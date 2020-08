Le meilleur des blogs – Cyril Allen: L’urgence et l’ignorance ne suffisent plus à fonder l’action de nos autorités JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs, sélectionnez la rubrique OPINION! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Cyril Allen: L’urgence et l’ignorance ne suffisent plus à fonder l’action de nos autorités

En revanche, comme citoyen, je suis en droit de demander à mes autorités un peu plus de clarté quant à l’intérêt public actuellement déterminant et à la base des mesures prises. Cette question est d’ailleurs la seule qui relève de la compétence exclusive des autorités politiques. L’objectif est-il toujours de limiter la mortalité ? Est-ce toujours la surcharge des hôpitaux qui préoccupe ? Voulons-nous simplement empêcher ou contenir la circulation du virus ? Dans l’affirmative, avons-nous abandonné l’idée d’une immunité collective ? (...) Si l’objectif est de limiter la circulation du virus, indépendamment de la mortalité qu’il engendre et du risque de surcharge du système de soin, il faut en donner les raisons. N’est-il pas, au contraire, favorable d’augmenter le taux d’immunité collective au sein de la population qui ne présente statistiquement que peu de risques ? L’immunité des jeunes adultes ne permettrait-elle pas de contribuer à réduire, à terme, la propagation du virus auprès de personnes plus vulnérables ? (...)

Haykel Ezzeddine: Feux de poubelles à répétition à Thônex !

Une délinquance endémique frappe la commune de Thônex depuis plusieurs années. Le pouvoir politique change au grès des élections mais rien ne bouge. Certes, ce n’est pas seulement Thônex qui est frappée par ce phénomène. Les incivilités couvrent une bonne partie du canton. Si on ne dégrade pas le mobilier public, on s’en prend au local des vélos, celui des poubelles ou en s’attaque carrément au matériels roulant des citoyens en y mettant le feu ou en l’endommageant. Les Cropettes, les Palettes, le Lignon, Vernier, les Eaux-Vives, la plaine de Plainpalais, le Jardin anglais...continuent de défrayer la chronique, d’enrichir la rubrique des faits divers et d’alimenter un sentiment d’insécurité. La police semble impuissante à endiguer ou à contenir ce fléau qui n’est pas prêt à disparaître. (...)

----------

Tous les jours une nouvelle revue des blogs hébergée par @tdg.ch. Les blogs sont publiés sous la responsabilité de leur auteur. Ils n'engagent pas la rédaction de la Tribune.

----------

Pascal Holenweg: Que faire avec 24 milliards ?

(...) D'autres dépenses ne sont pas contestée par la gauche : l'équipement de l'aide en cas de catastrophe (1,16 milliard), par exemple, mais l'utilité d'investir 15 milliards sur dix ans pour aménager des places d'armes ne saute pas aux yeux : le Conseiller national Vert Fabien Fivaz note que "le gros du budget de l'armée continue à être investi en prévision d'une attaque terrestre conventionnelle par une armée étrangère", et son collègue socialiste Pierre-Alain Fridez qu'on en reste "à une armée du passé" au lieu que de se préoccuper sérieusement des "vrais menaces liés à la cybersécurité et au terrorisme". S'il avait été prescient, il aurait pu ajouter le coronavirus -contre lequel, il est vrai, on a trouvé utilité à l'armée, mais pas à ses avions de combat. La Conseillère fédérale Viola Amherd affirme qu'il n'y a pas d'autre solution pour assurer la surveillance, la protection et la défense de l'espace aérien suisse qu'acheter de nouveaux avions de combat. Pas question donc d'entrer en matière sur la proposition socialiste d'acheter plutôt des avions plus légers, plus maniables et moins chers... Pas question non plus de prolonger la durée d'utilisation des F/A-18 (...)

