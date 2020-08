Le meilleur des blogs – Edmée Cuttat: Avec «Tenet», attendu comme le Messie, Nolan espère le miracle JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs, sélectionnez la rubrique OPINION! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Edmée Cuttat: Avec ”Tenet”, attendu comme le Messie, Nolan espère le miracle

Mais au-delà de son scénario dense et tordu griffé Nolan, Tenet, qui se déroule à un épuisant rythme d’enfer, a évidemment des atouts. A commencer par sa mise en scène virtuose et un travail formidable sur l’image et le son. Visuellement, c’est spectaculaire. Les scènes d’action, les voitures et les gens avançant à reculons, les fusillades, les affrontements musclés ont tout pour plaire aux inconditionnels du cinéaste et aux amateurs du genre. Le film est par ailleurs porté par d’excellents comédiens. (...) En revanche, outre la complexité souvent inutile de l’intrigue, on reprochera le côté très (trop) verbeux de l’opus très (trop) long, rendu encore plus occulte par l’usage immodéré, déroutant d’un jargon scientifique confinant aufatras. Reste que c’est à voir. Deux fois pour mieux saisir la chose si vous avez… le temps. L'oeuvre dure 2h30.

Christian Brunier: La sécurité au travail, la priorité des priorités

Lundi matin, j’ai procédé à une visite de sécurité en tant que Directeur général de SIG. J’en effectue plusieurs par année. Le but est de vérifier, hors de la présence de toute la ligne hiérarchique, au plus près des travailleuses et des travailleurs, la conformité de conditions de travail à la sécurité des personnes et des biens. Selon l’OIT, plus de 370 millions d’accidents du travail ont lieu, chaque année, dans le monde. 2 à 3 millions de personnes y perdent la vie. Ces chiffres horribles sont très tristes et représentent un énorme scandale. En plus de l’atteinte à la vie, ces accidents représentent un fardeau économique d’importance. Ces mauvaises pratiques en matière de santé et de sécurité au travail pèsent pour près de 4% sur le produit intérieur brut mondial. (...) Viser le zéro danger est un objectif incontournable pour tous-tes dirigeant-e-s d’entreprise, et pour chaque collaboratrice et collaborateur.

----------

Tous les jours une nouvelle revue des blogs hébergée par @tdg.ch. Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. Ils n'engagent pas la rédaction de la Tribune.

----------

Pascal Décaillet: Rien de xénophobe, désolé !

Il y en a encore, à gauche, tout à leurs nomenclatures des années 68, qui osent titrer en parlant "d'initiative xénophobe de l'UDC". Et personne ne réagit ? Mais bon sang de bon sang ! Qu'y a-t-il de "xénophobe" à vouloir que la Suisse "règle de manière autonome son immigration" ? En quoi cette position implique-t-elle un quelconque rejet de l'étranger, en tant que tel ? Un quelconque rejet de l'Autre, dans notre univers d'humains ? Pratiquer cet amalgame relève de la dernière des forfaitures verbales. (...)

Pascal Holenweg: Tocsin et Dies Irae

(...) Que penser de la belle unanimité de gauche, de droite, du patronat, des syndicats et des gouvernements romands, sur le mot d'ordre de refus de l'initiative udéciste contre la libre-circulation des personnes ? Qu'elle s'explique par la peur d'une réédition de la cacade de 2014. Pour repousser ce spectre, on n'hésite pas à enjoliver la réalité présente pour proclamer que si l'initiative passe, ce serait la fin des haricots, de la prospérité, de l'économie, des droits sociaux et du contrôle des salaires. Même l'Union Syndicale Suisse s'y met, dans un "tous ménages" tiré à deux millions d'exemplaires : elle combat l'initiative, mais elle combat aussi l'accord-cadre avec l'Union Européenne. Et elle défend l'accord sur la libre-circulation parce que la protection des salaires, si insuffisante qu'elle soit, lui est indissolublement liée : si cet accord est rompu, cette protection tombe. C'est précisément ce que cherche l'UDC, aussi "libérale" économiquement qu'elle est réactionnaire socialement et culturellement : c'est elle qui est au cœur de l'opposition à une "rente-pont" pour les chômeurs de plus de 60 ans et à un petit congé-paternité (même si elle vient d'être rejointe dans cette opposition par le PLR suisse). Notre opposition à l'initiative udéciste est radicale, absolue, définitive. Mais elle n'est ni aveuglée ni aveuglante sur la situation présente (...)

Didier Bonny: « Les enfants du Platzspitz » : dur et bouleversant

Adapté de l’autobiographie de Michelle Halbheer, « Les enfants du Platzspitz » raconte l’histoire de Mia une fille de 11 ans dont la mère est toxicomane. Après la fermeture du Platzspitz, scène emblématique de la drogue zurichoise dans les années 80-90, Mia et sa mère s’installe dans un village de l’Oberland. Contrainte de s’occuper de sa mère, qu’elle aime profondément et qui lutte avec plus ou moins de succès contre sa toxicomanie, Mia va affronter, souvent bien seule, des épreuves d’une grande dureté. (...)

David Frenkel: « Les enfants du football

On a appris que seize agents des forces de l'ordre ont été blessés, 12 magasins ont été attaqués, et une quinzaine de véhicules ont été dégradés, dimanche soir durant et après le match Paris-SG– Bayern Munich comptant pour la finale de la ligue des champions qui a vu le club allemand l’emporter par 1 à 0. Lors de la victoire du PSG contre Leipzig, 36 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre pour divers actes de violence. Que le PSG gagne ou qu'il perde, il draine une faune ayant envie d’en découdre. Cela m'a amené à faire la réflexion suivante : Les stades sont les temples du football dans lesquels on communie avec sa foi inébranlable lorsque les dieux tout en couleur se battent pour un ballon tacheté. (...)

Eric Segapelli: Joseph Knox

Joseph Knox est un jeune auteur britannique qui s'est rapidement imposé avec Sirènes, un premier roman policier racé aux accents hard-boiled se déroulant dans la belle ville de Manchester et mettant brillamment en scène Aiden Wait, un jeune inspecteur de police borderline. Même s'il ne révolutionnait pas le genre, on appréciait tout de même la fraîcheur d'une intrigue envoutante nous entraînant au cœur du monde de la nuit. Il faut dire que l'on se prend à aimer ce personnage qui n'hésite pas à mettre sa carrière en jeu en défiant sa hiérarchie dans un climat tendu, mais contrebalancé par ce regard corrosif que le policier jette sur ses interlocuteurs qui peuvent se montrer violents. Mais pour Aiden Wait tout cela importe peu car le policier sait encaisser les coups sans jamais vraiment céder à cette compromission qui prévaut au sein de l'institution. Ne pas faire de vague n'est donc pas vraiment l'adage de cet enquêteur atypique, vif d'esprit, qui force l'admiration en ne versant jamais dans la caricature. Autant dire que l'on se réjouit de retrouver ce personnage dans Chambre 413, second volet des enquêtes d'Aiden Wait qui végète désormais au sein de la patrouille de nuit en battant le pavé de la cité de Manchester.