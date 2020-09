Le meilleur des blogs – Edmée Cuttat: «Police» d’Anne Fontaine, une réussite JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Edmée Cuttat: ”Police” d’ Anne Fontaine, une réussite

Police, excellent nouvel opus d’Anne Fontaine, l’un de ses meilleurs, n’est pas un ixième film sur l’institution. Tout en regroupant plusieurs problématiques, la réalisatrice se concentre sur son trio principal, confronté au quotidien sombre et sordide d’un métier usant moralement et physiquement. Qu’il s’agisse de récupérer les affaires d’une femme battue par son mari ou recueillir le cadavre d’un bébé dans un garage. (...) Récemment de passage à Genève, Anne Fontaine nous en dit plus sur Police librement adapté (elle a notamment changé le dénouement) du roman éponyme d’Hugo Boris. L’élément déclencheur a été le fait qu’on lui désigne ce livre. (...) Et Omar Sy? Ce fut une rencontre un peu inhabituelle dans un hôtel. Nous sommes restés une heure ensemble. On a parlé de notre enfance. Aucun de nous deux ne se sent légitime à Paris. Nous partageons des sentiments identitaires complexes. Il a ce côté sexy, doux, vulnérable. Il m’a dit oui après avoir lu le scénario. Je lui ai demandé de se libérer de ses expressions trop appuyées. La direction d’acteurs, qui me passionne, joue sur des détails. (...)

André Naef: Trump et ses hommes en noir

Vladimir Poutine avait ses petits hommes verts lancés à la reconquête de la Crimée. Donald Trump a ses hommes en noir chargés des basses besognes de Joe Biden, son concurrent démocrate. Dans une interview à Foxnews, sa chaîne de télévision favorite, le président sortant a évoqué l'existence, sur un ton de conspirateur, d'un mystérieux avion avec à son bord plusieurs hommes tout de noir vêtus qui auraient préparé un mauvais coup contre la récente Convention républicaine. Pressé de fournir des détails sur le type d'appareil, le jour de l'incident, l'aéroport d'embarquement, il a botté en touche, prétextant du secret d'une enquête en cours. Il lui suffisait de susciter le soupçon sans apporter la moindre preuve de ses surprenantes allégations. (...)

Pascal Holenweg: Pour un peu plus d'espace libre

(...) La loi attaquée par le TCS, le MCG, les petits patrons de la NODE, prévoit de pouvoir compenser dans un rayon de 750 mètres plutôt que de 500 mètres une place de parking supprimée en surface. On va donc voter dans tout le canton pour 250 mètres de plus de trajet à faire en ville pour garer sa caisse. On ne dira pas que c'est un peu se foutre de la démocratie. On ne le dira pas. Mais on le pense. Très fort. En votant "oui" à la proposition du Conseil d'Etat et du Grand Conseil…

Pascal Décaillet: Le Conseil d'Etat a-t-il peur ?

L'autorisation d'une "manif pour le climat", alors que le quidam est bombardé de directives sur les masques, les annonces dans les bistrots, les quarantaines, les distances, est, de la part des autorités genevoises, tout simplement hallucinante. D'où vient cette peur, à Genève, de dire NON, simplement NON, à certaines manifestations ? L'atavisme démesuré du 9 novembre 1932 ? Un événement qui date de 88 ans ! Peur de passer pour des censeurs ? Peur de se faire mal voir de la gauche rugissante ? (...)

François Velen: Je vis!

(...) Au fait, qu’ai-je retenu de mon chemin de vie composé par 62 kilomètres de plat, de caillouteux, de rire, de pleurs, de souffrances ? Trois mots face à ceci et cela : REFUS, DENEGATION, ACCEPTATION ! A contrario, que de rayons de soleil ont agrémenté les bons moments, car si je réfléchis bien, en marge des séquelles tant moraux que physiques, n’en demeure pas moins que la plus part de mon existence fut ensoleillée. Enfin, pour schématiser la grande farandole de ma vie, le mot clé est PATIENTE. Celle-ci est devenue le mot fétiche qui me fait vivre. Succinctement commençons. En 1983, après huit mois de mariage, je perdais ma première femme d’un cancer foudroyant du cerveau. Des années plus tard, je me divorçais, à cette époque, fallait être à la mode !, de ma deuxième femme. (...) En 2004, accident sur l’autoroute, un « gros connard » m’emboutit l’arrière à 100 kl heure. Résultat un genou éclaté. Heureusement rien d’autre. Depuis, ma vie à pris un virage à 180 degré, car mon genou s’est infecté lors d’une intervention. S’en suit, 52 interventions ; je ne vous ment pas, juré craché. (...)

Philippe Meyer: Comment sauver les centaines de milliers d’emplois qui dépendent d’une reprise du transport aérien ?