Pascal Décaillet: Cette fracture-là vient du ventre

La première ligne de fracture, entre souverainistes et internationalistes, n'est pas politique, mais culturelle. Pourquoi ? Parce qu'au fond, elle se joue sur une Weltanschauung. Une vision du monde. Elle passe par un univers de lectures, littéraires et poétiques tout autant qu'historiques, d'ailleurs. Elle passe par un vivant réseau de signes. Une idéologie, mais beaucoup plus profonde que dire "Je pense ceci", ou "Je pense cela". Non, une idéologie, au sens total. Au sens où nous l'a défini la philosophie allemande. (...)

Rodolphe Weibel: La grave faute du pouvoir exécutif de la Confédération

(...) On ne connaît pas les raisons qui ont amené l’exécutif de la Confédération à prendre la décision d’ignorer, voire de cacher la solution de la boucle de l’aéroport, ne coûtant qu’un milliard, envisagée dès 1985, pour lui préférer le triptyque à 5 milliards. Le mystère qui a entouré sa décision d’occulter la solution initialement envisagée de la boucle de l’aéroport reste entier. On sait qui en sont lésés, le Fonds d’Infrastructure Ferroviaire et en conséquence tous ceux qui ont besoin d’extension du réseau ferroviaire, des villes, des cantons, des régions tout entières, l’ensemble de la Suisse. Mais on ignore qui en sont les bénéficiaires, c’est un secret soigneusement gardé par l’exécutif de la Confédération. (...)

Rémi Mogenet: Michel Houellebecq et les cathares

Je ne sais plus dans quelle interview, j'ai lu que Michel Houellebecq adorait La Chanson de la croisade albigeoise. C'est surprenant, car ce texte du treizième siècle, écrit en occitan, passe pour être relativement long et répétitif – et moi-même, ayant commencé sa lecture dans une édition bilingue il y a bien trente ans, ne suis toujours pas arrivé au bout.La traduction n'aide pas, à vrai dire: elle est d'Henri Gougaud, et est plus une adaptation selon la langue littéraire moderne, qu'une véritable traduction. Or je m'efforce surtout de lire la version occitane, et les deux textes ne correspondent pas suffisamment. (...)

Marie-France de Meuron: De quoi les profs ont-ils peur ?

De quoi ont-ils peur? N'ont-ils pas eu tout ce temps de vacances pour se refaire une bonne santé? S'ils ont peur d'être contaminés, alors qu'ils sachent qu'ils le sont déjà. En effet, le virus de la peur sévit et se développe même si le taux des réels malades est faible (il est vrai qu'on continue à maintenir la population en alerte avec les chiffres des tests ou la suggestion d'une deuxième vague). Un autre virus encore plus insidieux, dont peu de gens prennent conscience de l'intensité de sa virulence : le virus de l'absurde qui nous fait plonger dans le monde de l'Absurdie. Pour en perdre pareillement la confiance en eux, ils sont peut-être aussi contaminés par le virus de destruction massive! Comme l'économie a été pareillement saccagée par les mesures sécuritaires, ces virus sont à l'oeuvre et il est triste que les enseignants s'y soumettent et laissent pareillement s'amenuiser leurs tonus à en perdent leurs missions de transmettre aux élèves des moyens de développer leurs potentiels plutôt que de se limiter de respirer, tant pour expirer leur air chargé que pour aspirer de bons éléments (car l'air ambiant est aussi riche de bonnes énergies) (...)

JF Mabut: Cote d'alerte: mais qui gouverne?

Ainsi donc la France pourrait être mise par la Suisse sur liste rouge des pays à quarantaine. Aussitôt, on rassure les Genevois: les quelques milliers de travailleurs frontaliers qui les soignent dans leurs cliniques et hôpitaux pourront passer la frontière. Donc: nécessité fait loi. Au fait qui a fixé la cote d'alerte rouge à 60 personnes dépistées positives au corona virus pour 100'000 habitants *? Pourquoi pas 50 comme en France ou 70 ou 100? Nulle part je n'ai trouvé de réponse récente **. Sait-on que le taux d'incidence est à Genève de 99, comme le montre la carte publiée par la Tribune de Genève ***? Autre question sans réponse: combien de temps, déclaré positif, est-on contagieux? (...)