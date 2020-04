Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Djemâa Chraïti: Courage, vivons !

Voilà un mois, que je ne cesse de dire aux gens d’arrêter d’avoir peur et que le risque zéro n’existe pas à moins de se retrouver "en sécurité totale dans un cercueil !" Il a fallu se confiner, vivre avec soi, défendre l’éloge de la lenteur, s’éloigner de ses proches, se rapprocher de ses voisins parmi lesquels, les plus âgés. Maintenant, il est temps de se « déconfiner » parce que la vie continue. On n’a pas coupé les cheveux en quatre et on commence directement avec l’ouverture des salons de coiffure et qui va s’y rendre ? Je vous le parie. Des gens comme ma mère qui attendent ça depuis un mois « pour aller chez son petit coiffeur, ou sa petite coiffeuse ! ». Et bien voilà, on ne leur dira pas : « Vous les vieux, vous restez chez vous ! ». Allez-y et n’oubliez pas les consignes de sécurité, c’est tout ce qu’on pourra leur dire. Nous avons beaucoup appris en peu de temps (...)

Patrick-Etienne Dimier: Distinguer le possible du necessaire

Lors de sa prise de parole du 16 avril, le Conseiller fédéral Berset a prononcé cette phrase qui va devenir virale « il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire ». C’est encore plus fort que le « rire c’est bon pour la santé » de l’un de ses prédécesseurs ! Mais de telles phrases ne peuvent être prononcées que dans le contexte politique suisse, si particulier. Le système politique suisse tire sa force de sa construction. Le chiffre de 7 n’est pas le fruit du hasard mais d’une réflexion très savante sur l’art de l’équilibre. (...) en cette situation de pandémie, à quoi assiste-t-on ? A l’effacement total du paysage politique des chambres fédérales comme des parlements cantonaux, laissant le champ libre aux Exécutifs. (...) Dans d’autres régimes, qui prétendent être des démocraties évoluées, l’Exécutif prend le pas, donne le ton et propage le discours politique seul sans modération. Tous nos voisins, à l’exception de l’Autriche peut-être, ont navigué sur le modèle « top-down ». Même la République des Etats-Unis d’Amérique fait face à ce dilemme et, malheureusement, le locataire de la Maison Blanche n’est pas un modèle de sagesse capable de bâtir un consensus, bien au contraire. Mais c’est naturel pour un esprit qui fonctionne prioritairement par son cerveau reptilien. La Suisse est construite autrement avec, au sommet de son édifice, le Peuple Souverain. (...)

David Frenkel: La vie ne nous appartient point !

Ce coup de gueule prend le contre-pied de ceux qui prétendent que pour lutter contre le coronavirus il faut développer une immunité collective en exposant un nombre suffisant de gens au virus. En ces temps fortement troublés / Où le virus vient dérouler / La camarde nauséabonde, / Les immoralités abondent / Pour le bien d’une immunité. // "Exposons une quantité / "De gens au virus fatal / "Afin que celui-ci détale / "Sur l’organisme qui résiste / "A la bactérie qui persiste / "Dans ses horribles agressions / "Contre maintes constitutions / "Des hommes en bonne santé", / Déclarent maintes sommités. / Il convient de s’inscrire en faux / Contre l’envoi à l’échafaud / Des individus bien portants / (...)

Claude Bonard: Jean de Watteville, du sabre au goupillon

Le 18 avril 1610, Jean de Watteville qui a quitté le métier des armes suite à une grave blessure à la jambe pour entrer dans l'ordre cistercien et devenir Abbé, est sacré évêque à Arbois. Malgré la Réforme et pour narguer Berne, le duc Charles-Emmanuel 1er de Savoie continuait alors d'user du droit qu'il prétendait avoir et nomma Jean de Watteville évêque de Lausanne. Jean fut reçu triomphalement à Fribourg en mars 1613. Le nouvel évêque appartenait à la branche franc-comtoise, catholique, de la famille de Watteville. Mais quelle était donc l'origine de la blessure du prélat ? Plusieurs témoignages concordent pour dire que Jean de Watteville ayant pour lieutenant Philippe d'Andelot, chevalier de l'Ordre de Malte, fut en décembre 1602 le commandant de l'une des quatre compagnies de « cuirasses » savoyardes étant parties de Bonne avec d'Albigny, pour escalader les murailles de Genève. (...)

Michèle Roullet: Qui veut modifier les plaques de rue à Genève ?

(...) Une fois encore, je tiens à dire qu’il est juste de donner une visibilité aux figures féminines qui ont marqué l’histoire de Genève, et qui ont été injustement enfouies dans les limbes d’une histoire défaillante et patriarcale. Pour augmenter les noms des rues se référant à une femme, mon billet du 28 février 2020 offre quelques pistes… Cependant, il est inconcevable qu’un groupe, qui se proclame « Historiennes de 100Elles », puisse publier dans la Tribune de Genève sans signer leur billet. Défendre la visibilité de femmes rendues invisibles et se permettre l’anonymat, un comble ! Même sur Internet, on ne trouve aucun nom des membres de cette association qui use d’un nous de majesté fort peu démocratique ! On apprend seulement que quatre étudiantes - Nesrine, Myriam, Loriane et Tania – auraient eu l’idée, un 25 novembre, journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes, de former le collectif féministe l’Escouade, qui se veut anticapitaliste, antisexiste, écosocialiste et antiraciste. Le programme de ce groupe d'extrême gauche s’énonce clairement : (...)

