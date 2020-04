Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Guy Mettan: La politique de la peur, ça suffit !

Vous connaissez peut-être ce conte soufi sur la peste et la mort : La Peste était en route pour Bagdad quand elle rencontra Nasruddin. Où vas-tu ? demanda Nasruddin. La Peste répondit : Je vais à Bagdad pour tuer dix mille personnes. Plus tard, la Peste croisa à nouveau Nasruddin. Très en colère, ce dernier lui dit : Tu m’as menti. Tu as dit que tu tuerais dix mille personnes et tu en as tué cent mille. Et la Peste répondit : Je n’ai pas menti, j’en ai tué dix mille. Les autres sont mortes de peur. » C’est exactement ce qui pourrait arriver avec le coronavirus. Incrédules et cyniques quand les Chinois étaient frappés, impréparés, imprévoyants, manquant de tout y compris d’une stratégie de riposte appropriée quand il a débarqué chez nous, nous avons réagi dans le plus grand désordre et en mode panique. (...)

Beat Giffo-Schmitt: Pensées pour ma mère

Aujourd’hui il y a 60 ans ma mère a donné naissance à son premier enfant, une petite fille rose et toute fripée. Mon papa, fier comme Artaban, est allé montrer la photo de sa progéniture dans son bistrot habituel. Un monsieur d’un certain âge a regardé la photo et consolé mon papa en disant «Elle sera plus belle plus tard.» Finalement je pense qu'il avait raison. Ma mère n’avait pas encore 22 ans à ce moment. Mon papa dix ans de plus. Ils sont nés à quelques jours près, mais pas dans la même dizaine. (...) Quand ma maman a connu mon papa elle était encore mineure. A l’époque on obtenait la majorité seulement à 21 ans, et elle s'est mariée quelques jours avant son anniversaire. Ma grand-mère avait menacé de saboter le mariage à la dernière minute parce qu’elle ne voulait pas que ma mère aille rejoindre mon papa dans la maison où il vivait avec sa mère et une vieille tante. Mais mon papa a dit «Elles sont vieilles et ne vivront plus que quelques années.» Il a eu gain de cause et en même temps il a eu tort. Ma grand-mère paternelle est décédée 19 ans après leur mariage et la tante après 25 longues années. A la fin c’est ma maman qui l’a soigné. (...)

Bruno Hubacher: Le Meilleur des mondes

(...) Ce sont le « confort et la sécurité des citoyens » qui sont au centre des préoccupations du projet KDTI « Known Traveller Digital Identity » du « World Economic Forum », co-développé avec le « Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis », dont le rapport vient d’être publié sous l’appellation « KTDI White Paper » le 26 mars dernier sur son site internet. The show must go on. Mandaté par l’organisation à but non lucratif, la multinationale de conseil et de technologie américaine « Accenture », anciennement « Arthur Andersen », 435'000 collaborateurs dans 120 pays, figurant parmi les 500 entreprises les plus importantes de la planète, selon Forbes, dont 98 des 100 plus importantes entreprises sont clients, vient de terminer son rapport. Retour en arrière. Lors de sa réunion annuelle à Davos au mois de janvier 2018, le WEF annonçait, sans grande publicité, que le gouvernement canadien s’apprêtait à « souhaiter la bienvenue sans formalités douanières fastidieuses à certains voyageurs volontaires, et sans doute privilégiés, grâce aux progrès de la biométrie (1) et de la technologie de chaîne de blocs (blockchain) (2) ». (...)

Philippe Meyer: 25 millions d'emplois menacés dans le transport aérien alors que des aérodromes sauvent des vies

À l'échelle mondiale, 65 millions de personnes dépendent de l'industrie aéronautique, à l’instar des secteurs du voyage ou du tourisme. Parmi ceux-ci, on dénombre 2,7 millions d'emplois dans les compagnies aériennes. Si les restrictions de déplacement durent plus de 3 mois, 25 millions d'emplois dans l'aviation et les secteurs connexes sont menacés dans le monde, dont 5,6 millions en Europe. (...) Un aérodrome est un bien précieux, non seulement parce qu’un jour, il peut servir à une évacuation sanitaire, mais aussi parce que le plus modeste des aéro-clubs ou centre de vol à voile qui y est basé peut donner naissance à des vocations de pilotes professionnels et à des carrières de techniciens ou d’ingénieurs aéronautiques. Autant d’arguments qui pourraient retrouver un sens dans une société qui aura besoin de nouveaux repères. (...)