(...) Il n’existe qu’une solution : redonner confiance aux passagers. Les gouvernements en portent la première responsabilité car après tout, c’est leur désastreuse gestion sanitaire actuelle qui est la principale cause de cette situation calamiteuse. Au lieu de coopérer, de demander aux autorités internationales que sont l’OACI et IATA de définir et de faire appliquer un protocole sanitaire unique, ils se sont repliés sur leurs frontières respectives. Il est plus qu’urgent qu’ils fassent résolument machine arrière et qu’ils demandent et appliquent enfin un même et unique protocole sanitaire. Alors, les pays, les aéroports et les compagnies qui l’appliqueront pourront opérer sans que leurs passagers risquent de se faire arrêter.

Rémi Mogenet: Une chronique du temps des cathares

(...) Je suis allé à Foix et Andorre, et ce sont des lieux merveilleux, qui m'ont beaucoup parlé, comme si j'y avais déjà été. Il y avait là une femme, qui faisait l'objet d'une dispute, et j'en ai eu la vision. Mais quelle est-elle, je ne sais plus. Ce que raconte surtout la chronique, c'est la chute de la maison de Toulouse, dont le comté est finalement revenu au roi de France, et dont la lignée s'est éteinte. Guillaume de Puylaurens confirme que le peuple adorait cette famille, et détestait les Français menés par Simon de Montfort. Quand le dernier comte est mort, la tristesse fut immense. Mais le prestige du roi de France d'un autre côté était assez grand pour que le peuple se console de ce nouveau prince dès son arrivée. Le comte de Foix tenta de résister (...)

JF Mabut: De quel bois fait-on une école à Compesières?

En bois, en béton, en verre, en fait peu importe le matériau, les cœurs des écoliers sont de chairs et leur esprit libre et créatif. La mode est à l'école en plein air. Mais ce mode libéral d’enseignement n'a pas été retenu par le monde politique à Bardonnex. Pas plus que l'enseignement à distance pourtant promis à un bel avenir en ces temps où le principe de précaution règne en maître. La nouvelle école de Compesières (12 classes) - en gestation depuis 25 ans - sera en bois. C'est à peu près la seule chose qui fait l'unanimité. Pour le reste, l'exposition des 29 idées architecturales ce mercredi 2 septembre a laissé le public dans l'expectative. La parcelle imposée aux concurrents paraît exiguë. Sa forme triangulaire coincée en zone agricole entre la route cantonale de Cugny, assez roulante, et le chemin des Remparts est un défi supplémentaire. Et où s'arrêteront les automobiles des parents qui conduisent leurs progénitures? La question pragmatique est restée sans réponse. En fait, les présentations par la nouvelle maire et l'ancien, au titre de président du jury sont restés assez sommaires. Alain Walder, qui a géré la commune durant vingt-et-un an, s'est contenté d'un résumé historique et des remerciements d'usage. Pas un mot, pas une appréciation sur les projets sélectionnés ni sur le palmarès. (...)

Guy Mettan: Bienvenue au pays des « Salü » et des « Adé »

(...) Contrairement à ce que suggère la graphie française, la vallée de la « Grande Tourte » n’a rien à voir avec une pâtisserie ni même avec une tour militaire. Son nom viendrait de l’allemand « Dort war ein Mann », là était un homme (qui aurait refusé de fuir au moment d’une attaque)… Mais elle mérite le détour. Peu connue, à l’écart des grands circuits touristiques, elle offre de belles vues sur les glaciers du Bishorn et du Weisshorn et une authenticité devenue rare. Sur un panneau, une légende locale dit qu’aux temps jadis les habitants du lieu auraient engagé des Anniviards et des gens de la plaine pour éradiquer les serpents qui infestaient le vallon. Voilà qui me plait : vrai ou faux, le conte montre que les habitants du coin ne sont pas prêts à sacrifier leurs traditions sur l’autel du tourisme de masse. Je n’ai pas vérifié en détail mais n’ai en tout cas rien vu qui puisse l’accréditer… (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Philip Roth, J’ai épousé un communiste

Voici un livre qui mêle deux problématiques assez éloignées l’une de l’autre : l’intégration au monde de vie américain des masses d’immigrants, notamment juifs venant d’Europe orientale et centrale, d’une part, et le développement de l’idéologie socialiste, voire communistes, d’autre part. En effet, ces masses laborieuses étaient naturellement exposées à la tentation d’aller grossir les rangs d’un parti politique qui prenait la défense des travailleurs. L’auteur a lui-même un peu succombé à cette attirance et l’ensemble du livre offre à la fois un aspect autobiographique et un développement politique au plan de tous les USA. Le jeune Philip Roth parle de ses lecture guidées par des congénères plus âgées et donc plus impliqués dans cette adhésion syndicale qui, assez souvent, conduisait à rejoindre un parti communiste prosoviétique. (...)