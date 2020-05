Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch . Haykel Ezzddine: Non ce n’est pas du vandalisme c’est de l’art!

Depuis le 3 mai, journée de la liberté de la presse 2 vitres sur la place Bel Air et une sur les quais à côté de la police de la navigation ont l’air d’avoir été visitées par des vandales. L’effet est bluffant! Si on ne prête pas attention on dirait que ces vitres ont été barbouillées par des mains indélicates. Ce qui n’est pas le cas. Simon Berger, un artisan devenu artiste expose avec le portrait de 3 femmes. Un portrait en verre brisé avec comme seuls instruments un marteau et une surface en verre. Les vitrines font l’affaire de ce bernois de 44 ans, charpentier de formation et mécanicien de profession. Ce travail artisanale l’a emmené à côtoyer des matériaux comme le bois, la tôle et maintenant le verre qui lui offre un moyen pour s’exprimer. C’est agréable à voir et l’effet est surprenant. (...)

Olivier Perroux: Changer nos coeurs

Un appel à ne pas revenir à la vie d’avant circule. Non. Pas un. Plusieurs. Il ont été lancé alors qu’une video amateur d’un habitant du Lignon a connu une célébrité nationale car reprise par les infos de la RTS et tous les réseaux sociaux. Alors que Mac Donald a réouvert certains points de vente, des dizaines de voitures font la queue pour attendre d’y être servi au Lignon. Toujours au même moment, un sympathique paysan de la région faisant de la vente directe se réjouissait sur les ondes du succès de ses produits, pris d’assaut par les genevois. Ce qui m’a le plus surpris, c’est la violence avec laquelle, un mépris de bon ton s’est déversé sur les clients du Mac Donald. Certains en ont même appelé à Philippe Chevrier, célèbre cuisinier qui a grandit près du Lignon pour venir « nous sauver ». Dans le même temps, je n’ai entendu personne observer que n’importe quel point de vente, comme ce magasin de produits régionaux, subissait le même sort. Autre observation: Genève est aujourd’hui coupée en deux. (...) Nous ne parviendrons à faire bouger les choses sur le dossier climatique qu’à l’unique condition que nous soyons unis. (...)

Rémi Mogenet: Les livres de Spinoza ont-ils vraiment pu traduire sa pensée?

J'ai publié ailleurs un article sur l'idée de Spinoza selon laquelle la pensée n'avait aucune influence sur le corps, ni le corps sur la pensée: chacun va son train, prétendait le philosophe hollandais, et les causes de chacun ne se trouvent que dans le passé de chacun – remontant à l'infini vers une source toujours fuyante, donc inconnue , voire inexistante. En termes rigoureux, en réalité, on dirait que les choses arrivent sans cause, mais selon une succession mécanique pas forcément causale. Le sentiment de l'absurde qui s'est fait jour dans la philosophie moderne vient bien de là: de cette idée de Spinoza. Les choses se succèdent sans cause réelle! J'ai rapporté l'exemple qu'il donne pour contrer une objection: les temples. N'émanent-ils pas de la pensée? admet-il qu'on pourra lui objecter. L'exemple est bien choisi: il est ironique. (...) En vérité, les philosophes qui ne cessent de parler d'action déterminée, de mécanique corporelle et matérielle absolue, s'excluent volontiers eux-mêmes de ces lois restrictives (...)

Pascal Décaillet: Défaite d'étape

En ce 75ème anniversaire du 8 mai 1945, une réflexion s'impose sur l'Histoire allemande, et sur la parfaite continuité de la résurrection de ce peuple depuis la Guerre de Sept Ans (1756-1763), soit depuis l'immense Roi de Prusse Frédéric II (1740-1786). Les Allemagnes venaient de très loin : en 1648, à l'issue de la terrible Guerre de Trente Ans, elles s'étaient retrouvées dans un état de destruction et de dévastation qui préfigure - de façon biblique, saisissante - l'Année Zéro 1945. Lire, absolument, le Simplicius Simplicissimus, publié en 1668 par Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Lire aussi Günter Grass. (...) Je ne suis pas sûr du tout que l'Allemagne ait perdu la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est retrouvée détruite, de fond en comble. Hambourg, Dresde, rayées de la carte. Elle a capitulé. Son régime du moment s'est effondré. Et pourtant, malgré toutes ces évidences, je ne suis pas sûr du tout que la nation allemande, dans son chemin de renaissance depuis Frédéric II, ait perdu. Elle a beaucoup moins perdu que la France, en 1940 ! (...)

Guy Mettan: Réponse aux épidémies : plus jamais ça !

Pour information, voici la proposition de résolution que je viens de soumettre au Grand Conseil genevois. Au moment où nous allons passer d'une crise sanitaire inédite à une crise économique, sociale et peut-être politique de grande ampleur, il me semble en effet essentiel de tirer un bilan sans concession de cette crise épidémique et de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que l'impréparation, les erreurs et parfois les mensonges proférés ne se répètent à l'avenir. (...)

Pascal Holenweg: Maintenant que la pauvreté est visible...

(...) Reste que dans l'immédiat, c'est bien à l'urgence sociale qu'il faut répondre. Esther Alder rappelle que "la Ville a pris ses responsabilités pour assurer dans un contexte légal flou la protection des plus vulnérables" et que c'est bien elle qui assume "les très lourdes charges de Ville-centre que la crise a amplifiées". En effet, samedi, aux Vernets, il n'y avait de loin pas que des habitants de la Ville (ni même du canton) qui faisaient la queue pour recevoir leur sac de nourriture et de produits hygiéniques de base. "Depuis des années, nous réclamons un partage tripartite et durable de la facture sociale entre Ville, canton et Confédération.". A qui on ajoutera les communes, dont la majorité se reposent sur la Ville et les villes pour la part municipale de l'action sociale. Merci, Esther. Et bonne chance, Christina…

Claude Bonard: 7 mai ? 8 mai ? ou 9 mai 1945 ?

(...) Le texte de la reddition de Reims prévoyait un cessez-le-feu, les forces allemandes devant rester sur leurs positions. Le texte de Berlin prévoyait en plus que les forces allemandes devaient se désarmer entièrement et remettre aux Alliés la totalité de leurs moyens militaires. L'acte étant signé peu avant minuit à l'heure des Alliés occidentaux, il le fut de fait après minuit à l'heure des Soviétiques qui avancèrent l'horloge d'une heure et qui indiqua l'heure du 9 mai. Pour les pays de l'Ouest et l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, la capitulation a eu lieu le 8 mai, mais pour les Soviétiques et les anciens pays de l'Est et aujourd'hui d'Europe centrale membres de l'UE, ce fut et c'est toujours le 9 mai 1945. Comme quoi il est difficile d'écrire l'histoire.

David Frenkel: Utopies... Et utopies

(...) L’utopie est synonyme de rêverie. Cependant, si la rêverie concerne l’amélioration matérielle de l’humanité, l’utopie ne peut se définir ad æternam comme telle. En effet, nombre de découvertes scientifiques et de défis qualifiés à une certaine époque d’utopiques sont devenus des réalités. En revanche, si la rêverie à trait à l’amélioration morale collective, alors l’utopie est éternelle. Ni l’ambition individualiste ni l’ambition matérialiste ne peuvent être éradiquées sous prétexte qu’elles seraient source de déviation vers le mal, car elles sont le moteur de la pérennité humaine et économique. Sans idéal individuel, aucune invention, aucune création n’auraient vu le jour. (...) La démocratie au sens étymologique, à savoir : « régime politique, système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l'ensemble des citoyens », est à jamais utopique. (...)