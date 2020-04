Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Jean Batou: La lumière au bout du tunnel?

Mercredi, le Conseil fédéral va sans doute annoncer que nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel et qu’il faut prudemment mettre en place un scénario et un calendrier de sortie de crise. (...) Un graphique extrêmement suggestif, publiés dimanche par le Financial Times, montre que la pandémie reste en pleine expansion, aux États-Unis mais aussi en Europe, en dépit des mesures de confinement et de fermeture des frontières adoptées par un grand nombre de pays. Certes, les États les plus durement touchés ont réussi finalement, au prix de gros efforts, à contenir la progression de l’épidémie. Pourtant, le contexte d’ensemble reste explosif. (...) Que faire alors ? Maintenir le confinement tant que nécessaire et suspendre les activités économiques non indispensables et urgentes afin de faire reculer l’épidémie de façon décisive dans les prochaines semaines. Accompagner tout geste de déconfinement d’une généralisation des tests et du traçage du virus, mais aussi d’une distribution massive de masques de protection et de gels hydroalcooliques, pour empêcher tout rebond. Renforcer durablement les services publics et les prestations sociales. Enfin, exiger un effort de solidarité des grandes fortunes, alors que les salarié·e·s et les petits indépendant·e·s endurent le plus fortement les conséquences de la crise.

Rémi Mogenet: Regards des syndicats français sur les cultures régionales

(...) Et cela a été dévoilé par l'ouverture des archives du Parti communiste français: celui-ci a bien pris le contrôle du SNES en 1967. Trop à gauche ou pas, les communistes avaient une tendance à l'uniformisation qu'a dénoncée en son temps Léopold Sédar Senghor, lequel, après avoir été l'un d'eux, a choisi d'adopter les idées du jésuite Pierre Teilhard de Chardin et de fonder l'organisation politique du Sénégal sur une base fédéraliste, multiculturelle et multiethnique: le pays a six langues reconnues par l'État. Et tout n'y est pas parfait, mais c'est quand même un des pays africains les plus stables et les plus harmonieux, un de ceux où on a le plus envie d'aller. Il le doit, je crois, à Senghor et à sa conception puisée en Teilhard de Chardin. Car Senghor rejetait aussi l'athéisme, et il faut avouer, comme il le pensait, que toute culture digne de ce nom puise son souffle dans la divinité. L'asséchement des cultures fondées sur le réalisme socialiste ou l'agnosticisme laïque montre d'expérience que la source est occulte, et qu'il est absurde d'imposer à cet égard une limite à l'expression culturelle. (...)

Jean-Dominique Michel Les décisions prises n’ont probablement fait que prolonger l’agonie tout en multipliant les dégâts !

Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de participer (même en tant qu'invité) au lancement d'un nouveau média. Honoré et heureux donc je suis de paraître sur le site de L'Impertinent, lancé par sa créatrice, la journaliste Amèle Debey. (...) Comment expliquer alors que nos gouvernements n’aient pas su réagir de la même manière? Aucune idée. Les plans étaient prêts et ils étaient bons, les stocks (de masque en particulier) étaient faits. Et rendre disponibles, à partir de nos ressources scientifiques et industrielles, des millions de tests aurait été simple comme bonjour si on en avait fait une priorité stratégique urgente. Cela fascine Raoult à Marseille, cela fascine les meilleurs experts et cela me fascine aussi. Nos gouvernements donnent l’impression d’avoir été pris au dépourvu, comme des nations du XIXe siècle, ou sans moyens scientifiques et techniques. Les gros dégâts qu’on voit aujourd’hui ne sont pas dus à la dangerosité du Covid-19. C’est au contraire la mauvaise réponse sanitaire qui génère l’essentiel de la mortalité. En l’occurrence, le coût de cette inexplicable impréparation et de ce réflexe de peur archaïque (« tout le monde aux abris!»), qui est exactement l’inverse de ce qu’il faut faire au 21e pour lutter contre une pandémie, aura été la vraie cause de la mort d’autant de personnes. Confiner ensemble les malades et les non-malades et les personnes à risque est le plus sûr moyen d’avoir le plus grand nombre de victimes, hélas ! (....)

Haykel Ezzeddine: Coronavirus: une ballade en photos

(...) Le dernier des endroits le plus prisé par une catégorie de la population genevoise est Baby plage. Il y a quelques jours des photos sur les réseaux sociaux montraient une plage bondée avec des personnes ne respectant pas les consignes sanitaires. Et bien aujourd’hui elle est fermée. Les Bains des Pâquis pareil. Fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Je pense que la meilleure prévention reste hélas la fermeture des lieux qui attirent le grand public. Ma promenade d’aujourd’hui m’a conduit de Thônex (la voie verte) à la jetée du Jet d’eau en passant par le parc de la Grange, des Eaux-Vives, Genève plage et Baby plage et retour à mon point de départ par les Eaux-Vives et Terrassière. J’ai rencontré quelques promeneurs mais le nombre reste minime et la distanciation sociale est respectée. Retour en photos sur ma ballade qui a commencé à 10h30 et s’est terminée à 13h. Photos prises avec un smartphone. (...)

