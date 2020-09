Le meilleur des blogs – Guy Mettan: Coup de mou et relance grâce à deux chamois JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine.

Guy Mettan: Coup de mou et relance grâce à deux chamois

Après une année d'interruption, j'ai décidé de reprendre ce tour du valais à pied et en solitaire là où je l'avais laissé l'an dernier, à Grimentz. (...) Dans les premiers mètres, je suis content de retrouver la forêt, l’odeur des bois, les aiguilles de pin sur le chemin, les torrents, les mélèzes, les myosotis et les sabots de Vénus. Mais très vite, je suis rattrapé par une brutale chute de forme. (...) La faute à deux mois de confinement? A une soixante-troisième année qui pèse plus lourd que les précédentes? A un moral en berne à l’idée de s’arracher pour des semaines aux petits conforts de la plaine et de la ville? Ou à un sentiment de déjà-vu et une perte de l’attrait de la nouveauté ? (...) J’en suis là dans mes pensées quand tout à coup un chamois débonnaire surgit sur le chemin, pas peureux pour deux sous. (...) Un second chamois croise mon chemin, proche lui aussi, mais en faisant des bonds impressionnants dans le vide de la pente. J’interprète ces rencontres comme des signes d’encouragement. La rencontre avec des animaux me rend toujours gai et et mon humeur change : la montagne et ses hôtes saluent mon retour... (...)

Marc Schindler: Manu s'en va-t-au Liban

La France est secouée par un méchant virus qui a tué plus de 30 000 malades, son économie est en panne, le chômage frappe 10% de actifs, la rentrée scolaire s’annonce difficile. Mais la priorité du président, c’est de mettre fin à la crise politique au Liban ! Macron est en mission sacrée pour imposer à un pays à l’agonie une réforme de son système politique. «Une d’exigence sans ingérence», selon le mantra de l’Elysée. Ça s’annonce plutôt sportif ! Au bal des hypocrites, les politiciens libanais sont les premiers en piste. Le vieux président Aoun, détesté par les Libanais, a eu beau appeler à un «Etat laïque», le chef du Hezbollah s’est dit «ouvert à une discussion constructive», les partis se sont soudain mis d’accord pour un nouveau premier ministre. Mais personne ne prend au sérieux ces gesticulations. (...) Les grands humanistes qui règnent à Damas, à Djeddah et à Moscou ont à l’oeil le jeune Macron. Leurs partisans armés sont prêts à descendre dans la rue. Quant au cynique politicien qui siège à la Maison Blanche, il a d’autres chats électoraux à fouetter ! Le preux chevalier français marche donc seul sur le chemin de la paix.

Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur.

Pascal Décaillet: DDR, le grand livre à écrire

A quand une grande Histoire de la DDR (1949-1989) ? Une Histoire sérieuse, documentée, fouillée, incluant non seulement la politique, mais l'économie, le social, les sciences, l'industrie, le rapport au spectacle, la littérature, la linguistique, la culture. Une Histoire évitant l'écueil de l'Ostalgie, mais tout autant, à l'opposé, celui du dénigrement systématique, sécrété dès 1949 par le camp capitaliste, à l'Ouest. Une Histoire vraie. Renseignée. Avec une foule de témoignages. (...) Et puis surtout, une Histoire de la Réunification (89-90), vue de la DDR et non vue de l'Ouest. Le mouvement des Eglises protestantes, dans les semaines précédant la chute du Mur. La réaction aux événements du 9 novembre 1989. L'angoisse, mêlée d'envie, oui toute l'ambiguïté des gens de l'Est, pendant ces mois où ils furent purement et simplement phagocytés par l'Ouest.

Rémi Mogenet: Michel Houellebecq et le communisme

Dans son roman Plateforme, Michel Houellebecq évoque le communisme, tel qu'il s'est matérialisé à Cuba. (...) Car Houellebecq reste quand même convaincu que la base sociale de l'humanité existe, à travers la famille. Il le dit dans Soumission: si l'islamisme marche mieux que le communisme, c'est parce qu'il s'appuie sur la famille, cellule collective fondamentale. C'est en fait donner raison aux royalistes qui fondaient l'État sur l'hérédité et la notion de lignée, c'est à dire de famille. Or, cela n'a pas marché non plus... (...) Bref, l'individu est plus fort que le collectif, dans le sentiment humain, et Houellebecq en fait s'en désole. On sait qu'il est d'une famille communiste, et qu'il lisait Aragon en public en pleurant, quand il était jeune. Cependant, il a rejeté Pierre Teilhard de Chardin, le seul pour moi qui ait trouvé une collectivité pour laquelle on ait des sentiments forts: c'est l’humanité planétaire. Le défaut de Cuba est d'être trop petite. Celui de la France aussi.

