Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre ci-dessous. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Claude Bonard: La neutralité suisse, un moyen et non une fin en soi

C'est fou les commentaires que l'on peut lire sur la neutralité suisse ces derniers jours dans le contexte de l'affaire Crypto AG. Beaucoup jouent les vierges effarouchées. Faut-il rappeler que la neutralité de notre pays est depuis longtemps un moyen et non une fin en soi ? (...) Au cours des premières semaines de la Seconde Guerre mondiale, l'état-major général suisse a veillé a rassurer les belligérants sur le fait que la Suisse entendait faire respecter sa neutralité et que les dispositions militaires qu'elle prenait l'étaient dans ce seul but. Des contacts eurent lieu notamment au niveau des attachés militaires accrédités à Berne mais pas seulement. Ils étaient aussi facilités du fait que plusieurs officiers suisses de haut rang avaient suivi soit l'enseignement de l'Ecole Supérieure de Guerre à Paris soit celui de la deutsche Kriegsakademie de Berlin. Les réseaux tissés avant la guerre tant à Paris qu'à Berlin pouvaient s'avérer précieux. C'est dans cet état d'esprit que, conscient de l'état réel de ses forces, le général Henri Guisan chargea à la fin du mois de septembre 1939 le major Bernard Barbey, journaliste, écrivain bien connu qui habitait à Paris avant la mobilisation de guerre d'une mission particulière. Il le pria de prendre contact sous prétexte de ses affaires civiles à Paris avec l'état-major français et d'y avoir des discussions informelles avec l'état-major français. Il s'agissait pour le commandant en chef de l'armée suisse d'examiner l'hypothèse de la conclusion d'un accord militaire secret dans le cas où une attaque allemande contre la Suisse interviendrait. Toutefois, l'offensive allemande de 1940 et la défaite de la France réduisent à néant ces efforts et la situation allait devenir très inconfortable politiquement parlant pour la Suisse au moment où les troupes allemandes découvrirent presque par hasard le 16 juin 1940 à Dijon et à La Charité-sur-Loire de wagons de chemin de fer contenant les archives du ministère des affaires étrangères et du haut commandement français. (...)

Anne Cendre: Une grippe monstrueuse et malnommée

Le coronavirus va-t-il devenir pour le 21e siècle ce que la grippe espagnole a été pour le 20e siècle ? La cause de millions de morts ? Dans son livre La Grande tueuse, comment la grippe espagnole a changé le monde (Albin Michel 2018, paru en Angleterre en 2017), la journaliste scientifique et romancière Laura Spinney écrit : « ce que la grippe espagnole nous a appris, c’est qu’une autre grippe pandémique est inévitable ». Pourquoi ce qu’elle appelle « la plus importante tragédie démographique du 20e siècle, et peut-être de tous les siècles passés » a-t-elle été nommée « grippe espagnole » alors que l’Espagne en a été une victime innocente ? Parce que l’Espagne a été le premier pays où l’on ait officiellement mentionné l’épidémie, le roi Alphonse XIII en ayant été atteint en mai 1918. C’était la première vague de la pandémie qui en connut trois autres jusqu’en mars 1920. (...)

Catherine Armand:Candidate 24/24

(...) L’espace public autour de chez toi devient ton terrain de jeu principal, et tes voisins et les passants, des cibles. Mais la subtilité doit rester de mise… Avant de brandir un dépliant pour ta charmante voisine de l’allée d’à côté, tu n’omets pas de demander des nouvelles de sa santé et de sa chienne. Son "en tout cas, je ne voterai pas pour Machin", fait ta journée, tout comme le "vous êtes encore plus belle que sur votre dépliant" du monsieur devant la poste. Oui chère candidate, ton quotidien et ta vie dans ton quartier vont encore être chamboulés quelques semaines. Que dis-je quelques semaines ? Si tu es élue au Conseil administratif, tu seras en représentation "de rue" pour 5 ans, toujours impeccable, toujours souriante, toujours disponible, le survêtement rose croupissant au fond du placard et la brosse à cheveux toujours à portée de main… (...)