Marc Schindler: Le temps des potences

oici revenu le temps des potences ! Présidents, ministres, responsables de la santé, tous coupables- qu’on les pende haut et court ! (...) Ce qui fait vendre aujourd’hui, c’est le procès public des responsables politiques, à grand renfort de révélations sensationnelles et de documents accusateurs. Mediapart fait sa une sur la « chronologie d’une débâcle française ». Le Figaro ouvre ses colonnes à Eric Zemmour, le sulfureux chroniqueur pourfendeur de l’islam : « Quand le politique se cache derrière des savants afin de dissimuler ses propres carences ». Même Le Monde donne la parole à Lionel Shriver, « la Cassandre des lettres américaines », dans une tribune : « N’ayez crainte, je continue de saisir la moindre occasion de prédire la fin du monde ». Et je vous épargne les délires de ceux qui inondent les réseaux sociaux de leurs révélations (...) Coupables ou incompétents ? Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu’on est toujours plus intelligent après. (...)

Claude Bonard: Un Genevois à Katyn

C'est le 13 avril 1943 que les fosses attestant des massacres de Katyn furent découvertes. Un Genevois, le professeur François Naville (1883-1968) fut l'un des premiers témoins de ces horreurs en tant que médecin légiste. Rappel des faits : en avril 1943, les Allemands annoncent la découverte des charniers de Katyn, près de Smolensk, comportant les corps de plus de 4'500 officiers polonais prisonniers des Soviétiques depuis leur occupation de la partie orientale de la Pologne en automne. Plus de 15'000 militaires polonais ont été internés dans les camps de Kozielsk, d’Ostaszkow et Starobielsk avant d’être exécutés. Au total, 25'500 officiers, résistants et intellectuels seront massacrés sur ordre de Staline et du Politbureau, le décret étant signé le 5 mars 1940. La découverte des forêts de Katyn est exploitée par la propagande nazie et fait l’effet d’une bombe médiatique. (...)

Xavier Magnin: Covid 19, Faillite ou réussite ? Partie 3

Nous constatons dans cette période difficile la recomposition des familles. Pas forcément volontaire et pas forcément bien vécu d’ailleurs. Avoir du temps « libre » chacun le souhaite mais confiné c’est parfois un cadeau empoisonné. Une nouvelle donne où l’entente entre parents et avec les enfants est à revoir ou à rediscuter. On constate alors que l’on discutait parfois plus avec ses collègues qu’avec sa famille. C’est déstabilisant mais c’est extraordinaire. Redécouvrir ces vertus du partage et de la parole, redécouvrir des valeurs de proximité. Pas de fuite possible et obligation de traiter sans délai. J’espère que vous avez fait le plein de jeux, de livres et d’arguments ! Quand on nous bassine sur la cohésion sociale, voici le temps de la cohésion familiale… (...)

Magali Orsini: Personne âgée ou senior ?

Tel est le grave dilemme traité par une lectrice de La Tribune. Pour ce qui me concerne, je suis la première à me traiter de "vieille" sans que cela me dérange le moins du monde. Aucune dénomination, régulièrement changée pour une nouvelle prétendument plus respectueuse, ne modifiera mon âge réel. Je dispense donc mes interlocuteurs de savantes circonlocutions pour essayer de me faire comprendre que je suis un sujet à risque, que les rêveries romantiques ne sont plus de mon âge, que je ferais mieux de surveiller ma tension et mon taux de cholestérol plutôt que d'aller faire le clown sur les planches, etc. Le régime politique du pays où nous vivons actuellement a bien des défauts, mais il laisse encore la liberté aux vieilles et aux vieux d'organiser leur vie comme ils l'entendent... dans les limites, bien entendu, des instructions de nos autorités et des places disponibles à l'hôpital.

Maurice Ruben Hayoun: Amélie Nothomb est une grande écrivaine.

Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements (1999) (...) il faut dire avant d’entamer l’analyse, la première pensée que j’ai eue en posant ce livre, une fois sa lecture achevée : j’ai pensé à Carlos Ghosn et à ses démêlés graves avec la justice japonaise. Si Amélie Nothomb dit vrai, alors l’ancien PDG de Nissan a très bien agi en se faisant la belle car il lui aurait fallu sept vies comme un chat pour s’en sortir autrement. Il serait intéressant de savoir si Ghosn a lu ce livre dans son intégralité ou même simplement des critiques. Ayant été durant tant d’années à la tête de Nissan il doit avoir su de quoi ses anciens associés nippons étaient capables… Et durant son arrestation et son maintien en détention (dans les conditions que l’on sait), l’ancien PDG a dû constater que la réalité dépassait la fiction… Il n’est pas inintéressant de revenir sur les grandes lignes de ce roman parfois légèrement autobiographie (...)

Jacques Davier: Corona Blog (V)

Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de consacrer entièrement ce cinquième billet de ma série "du confinement" à la présentation d'un livre excellent, qui m'a impressionné, et marqué. Je l'ai déjà lu deux fois, et il y a encore mille choses à y découvrir! Il s'agit de La Maison des Feuilles, de Mark Z. Danielewski. « Et l’interminable couloir qu’il parcourt ne cesse de changer de dimensions. » Connaissez-vous The House Of Leaves, de l’auteur américain Mark Z. Danielewski ? Ce « roman », publié en 2000, fut traduit en français, et parut aux éditions Denoël en 2002, dans la collection « Denoël et d’ailleurs ». Le Seuil en publia une édition « de poche » dans la collection « Points » en 2013. C’est l’ouvrage que j’ai lu. J’ai dû m’accrocher, mais j’ai été plus que payé en retour ! Ce livre de 717 pages, avec annexes et index, se conclut par le petit poème suivant : (...) Et, Danielewski étant assez déjanté dans son genre, je proposerai pour la route des musiques tout aussi déjantées! D'abord (...)