ? Après tant de bouleversements, comment ce brave professeur Corderey va-t-il réagir ? Il a beaucoup changé, comme tous les habitants du Petit-Pays. Il a tenté de faire de l'ordre dans sa vie en se débarrassant du superflu ou du superficiel. L'après va-t-il ressembler à l'avant ? Ce serait dramatique. On sent Bimpage partagé entre son désir de changement (tout recommencer à zéro) et son aspiration à revenir à la vie d'avant (une vie somme toute routinière et bourgeoise). (...) L'auteur y a mis beaucoup d lui-même et il ne triche pas. Ses personnages nous accompagnent encore bien après que l'on a refermé le roman. Une réussite.

Gabriel Jaccard: Réflexions sur l'affaire Juan Carlos 1er

(...) L'affaire de Juan Carlos 1er révèle en outre le comportement effarant de certaines banques suisses complaisantes qui se sont montrées au choix complices ou incompétentes. Ces établissements ayant pignon sur rue, et souvent eux-mêmes dirigés de manière édulcorée selon un système héréditaire bourgeois, amènent aujourd'hui l'opprobre sur la place financière suisse. Faute d'immunité de naissance, les dirigeants de ces institutions devraient entendre qu'un modèle bancaire suisse incompétent ou frauduleux via l'exécution d'opérations illégales n'a aucun avenir. La modernité de notre époque rend les secrets perméables et limités dans le temps tandis que les valeurs d'excellence et de probité doivent être maintenues tant par souci d'éthique que par intérêt de pérennité. J'estime que tout dirigeant doit être exemplaire et avoir la tête sur les épaules afin de légitimer son pouvoir, à défaut il ne mérite que de la perdre et de se retirer.

René Longet: Accord secret entre la Suisse et la Chine, et les droits humains ?

(...) Les choses ont bien changé et la Suisse est constamment tentée de subordonner la défense des droits humains aux perspectives commerciales, et à se coucher devant les grands de ce monde. Les milieux économiques, tentés par les perspectives de la « nouvelle route de la soie », sont particulièrement frileux. Le traité de libre-échange conclu avec la Chine en 2013 n’a ainsi pas été doté d’une clause relative aux droits humains. Simultanément, en Suisse, les sans-papiers tibétain.e.s sont priés de s’adresser au consulat de Chine pour régulariser leur situation, pays qu’ils ont précisément fui! Pire, on apprenait récemment l’existence d’un « accord technique » secret entre la Suisse et la Chine autorisant des agents du régime chinois à interroger sur notre territoire des personnes susceptibles d'être des sujets de l’Empire du milieu pour en vérifier la nationalité. (...)

Jean-Noël Cuénod: Eté 2020 ? Vous ne l’oublierez jamais !

Au moment où sonne une rentrée que les mesures sanitaires rendent chaotique. Le Plouc vous propose un regard franco-suisse sur cet inoubliable été covidien. Mais il n’y a pas que le coronavirus dans la vie, quoique… (...) Entre une France plutôt autoritaire et verticale et une Suisse assez libérale et horizontale, il est difficile de trouver un langage commun. Quel est le système le plus efficace ? Si l’on s’en tient au nombre de morts par 100 000 habitants (lire ici cette statistique effectuée le 5 août 2020) que le Covid-19 a causé, la Suisse, pourtant particulièrement touchée par la contamination, en compte 23,26 et la France, 45,22. (...)

John Goetelen: Le Louise Michel ou la Nef des Folles

(...) Pour les situer, c’est simple: il suffit d’inverser le sens de leurs mots. Anfifa veut en réalité dire néofa. Antiraciste signifie néoraciste. Inclure c’est exclure. Banksy et ses féministes du Louise Michel, Greta crachant sur le monde des adultes, les antifas alimentant des émeutes aux USA, l’écoterrorisme, la co-lisière de Biden, représentent tous la même mouvance idéologique. En conclusion, le Louise Michel est un cheval de Troie. Sous un prétexte humanitaire de moins en moins revendiqué, des proto-fascistes utilisent ouvertement le flux migratoire pour casser la société occidentale. Comme beaucoup de chose les migrations doivent être régulées et encadrées, mais les dits progressistes veulent déréguler les sociétés.