Jean Batou: Déjà l’équivalent de 5 grippes saisonnières en Suisse

(...) Après coup, on mesure la létalité d’une pandémie à partir d’indicateurs indirects, comme la surmortalité enregistrée pendant la durée de celle-ci. L’étude la plus récente évalue ainsi le nombre de décès par an dus à la grippe saisonnière dans le monde à 409 000 (année moyenne), soit 6,4 pour 100 000 hab. Mais ces chiffres sont tirés vers le haut par les pays à bas revenus (9,6 pour 100 000 hab.) et vers le bas par les pays à hauts revenus (5,2 pour 100 000 hab.) (Lancet 2018, 391, p. 1285). À partir de ces données, on pourrait ainsi situer la létalité annuelle moyenne de la grippe saisonnière en Suisse aux environs de 450 morts (sans doute un peu plus, compte tenu de la proportion élevée de la classe d’âges des « plus de 75 ans »). (...) Pour la Suisse, en postulant une mortalité effective supérieure de 80% au données enregistrées, nous serions à 25 morts pour 100 000 hab., soit déjà 4 à 5 fois plus qu’une grippe saisonnière. Et nous ne sommes pas encore à l’heure du bilan final… (...)

Catherine Armand: La parenthèse

(...) Dans nos cocons imposés, tout n'est plus que digression. Le temps s'écoule différemment, et nous y sommes autres ; sans travail et sans collègues (pour la plupart), sans vie sociale ou politique, loin des amis et des parents. Tout ce qui nous définit habituellement au monde est suspendu. Alors, sommes-nous encore nous-mêmes, ou sommes-nous peut-être enfin nous-mêmes, sur ce chemin de traverse ? Au coeur de cette parenthèse peuvent germer des relations inédites. A distance ou rapprochées, ces complicités nouvelles trouvent un espace unique pour se développer. Sans parasitage ni brouhaha social, sans agendas surchargés, sans obligations ou missions, le champ est libéré pour le partage, la profondeur, la simplicité, la sincérité. (...)

Paolo Gilardi: Pour quelques points de PIB?

(...) En effet, au delà des discours de circonstance, la raison profonde de ce retour en classe a été donnée en direct l'autre soir sur les chaînes françaises par Emmanuel Macron. « Le 11 mai, a-t-il asséné, il s’agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services ». Le voilà, l'impératif: permettre au plus grand nombre de retourner travailler! Il y a moins de deux mois, les autorités lombardes n'avaient-elles pas déclaré que "Milano non si ferma", "Milan ne s'arrête pas"? La catastrophe sanitaire et humanitaire qui a suivi cette proclamation est la mesure de sa portée criminelle. (...) Combien de ces mômes qui s'entassent quatre fois par jour dans les bus scolaires bondés risquerait-on de sacrifier au nom de quelques point de PIB? (...)

Didier Bonny: « Manchester by the Sea », à ne pas manquer

« Manchester by the Sea » n'est certes pas un film drôle. Mais est-ce une raison, malgré la période difficile que nous traversons, pour diffuser cet excellent film au milieu de la nuit et risquer ainsi de le manquer malgré le replay? Poser la question, c'est y répondre! (...) « Manchester by the Sea » est un film sans aucune fausse note, parfaitement écrit (Oscar 2017 du meilleur scénario), réalisé, monté et photographié. Malgré son sujet difficile, il ne tombe jamais dans le pathos, tout est fait en finesse à l’image du formidable jeu des acteurs, avec une mention spéciale pour Casey Affleck, époustouflant et bouleversant, qui a reçu l’Oscar 2017 du meilleur acteur pour ce rôle. Un film d’une grande humanité qui aurait mérité, redisons-le, d’être programmé à un horaire bien plus favorable ! Inédit. 5 étoiles. « Manchester by the Sea ». RTS 1, nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril, 00h30.

