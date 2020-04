Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean-Dominique Michel: Pâques avec Maurice Zundel

Je ne crois pas qu’il soit possible de devenir anthropologue sans être habité par une fascination passionnelle pour la condition humaine. Comme le proposait avec sa délicieuse finesse Jean d’Ormesson dans un de ses tout derniers livres, nous sommes tous sur cette Terre des « égarés ». Aucun d’entre nous n’a la moindre idée de ce que nous fichons ici, ni d’à quoi peut bien rimer cette si insolite expérience. (...) Face au vertige de cet impossible donc, il semble n’y avoir en définitive que deux réponses adaptatives : la première est de refouler (toujours un peu anxieusement et un peu furieusement me semble-t-il) ce questionnement et de se rabattre, littéralement, sur des boucliers ou des calmants. Chercher l’affirmation de notre valeur dans la réussite professionnelle, la position sociale, l’exercice du pouvoir, la séduction, l’acceptation par les autres (conformisme), la recherche d’attention ou des honneurs. Ou encore nous réconforter avec la nourriture, la dépendance affective, le sexe, l’abus de travail ou de substances psychotropes -légales ou non-, les nouvelles ou le numérique. Ou bien… (...)

Pierre Kunz: l’impréparation des nations

(...) Par la force des choses, l’énergie de ceux qui nous gouvernent s’éparpille vers les primes d’assurance maladie, le prix des logements, la lutte contre les inégalités, les réformes scolaires, la libre circulation des personnes, l’augmentation des rentes vieillesse, la protection des paysans, etc. Constat évident : les exigences électorales sont telles en démocratie qu’il est simplement impossible de conduire un pays en intégrant dans les stratégies politiques et budgétaires des Etats la prévision de catastrophes possibles. Les dictatures n’y parviennent pas davantage. Les Etats-Unis, eux qui ont pourtant été capables de mobiliser les moyens financiers, humains et techniques colossaux exigés par la conquête de la lune, fournissent probablement la plus stupéfiante liste d’exemples de ces impréparations, inhérentes au fonctionnement des sociétés humaines. (...)

Didier Bonny: « 3 jours à Quiberon » fait revivre Romy Schneider

Inspiré de la dernière interview que Romy Schneider a donné en allemand au magazine Stern quelques mois avant sa mort, « 3 jours à Quiberon » fait revivre la star grâce à l’incroyable performance et ressemblance de Marie Bäumer avec Romy Schneider. C’est troublant et fascinant. C’est indéniablement la grande réussite de ce film en noir et blanc, choix tout à fait pertinent puisque le film passe de l’ombre à la lumière, en privilégiant malheureusement trop souvent le côté sombre. Inédit. 2 étoiles. « 3 jours à Quiberon ». ARTE, mercredi 15 avril, 20h55.

Edouard Dommen: Le marché marche ; il peut même voler

Si les liaisons aériennes sont importantes pour la Genève internationale et pour l’économie, des entreprises de transports aériens s’empresseront de répondre à la demande. Aucune raison de les subventionner… Le marché peut même tenir compte de l’environnement, à condition de respecter la vérité des prix. Actuellement l’aviation est largement subventionnée en ce qu’elle impose une part de ses coûts à des tiers sans demander leur accord. Si le prix du carburant incorporait ces coûts selon le principe pollueur-payeur le marché serait plus efficace. Calvin, qui habitait Genève bien avant l’aéroport, disait déjà que tous moyens dont nous usons pour nous enrichir au dommage d’autrui doivent être tenus pour des vols.

Pascal Décaillet: La puissance retrouvée d'un destin commun

Exemple : nous, en Suisse, savons que le confinement est plus dur en France, nous pensons à nos amis français. Nous savons à quel point l'Italie a été meurtrie, et nous sommes plus que jamais en sympathie avec cet admirable peuple, celui qui chante Verdi sur les balcons. (...) Le théâtre d'opérations, c'est la nation. Chaque nation, séparément, pour elle-même, pour les siens, mais sans aucune animosité pour les nations voisines. Ce modèle protectionniste, avec tout ce qu'il implique de retour à la proximité, de souveraineté alimentaire, énergétique, industrielle, sanitaire, de préférence aux siens, c'est le modèle qui nous attend, bien au-delà de la crise sanitaire, pour les années qui viennent. Il n'implique en aucune manière un rejet des autres, encore moins une conception du monde fondée sur les inégalités. Non, il implique simplement la prise en charge, en priorité, des hommes et des femmes qui, à l'intérieur d'un horizon délimité, forment une communauté d'appartenance. Cela, en allemand, porte un nom : cela s'appelle Gemeinschaft. Au contraire de tout cela, l'édifice multilatéral, échafaudé depuis 1945 (après un précédent catastrophique, entre 1919 et 1939, la SDN), s'effondre, avec une brutalité inouïe. (...)

Catherine Armand: Les héros

En ce moment, il est facile de se sentir héroïque en ne faisant strictement rien. C'est ce qu'on nous rabâche depuis 4 semaines ; en restant chez nous, nous sauvons des vies ! Cela a l'avantage de nous faire nous sentir utiles, de nous flatter, et donc de nous remonter le moral. Mais non, nous ne sommes pas des héros. Juste des gens qui attendent, avec plus ou moins de difficultés, que ça passe. Tout de même lucides et conscients que d'autres en font beaucoup plus que de simplement rester chez eux, nous remercions les caissières, les éboueurs, les policiers, les livreurs, les agriculteurs... Bref, toutes celles et ceux qui sont dehors, pour que nous nous puissions rester dedans. (...) Il n'y a pas de super héros dans cette histoire. Seulement des milliards d'êtres humains, qui chacun à leur niveau, doivent faire au mieux pour traverser et surmonter cette pandémie.