John Goetelen: le record vieux de 117 ans sera-t-il battu aujourd’hui ?

Le record tient depuis le 22 février 1903: 20,6°. (...) Sur ce récapitulatif des records depuis 1901, on voit par exemple quatre dates en 1958, alors que l’on était en phase de refroidissement climatique: le 9, le 10, le 13 et le 16 (avec 19,5°). Février 58 est connu comme très doux en Europe de l’ouest. Des chroniques en font état, comme celle-ci (extraits): (...) Alors profitons de ces belles journées. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Et si l’on vous dit que des records ont été battus, laissez dire. Les records ne sont pas des signaux absolus. Non qu’il n’y ait pas de réchauffement, mais parce que celui-ci ne peut être réduit à quelques records et à une cause unique, et parce que ses effets visibles sont loins d’être dramatiques.

Simon Brandt: Le temps d'une nouvelle ère en Ville de Genève

C’est sous ce slogan que les 34 candidats au Conseil municipal (14 femmes pour 20 hommes), dont un tiers ont moins de 35 ans, font campagne depuis plusieurs semaines pour les élections municipales. A titre personnel, j’ai l’honneur d’avoir été désigné comme tête de liste avec pour objectif de récupérer le siège perdu par le PLR au Conseil administratif en 2012. Depuis maintenant 25 ans, la Ville de Genève est gouvernée par une majorité de gauche qui semble considérer notre Cité comme sa propriété privée. Pour preuve les abus relevés par la Cour des Comptes et les nombreux scandales qui ont émaillé cette législature. (...) Avez-vous l'impression que le Conseil administratif est à l'écoute de vos problèmes? - Trouvez-vous qu'il y a suffisamment d'espaces verts? - Est-ce que la politique d’aménagement urbain est une réussite? - Estimez-vous que nos rues sont suffisamment propres? (...)

Rolin Wavre: Extension de Cornavin : quel impact auront les chantiers sur la Ville ?

L’Office fédéral des Transports et les CFF prévoient de mener des travaux énormes en pleine ville entre 2024 et 2031, puis encore de 2035 à 2041. L’excavation de deux voies et un quai à chaque fois, entre Montbrillant et la Servette. Sur 420 mètres de longueur, plus les infrastructures, les accès. C’est déjà énorme. Mais ces 4 voies ne vont pas plonger à 25m sous la terre pas la seule force du Saint-Esprit. Il va falloir creuser des trémies d’accès sur 1,5 km à l’entrée et la sortie. C’est donc un chantier total de 3,5 km en pleine ville. Le fait que cette gare est prévue en sous-sol permet aux autorités de laisser croire que ça va se passer Presque inaperçu. Je pense que c’est grossièrement faux. J’en veux pour preuve le fait que les autorités n’ont jamais rendu public l’impact de ces chantiers sur l’espace urbain... et pour cause, ce serait la fin du projet. (...)

Rémi Mogenet: Les universitaires du style

(...) Je lui ai aussi reproché sa malveillance relative à mon style. Les universitaires qui n'ont jamais publié aucune œuvre littéraire, ni poésie, ni roman, ni rien de ce genre, prétendent souvent s'y connaître en style. Ils sont pourtant dénués de compétence sur le sujet. Pour affirmer le contraire, celui-ci m'a assuré qu'il faisait aussi étudier Marcel Proust, pas seulement Tolkien. Le sens de cette remarque m'a totalement échappé. Elle m'a néanmoins rappelé tous ces professeurs de lycée de ma jeunesse qui, sans fondement aucun, se posaient comme spécialistes de la beauté du style parce qu'ils diffusaient la littérature nationale… Peut-être voudra-t-on rappeler que les concours que passent victorieusement les professeurs ont aussi des examinateurs qui veillent au beau style. Vraiment? Je me souviens avoir eu de mauvaises notes, à ces concours, mais avec la mention sur la copie que mon style restait beau. (...)