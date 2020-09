Le meilleur des blogs – François Baertschy: Pas de misérabilisme ni de diable sur la muraille! JF Mabut , Animateur du forum des blogs

François Baertschy: Pas de misérabilisme ni de diable sur la muraille!

(...) Lors de la dernière session du Parlement cantonal, il y avait d'un côté les misérabilistes à gauche. On aurait cru que Genève était un bidonville où tout le monde meurt de faim et les HUG un hôpital de brousse. Sur les bancs de droite, on entendait ceux qui peignaient le diable sur la muraille, l'économie genevoise étant dans une telle difficulté que nous devrions friser le défaut de paiement. Tout cela est excessif. Cela correspond bien à la passion qui peut s'exprimer dans un Parlement. Cela n'a bien sûr rien à voir avec la réalité de ce que vit le canton de Genève. Certes, nous avons traversé une crise sanitaire exceptionnelle. Certes, beaucoup d'habitants de notre canton peuvent subir des conditions d'existence difficiles et pour d'autres ce n'est pas facile tous les jours. C'est une réalité mais qui n'a rien à voir avec les postures des misérabilistes et des anxieux systématiques. Une autre réalité, c'est que Genève dispose d'un tissu économique structurellement dynamique. (...)

David Frenkel: C'est noir de monde...

(...) De plus bannissons les désignations racistes comme le Port-noir, le Chat noir, etc, etc. Par ailleurs, ne dites plus jamais à quelqu’un : « vous broyez du noir, prenez donc un verre de blanc ! » Ou encore : « N’y allez pas, car c’est noir de monde » Quand à l’instruction publique, les enseignantes et les enseignants devraient s’abstenir d’appeler un élève au tableau noir. Et cerise noire sur le gâteau : pourquoi l’État taxerait-il le travail au noir ? plus raciste, tu meurs !

Jacques-Simon Eggly: La sécurité par les airs

(...) Premièrement, il faut garder un cœur de compétence afin derépondre à la mission traditionnelle : une défense terrestre du territoire en cas d’invasion. Il s’agit ici de la formation et des équipement inhérents à nos forces terrestres. Elles ont été redimensionnées au cours des années. En effet, l’hypothèse d’une invasion traditionnelle parait aujourd’hui invraisemblable ; mais la continuité d’un effort, d’une présence, avec des troupes bien formées reste une manifestation de notre volonté d’indépendance, garantissant nos valeurs, nos libertés et notre démocratie fédéraliste. Toutefois, en regard des menaces réelles , il y a des priorités. L’une est d’avoir un service de renseignement performant, collaborant avec d’autres Etats, lequel doit nous permettre de débusquer des terroristes, de contrer leurs actions et dèjà leurs préparatifs. Sur ce point, il y a certainement à renforcer notre dispositif, avec les technologies les plus pointues. Enfin, il y a la nécessité d’une police du ciel efficace. (...)

Pascal Décaillet: ”Collectifs” et ”coordinations” : des noms, SVP !

La TG fait état d'une "Coordination genevoise pour le droit de manifester". Qui sont ces gens ? Cette "Coordination" a-t-elle des statuts ? Sont-ils consultables, quelque part ? A-t-elle un Président ? Un Comité ? Une Assemblée générale ? Les responsables sont-ils élus ? En fonction de quelles règles ? A-t-elle la moindre légitimité sociale, ou existence juridique, pour être reconnue comme partenaire de dialogue par les autorités ?(...) A défaut de renseignements précis, nous considérerons comme un immense bluff, et une immense esbroufe intellectuelle, la plupart de ces "Collectifs" ou "Coordinations". A Genève, nous avons des lois. Il s'agit de les respecter. Nous sommes des citoyennes et des citoyens libres. Mais aussi responsables. (...)

JF Mabut: Déflagration, Stromboli et nostalgiose suisse

Au début, Corderey se fait larguer par sa femme, la riche Inès, qui lui vaut d'habiter sur l'huppé coteau de Cologny. Elle s'est amourachée de son assistante qui est, découvre-t-il abasourdi, un transsexuel russe et meurt opportunément sans raison. Le professeur se découvre sans amis, retourne dans l'appartement que sa mère, placée dans un EMS luxueux, a laissé vacant, se fait piéger par une de ses étudiantes qui le poursuit pour agression sexuel. Son monde s'effondre. Ses histoires de fesses n'y changent rien. Assez banales, elles paraissent occuper le quotidien des urbains désorientés du Petit-Pays, en panne de grands projets et de grands hommes. Survient l'éruption surréaliste d'un volcan au nord de la Suisse. (...) L'eau monte. Les gens du nord du Petit-Pays migrent sans cris dans le réduit alpin. Des réfugiés, des étrangers? Corderey se plie de mauvaise grâce à l'exercice de l'accueil. Les habitants sont frappés de nostalgiose. Une version moderne de la nostalgie, analogue celle dont souffraient les mercenaires suisses, au point qu'on leur interdisait de chanter le ranz des vaches. "Jadis dirigée vers un passé regretté, cette affection concerne ici un futur qui nous était promis", diagnostique le docteur Bensur. (...)

Jean-Dominique Michel: Les appels à la raison se mutiplient...

(...) Un million de chômeurs supplémentaires auront été produits en France depuis le début de l'épidémie - et ce n'est qu'un début. On estime qu'un tiers au moins des PME, des commerces, des bars et restaurants, des hôtels vont disparaître, avec une augmentation massive du nombre de personnes précarisées et nécessiteuses accompagnée d'une réduction tout aussi drastique des recettes publiques et donc des moyens d'aider la population. Sans compter l'explosion de la détresse et même du désespoir ainsi qu'un effondrement de la santé psychique. Tout ceci à cause d'une épidémie qui n'aura été que la dixième plus grave (en termes de surmortalité) depuis l'après-guerre et dont la courbe épidémique s'est effondrée dès avril pour disparaître en mai ! (...)

Cédric Segapelli: Laurent PetitMangin

Immuable, la rentrée littéraire demeure toujours aussi impressionnante avec sa cohorte d’ouvrages déferlant sur les étals des librairies, avec des romanciers qui se détachent déjà du lot et sur lesquels on a tout misé afin de s’assurer le succès et s’extraire de la masse de livres qui peineront à trouver une petite place dans les rayonnages ou dans l’espace médiatique. Une nuée de romans qui sortent en même temps et des choix cornéliens pour une espèce de vente à la criée, le monde littéraire entre ainsi en pleine effervescence, en pleine hystérie à laquelle tout le monde participent, auteurs, lecteurs, éditeurs, libraires et médias qui entament une sorte de sarabande déchaînée devenant assourdissante. On peut tout de même se réjouir de cette frénésie avec des lecteurs qui semblent avoir retrouvé le chemin des librairies pour se réapprovisionner en lecture au grand soulagement de toute la chaîne du livre qui respire enfin un peu. Et puisqu’il faut faire des choix pour amorcer cette rentrée littéraire autant sélectionner une maison d’éditions indépendante comme La Manufacture de Livres qui publie Ce Qu’il Faut De Nuit, un premier roman de Laurent Petitmangin évoquant sur moins de 200 pages la relation d’un père et de ses fils sur fond de désenchantement social, de montée de l’extrémisme et de déceptions diffuses qui laminent les coeurs. (...)