Pascal Décaillet: La génération Contras

Il y a toute une génération de journalistes qui ont vécu une véritable pâmoison pour ce qui se passait en Amérique centrale, ou latine. Ils n'étaient heureux que lorsqu'ils pouvaient prendre l'avion, pour aller nous brosser le portrait de quelque guérillero charismatique, visage de saint, regard de braise. Il y avait d'autres théâtres d'opérations, dans le monde, qui auraient pourtant pu retenir leur intérêt : ainsi, dès la mort de Tito, le 4 mai 1980, le scénario d'une décomposition de la Yougoslavie devenait, pour qui savait lire l'Histoire, parfaitement envisageable. Mais les Balkans, c'était l'Europe. Et l'Europe, pour nos Conquérants d'un nouveau monde, dignes épigones de José-Maria de Heredia, ça n'était pas assez loin. Tandis que le Nicaragua… Je n'ai pas aimé la génération Contras. Ni leur propension à l'éloignement géographique, ni la complicité de leurs chefs, notamment à la TSR de ces années 70-80, qui sont passés complètement à côté, à part pour la Pologne, de ce qui s'éveillait en Europe centrale et orientale. (...)

Edmée Cuttat: Visions du Réel 2020, le festival international du film de Nyon, débarque chez vous

Explorateur de réalités complexes de notre histoire passée et contemporaine depuis sa création en 1969, Visions du Réel, unique en Suisse dans le domainedu documentaire, est reconnu comme un festival majeur sur le plan international. Servant notamment de tremplin pour de jeunes talents, ce rendez-vous incontournable nyonnais réunit chaque année cinéastes et professionnels du monde entier autour d’œuvres audacieuses et singulières. Malheureusement victime du coronavirus, à l’instar du FIFDH à Genève ou du Festival de Fribourg, il a dû se repenser intégralement en ligne pour sa 51e édition, qui se poursuit jusqu’au samedi 2 mai. Les 130 films de la programmation seront disponibles gratuitement sur visionsdureel.ch à différentes dates. Le nombre de places est limité. (...) on citera Queens, du Suisse né au Caire Youssef Youssef. Amber la Garce et Moon, deux drag queens genevoises, se préparent pour une virée nocturne. (...)

Didier Bonny: « Les Vieux fourneaux »

Adapté de la bande-dessinée française du même nom, le film met en scène trois septuagénaires, Pierrot, Mimile et Antoine, des amis d’enfance, qui vont se retrouver dans leur village natal suite au décès de l’épouse d’Antoine. Cet événement, sous l’œil interrogateur de la petite-fille d’Antoine, va faire remonter, petit à petit, à la surface des secrets que les trois vieux pensaient enfouis à tout jamais. (...) La seconde partie, qui se transforme en une sorte de road movie, est plus réussie. La tendresse laisse avantageusement la place à la pure comédie grâce, notamment, à la touchante performance d’Henri Guybet. La dernière partie du film privilégie carrément l’émotion avec une scène très réussie sous la forme d’un dessin animé qui dénoue l’intrigue. Inédit. 2 étoiles. « Les Vieux fourneaux ». RTS 1, lundi 20 avril, 20h20.

Colette Museur: Le talon de fer, Jack London

Me voilà embarquée dans un exercice auquel je ne suis pas habituée: faire un billet sur un livre de mon choix mais d’un auteur précis, Jack London. Et ceci pour répondre à un challenge, celui de ClaudiaLucia. Alors j’ai choisi “Le talon de fer”, roman fort éloigné de tout ce que j’avais lu de London. Écrit en 1908, c’est l’histoire biographique du fictif Ernest Everhard, leader révolutionnaire aux États-Unis, capturé et assassiné en 1932 après une révolution ouvrière frustrée. Le récit est écrit à la première personne, par Avis Cunningham, une jeune femme d’origine bourgeoise qui fait la connaissance d’Ernest, en tombe amoureuse (c’est réciproque) et découvre à travers lui la réalité misérable de la classe travailleuse, ouvrière aux États-Unis. (...)

Rémi Mogenet: La médecine et les mathématiques

Ce qui a opposé Didier Raoult, directeur de l'hôpital de Marseille, et les experts qui gravitent autour du Gouvernement, à Paris, nous rappelle les dangers du centralisme paralysant, mais aussi un débat ancien sur les relations entre les sciences physiques et la médecine, et les possibilités de mathématiser les remèdes et les maladies. Georges Gusdorf, dans sa somme sur le Romantisme, en parle: le débat n'a pas seulement eu lieu en Allemagne, entre les Philosophes de la Nature, dont F. W. J. von Schelling était le chef de file, et les positivistes qui l'ont finalement emporté; il a aussi eu lieu en France. Et Gusdorf de citer Xavier Bichat, mort à trente ans en 1802, disciple de Barthez, et profondément vitaliste: il combattait la tendance, déjà présente, à vouloir faire de la médecine une science mécanique, et à réduire les processus organiques en équations. Pour lui, ce qui fonctionnait dans un corps n'avait rien à voir avec ce qu'on observait en physique ou en chimie, et la confusion à cet égard n'était qu'un abus de langage: on ne pouvait pas mathématiser le vivant. Bichat n'est pas n'importe qui. (...)