Jean-Daniel Delley: Dettes africaines: la responsabilité helvétique

Quand les Etats d’Afrique procèdent à des emprunts qu’ils garantissent par des matières premières, la Suisse peut et doit être agent de transparence. La Suisse fait partie de l’Initiative transparence des industries extractives, une organisation regroupant 53 Etats qui promeut une gestion transparente de l’industrie extractive, à savoir la publication des revenus du pétrole, du gaz et des mines ainsi que des prêts octroyés aux Etats et entités publiques des pays concernés. Malheureusement cette norme ne s’applique pas complètement aux sociétés de négoce. Pour ce qui concerne les prêts, Foraus préconise d’imposer aux créanciers… (...)

Pascal Holenweg: A la recherche d'une ”sortie de crise”

(...) On trouve dans les cinquante propositions remises au président Macron par la Convention des éléments tout à fait pertinente, voire "incontournables", d'une telle sortie de crise : les conventionnels considèrent en effet, dans le texte général accompagnant leurs propositions, que "les événements que nous vivons aujourd'hui remettent en cause nos manières de se nourrir, de se déplacer, de se loger, de travailler, de produire et de consommer". Pas moins. (...) Le confinement relatif qui nous est imposé s'est accompagné d'une redécouverte : celle de l'entraide collective. Celle que nous sommes des individus sociaux, si individualistes que nous puissions être par ailleurs. La redécouverte de l'esprit de solidarité -pas celui qui se réduirait au charivari de 21 heures sur les balcons, ni celui qui nous serait imposé d'en haut, mais celui qui, dans tous les domaines, par tous les moyens, se manifeste par une décision libre de chaque individu se redécouvrant social, à l'égard des plus fragiles (des sdf aux personnes âgées) et des plus mobilisés (le personnel des hôpitaux, des ems, des services de voirie et de nettoyage, des transports publics, des grands magasins...). Qu'en restera-t-il la crise passée, de cette prise de conscience ? une bonne conscience ? une nostalgie ? Ou des grèves, des manifs, des affrontements parlementaires ? Et pour quelles décisions politiques ? (...)

Maurice-Ruben Hayoun: “Le juif est un homme qui lit depuis toujours...”

Au risque de me répéter, pire, de passer pour un radoteur (que j’espère ne jamais être), je vous redirai que le confinement a tout de même quelque avantage, assez rare, car il nous permet de faire des rencontres intellectuelles plutôt improbables, en temps normal. (...) Je n’avais encore jamais écrit la moindre ligne sur cet auteur, né en 1873, tombé au champ d’honneur le 5 septembre 1914, une journée qui rappelle qu’en 1963 son grand ami juif Jules Isaac (rappelez vous les manuels d’histoire au lycée, Malet-Isaac), quittera lui aussi ce monde après une vie bien remplie, au service du rapprochement entre Juifs et Chrétiens. Mais tout en ayant élargi la recherche pour ne pas m’exposer à dire trop de bêtises , je me suis promis de m’en tenir au sujet de ce livre (difficile à lire mais si authentique, si prenant), et d’analyser succinctement son contenu. Tout ceci pour éviter l’ornière habituelle, Péguy et les juifs, Péguy et la mystique du judaïsme, etc… (...) Je résiste pas à la tentation de citer ici une phrase, courte mais si vraie, de Péguy : Le juif est un homme qui lit depuis toujours, le protestant est un homme qui lit depuis Calvin et le catholique est un homme depuis Jules Ferry… Pour ma part, je prie pour la venue d’un temps où tous lirons le même livre, mais chacun à sa façon…

David Frenkel: Le poétique virus ne nous fait pâlir, il nous fait jouir (X)

La vieille ville: Les venelles bordent le sacré /Ce lieu suinte la communion universelle / Dressez-vous vieilles églises / Vos pierres de taille lapident l’éphémère / Votre style gothique vit dans l’éternel (...)