Gérard Meyer: Le temps des décisions courageuses ?

malheureusement les médias participent à cette diffusion. Cela fait des jours que dans tous les médias suisses romands on lit que la Suisse a un des plus hauts taux d’incidence de cette maladie dans le monde. Ce qu’ils ne disent JAMAIS est que c’est également un des pays qui teste le plus au monde. La plupart des gouvernements ont appliqué un confinement plus ou moins strict, à l’exception notable de quelques pays du nord de l’Europe. Et ce ne sont pas ceux qui s’en sortent le plus mal : La Suède qui ne confine pas (écoles et crèches sont ouvertes) ne déplore que 86 décès par million d’habitants. L’Allemagne (34 décès par million d’habitants) a un confinement très light (mon fils qui vit à Berlin me dit que la vie y est à peu près normale, que le métro est chargé, les magasins pleins, les parcs animés et que très peu de gens portent des masques et qu’il n’y a pas cette lueur de peur que l’on voit dans les yeux des gens que l’on croise. Comme malheureusement à Genève). (...)

David Frenkel: Est-on arrivé à ce degré d'immoralité ?

(...) Même si l'on confinait les gens ayant 65 ans au plus, on en viendrait donc à décider qu'il faut rayer du registre des vivants 10 % de gens en dessous de cette tranche d'âge. Si nous prenons, par exemple une population de 1 million de personnes, 100’000 d'entre elles seraient sacrifiées sur l'autel de la mort afin que les 900’000 autres soient immunisées. Affirmer cela est effrayant. Tuer un nombre considérable de gens pour subsister, c'est se soumettre à cette loi de la jungle qui a cours chez les animaux. Pauvre de nous d’en être arrivé là, à ce point d’irresponsabilité. Nulle instance éthique n’exempterait de crime contre l’humanité ceux qui ne prendraient pas toutes les précautions nécessaires pour ne pas infester autrui avec un virus pouvant s’avérer fatal.

Béatrice Deslarzes: Un sorte de torture

J'ai entendu dire que nos autorités voulaient prolonger le confinement des personnes âgées éventuellement jusqu'à la fin de l'année 2020. Je n'ai fait qu'un saut de révolte car je trouve cette décision inhumaine et complétement affolante. Nous les "vieux" nous n'avons plus beaucoup de temps à vivre et nous voulons le vivre pleinement selon nos moyens même si ils sont limités. Je reste persuadée que c'est une sorte de torture que nos autorités veulent nous imposer comme le prolongement d'une agonie par laquelle nous serions forcés de passer. (...)

Cédric Ségapelli: Noëlle Renaude

Quel que soit le genre littéraire dans lequel on se cantonne et bien au-delà du fait de lire une quantité astronomique de romans, ce qu’il y a de réjouissant avec la lecture c’est d’être constamment surpris aussi bien par l’intrigue, notamment dans le domaine de la littérature noire, mais également par le style ce qui se révèle bien plus ardu avec cette sensation que tout a été créé dans le domaine et qu’il ne reste guère de possibilités innovantes en matière d’écriture. Pourtant on ne compte plus les voix dissonantes qui nous interpellent et qui nous dérangent parfois en nous sortant de notre zone de confort à l’exemple de James Ellroy (Le Dahlia Noir, Rivages/Noir 1988) ou de David Peace (1974, Rivages/Noir 2002) pour ne citer que quelques exemples emblématiques contemporains qui ont marqué le roman noir. Bien moins médiatisés et probablement moins excessifs, des auteurs comme Andrée A. Michaud (Bondrée, Rivages/Noir 2016), Pierre Pelot (Braves Gens Du Purgatoire, éditions Eloïse d’Ormesson 2019), Eric Plamondon (Taqawan, éditions Quidam 2018), Gilles Sebhan (Cirque Mort, éditions du Rouergue 2019), Kent Wascom (Le Sang Des Cieux, éditions Christian Bourgeois 2013) ou Frédéric Jaccaud (Hécate, Série Noire 2014) ont également contribué à cette diversité (...)

JF Mabut: Les Appels de Pâques

Sur qui font-ils pression les partisans des Appels de Pâques? Sur les politiciens qui sont à la charnière de l'action publique et qui, à entendre ces appels, auraient le pouvoir de régler les conflits, de faire cesser le feu, de vider les camps de réfugiés en Grèce, de remettre leur dette aux Africains, de donner un masque à tout le monde, (...)? Ah, ce désir d'un dictateur éclairé! (...) En Suisse, les églises appellent à signer la charte des migrations pour accueillir 5000 réfugiés. #evacuerMAINTENANT, lancé par une centaine d'ONG et des personnalités nobles et dignes, des vedettes des arts et des sports, demandent qu'on vide les camps de Grèce. (...) Je sais, ça n'est pas une raison pour ne rien faire. Mais la liste de ces belles âmes qui, sollicitées ne peuvent évidemment pas refuser de voir leur nom s'afficher, m'interpelle. Au fait, a-t-on demandé aux Blocher de signer? On serait surpris. Leur père et grand-père n'étaient-ils pas pasteur. N'entendront-ils pas l'appel de Pâques? Leurs seules signatures engageraient sans doute le ministre PLR des Affaires étrangères et la présidente socialiste de la Confédération à agir.