Claude Bonard: 31 août 1980 Gdansk naissance de Solidarnosc

Il y a quarante ans, le monde ébahi découvrait la forte personnalité d'un ouvrier électricien, un certain Lech Walesa. C'était aussi le temps de Jacek Kuron et de Bronislaw Geremek deux des plus grandes figures de Solidarnosc et du Comité de défense des ouvriers, le KOR, qui reposent aujourd'hui côte à côte au cimetière national de Powonski à Varsovie. Ce 31 août 1980 marqua aussi le début d'un foisonnement culturel incroyable. Ce fut le temps de Wajda, de " l'Homme de Fer" et de "l'Homme de Marbre", le temps de Kieslowski et du "Hasard", superbe variation cinématographique sur les thèmes du destin et de la liberté. Le temps d'Adam Michnik, de Bogdan Lis et de tant d'autres, témoins connus et anonymes de cette révolution qui ne portait pas son nom, portée par des milliers d'ouvriers, d'artisans, d'intellectuels, d'étudiants mais aussi de retraités, toutes couches sociales mélangées, emportés par la vague de Solidarnosc. Ce 31 août 1980 marqua le début du temps de l'espoir … (...)

JF Mabut: 1850: le train innove. 2050:...

(...) 2050, c'est dans 30 ans. Il y a 30 ans, en 1990, Genève réfléchissait au barreau sud, à la traversée de la rade et à SmartGeneva, se rengorgeait d'être la capitale des nouvelles relations russo-américaines dans un monde sans histoire. La Chine n'était encore pas éveillée. Ni l'Afrique. A Lausanne, la rupestre, on planifiait un métro M2 automatique, l'extension de l'EPFL et son réseau dans les cantons voisins, un nouveau musée au bord des quais. On rédigeait une nouvelle constitution, instaurant un président durable. Puis Vaud a basculé la moitié de la facture sociale aux communes, épongeant sa dette et se redonnant du muscle pour de nouveaux projets stratégiques dont un train à grande vitesse entre l'aéroport et Lausanne, ravissant au passage à Genève, l'internationale endormie, son rôle de pôle dynamique de la Romandie. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: La grammaire est une chanson douce

Il faut faire très attention, le caractère lénifiant de ce titre cache une réflexion à la fois approfondie et très vivante du rôle de la langue dans notre vie sociale. Une sorte de métaphysique du langage qui n’échappe pas à l’observateur attentif mais qui est pourtant si présente dans notre univers d’enfant, lorsque nos mamans nous chantaient une chanson si douce… Là, on va enfin comprendre pour quelle raison, c’est la grammaire qui est une chanson douce… Or, qui a aimé vraiment cette grammaire qu’on nous imposait d’apprendre par cœur, quand nous étions enfants, qu’il fallait respecter les accords, les verbes irréguliers, les pluriels, les exceptions, etc…

Didier Bonny: « Enragé » : efficace

Cinéma de divertissement par excellence pour amateurs de films d’action à suspense et pas trop sensibles, « Enragé » n’est toutefois pas un film totalement « gratuit ». Comme le précise, en effet, son réalisateur, Derrick Borte, le long-métrage porte un regard sur notre société : « Si Enragé est de toute évidence une fiction, c’est un film qui fait réfléchir et qui peut susciter des discussions sur nos rapports aux autres, sur la route ou dans la vie en général. » (...) En résumé, un film avec un méchant très méchant, Russel Crowe est vraiment terrifiant, une victime qui va petit à petit se rebeller et de l’action, bien mise en scène, à revendre. Rien de bien original, certes, mais c’est efficace. (3 étoiles) Toujours à l’affiche 5 étoiles. « Eté 85 ». (...)