Pascal Décaillet: La puissance de feu cryptée du destin allemand

(...) Mais le masque, dans les foules allemandes, n'a aucune importance en soi. On manifeste contre le masque, on saisit ce prétexte pour crier son malaise aux autorités de la République fédérale. Le principe républicain lui-même, celui de la Loi fondamentale de 1949 (Grundgesetz), est contesté par une partie de la foule, qui revient au terme de "Reichsbürger". Retour aux temps bismarckiens, négation des principes d'une Bundesrepublik imposée par les vainqueurs occidentaux, quatre ans après la guerre. En réalité, cela va beaucoup plus loin : la Bundesrepublik de 1949, c'est l'Allemagne de l'Ouest, pas celle de l'Est. Au moment de la Réunification (89-90), Helmut Kohl impose le nom à l'Allemagne entière, gommant ainsi, d'un incroyable mépris, l'autre partie de l'Allemagne, la Deutsche Demokratische Republik, qui était tout autant allemande que celle de l'Ouest. Ne croyez pas que la violence symbolique de ce phagocytage soit demeurée indifférente aux gens de l'ex-DDR. (...)

Jean-Dominique Michel: Appel du Collectif soignant pour une politique sanitaire COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée.

(...) Dernière ignominie en date : la décision des autorités genevoises d'imposer le port du masque aux professionnel-le-s dans tous les jardins d'enfants et structures de la petite enfance. Ces fonctionnaires et politiciens qui nous gouvernent conservent-ils une miette de compréhension des besoins affectifs, relationnels et sociaux des êtres humains, en particulier des plus jeunes et des plus âgés ?!! Le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste - réanimateur, a eu l'amabilité de me faire parvenir l'appel qu'il a rédigé récemment au motif qu'il m'y cite. Bien au-delà de ce détail, c'est tout le reste qui compte dans cette prise de parole courageuse, intelligente et nécessaire. Il l'a lancée dans le cadre du Collectif soignant pour une politique sanitaire COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée, qui appelle à un regroupement des bonnes volontés pour organiser la résistance aux dérives toxiques en cours. Concluant avec élégance son appel de la manière suivante : (...)

Pierre Kunz: Covid, soyons réalistes, coupons les ponts

Une grande partie de la jeunesse n’entend plus se plier aux mesures décrétées récemment par les autorités pour lutter contre la propagation du virus. Elle considère qu’elle a suffisamment subi, professionnellement et dans ses libertés, les conséquences du confinement économique et social de ce printemps. Elle entend donc retrouver sans entraves ses habitudes sociales d’avant la pandémie. Nous les seniors, pouvons-nous décemment leur en vouloir ? Non, d’autant moins que pour elle, le Covid ne constitue généralement qu’une maladie bénigne. Evidemment, lorsque ces jeunes fêtards rentrent à la maison, le risque est grand qu’ils infectent leurs parents et leurs grands-parents qui constituent eux une population à risque. Mais nous nous disposons d’un moyen simple d’éviter ce risque. (...)

Rodolphe Weibel: Une ligne nouvelle reliant en direct Lausanne à Genève-Aéroport

Le canton de Vaud a pris la décision de lancer une étude ayant pour objectifs de planifier le développement cantonal de l’offre ferroviaire à l’horizon 2050 et d'étudier les mesures d’aménagement nécessaires à la satisfaction de cette offre, d'en évaluer la faisabilité et d'en cerner les coûts. L'un des éléments à analyser, peut-être le plus important, c'est la liaison Genève - Lausanne, qui pourrait être doublée par une nouvelle ligne Lausanne - Genève avec connexion directe à la gare de l’Aéroport, par exemple le long de l'autoroute dont les courbes très généreuses permettraient la grande vitesse ferroviaire entre Genève et l'Aubonne. (...)

JF Mabut: La collapsologie envahit les théâtres genevois

L'écrivain genevois Bimpage vient de sortir “Déflagration”, écrit avant la pandémie, une histoire de fin d'un monde qui remet les idées en place. Claude Inga Barbey écrit dans la même veine le premier épisode de “Vous êtes ici”, une série collapsologique que 12 théâtres genevois vont interpréter ces prochains mois. Un événement. La première est déjà complète, m'apprend Heidi.news. Son réd en chef est le président de la “République éphémère”, le comité qui porte ce projet. Mais qu'ont-ils donc à s'inventer des lendemains qui déchantent, des catastrophes salutaires, des électrochocs sociétaux? Sommes-nous donc tous devenus des vieux ratiocinant: Que oui, il leur faudrait une bonne guerre pour remettre les pendules à l'heure! Qu'a-t-on faire du théâtre puisque la réalité de la covid rejoint la fiction? Il faudra sans doute voir “Vous êtes ici” pour savoir si le projet dépasse la télé-réalité. (...)