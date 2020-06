Le meilleur des blogs – Claude Bonard: Les Djinns et le déboulonnage des icônes du passé JF Mabut

Claude Bonard: Les Djinns et le déboulonnage des icônes du passé

Déboulonnages des icônes du passé, places débaptisées, l'Oréal qui supprime les mots blanc et blanchissant sur ses produits, l'Oncle Ben porté disparu, les Maures qui sont redevenus une ancestrale peuplade berbère .... John Sutter qui, aujourd'hui, serait retiré des vignettes des albums Nestlé Peter Cailler Kohler s'ils existaient encore .... alors que nous réserve l'avenir ? est-ce le coeur ? est-ce la raison ? est-ce le conformisme et la tradition qui doivent nous éclairer ? ne nous y trompons pas ... j'entends cette rumeur qui enfle et qui enfle encore ! Faut-il en rire, faut-il en pleurer, ou au contraire, faut-il la prendre au sérieux ? cette vague sourde qui gronde jour après jour chez nous comme ailleurs me fait penser à ce poème de Victor Hugo intitulé "Les Djinns" publié en 1829. (...)

Jean-Noël Cuénod: Les Verts vont en voir de toutes les couleurs

(...) Cette abstention d’une ampleur historique constitue une sérieuse menace pour les nouveaux élus, les Verts comme les autres. Mais peut-être les Verts plus que les autres car c’est d’eux surtout que les électeurs attendent des changements, notamment sur le plan écologiste et celui de la transition climatique. Or, pour faire passer des projets essentiels qui peuvent se révéler impopulaires, les nouveaux maires devront posséder une légitimité en béton armé. Cela ne sera pas le cas avec aussi peu de votants. Dès lors, leurs oppositions ne manqueront pas de balancer sous leurs semelles vertes une gerbe de bananes bien pourries. De plus, dans un pays centralisé comme la France, il est nécessaire d’obtenir des relais auprès des régions et, surtout, au gouvernement. Or, il ne faut pas compter sur le président Macron pour faciliter la tâche des élus verts. (...)

Jean-Dominique Michel: Réponse à l’Express

Je me suis récemment fait tirer le portrait par cet hebdomadaire qui fut, il y a fort longtemps, un titre glorieux de la presse française. Pour un petit Suisse romand, c’est un honneur. Certes de loin surpassé par la nomination de Didier Pittet comme chef de la commission d’enquête chargé par le président Macron d’évaluer la politique publique française face au Covid… Rude tâche, tant la politique en question a été catastrophique ! Mais d’après des déclarations récentes, le Pr Pittet semble au contraire les trouve pas mal bonnes. Tout a l’air donc plutôt bien goupillé pour un président déjà fortement engagé dans une opération : « j’ai les mains toutes propres », pour laquelle quelques barils de gel hydro-alcoolique supplémentaires seront bienvenus. Le journaliste de l’Express, M. Victor Garcia, reprend à mon encontre une antienne désormais consacrée par la propagande gouvernementale : relever les problèmes chroniques de la recherche médicale, son manque de rigueur et de probité (qui sont depuis 15 ans un secret de polichinelle), revient à attaquer la Science ! (...)

Leila el-Wakil: Tant de recensements, tant de casse ...

De toute la Suisse Genève est sans doute le canton qui s'est le plus multiplié en coûteux recensements et inventaires de son patrimoine bâti avec si peu d'effets. Contrairement à ce que l'on nous fait accroire, l'actuel Recensement architectural du Canton (alias RAC), lancé en fanfare en 2015, n'est pas le premier recensement architectural de Genève. Loin s'en faut! Il n'est que la suite d'une entreprise quinquagénaire qui a mal tourné. Les années 1970' ont vu naître sous l'égide du Département des Travaux publics, le Recensement architectural du Canton [sic], mené par l'architecte Monique Bory, qui ciblait alors particulièrement les villages et leur zone 4B protégée, puis, dans les années 1980' - 90', différents secteurs de la couronne urbaine ou zone 3 B de développement. Tant d'efforts consentis, tant d'argent dépensé, pour tant de casse au final. (...)

JF Mabut: Enfin du suspense à Bardonnex

(...) Nicolas Vernain, ex-capitaine des pompiers, fidèle paroissien de Compesières, ancien conseiller municipal démocrate-chrétien, sorti en tête de la liste Bardonnex Alternative le 15 mars, a décidé de contester la suprématie du parti du centre (future nouvelle dénomination du PDC) à l'exécutif. Quel suspense! Et cela pour quelle politique? Aussitôt la nouvelle connue, j'ai écrit à Nicolas (...) Nicolas est né et vit à Surpierre. Son profil Facebook n'est que peu alimenté et je n'ai pas trouvé de profil Linkedin. Le site de Bardonnex Alternative n'en dit pas beaucoup plus. Nicolas ne dit rien de la nouvelle école, sinon qu'elle doit être éco-compatible. Est-ce qu'il faut entendre que son emplacement devrait être proche des habitants, soit à la Croix-de-Rozon, où loge plus de deux Bardonnésiens sur trois?

David Frenkel: Voilà où nous mène la diabolisation d'Israël

(...) La vidéo, tweetée par l’auteur-compositeur belge Sarah Lambert, juive et sioniste, montre une foule d’environ 500 manifestants brandissant des drapeaux palestiniens qui se rassemblent autour de la place du Trône à Bruxelles dimanche, pour protester contre le projet israélien d’imposer la souveraineté à environ 15% de la Judée et Samarie. Mais ce qui devrait faire frémir tout un chacun c’est cette vocifération de haine : "Idbach, Idbach el Yahud » Massacrons, massacrons les juifs (tiré du Coran). Comment peut-on de nos jours, au sus des autorités, émettre des cris de ralliement haineux appelant à l’extermination des juifs ? "Idbach, Idbach el Yahud », cet hurlement sanglant a été entendu par le passé durant le mandat britannique en terre d'Israël, après une cérémonie de prière des Arabes d'Hébron à Jérusalem avant les progroms de 1920. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: L e syndrome de Tubalcaïn

Ce livre m’a bien plu dès les premières pages, en raison de sa liberté de ton et de sa franchise.. Il se propose de déconstruire le mécanisme par lequel le Pouvoir , quel qu’il soit, tente, généralement, de dominer les populations du globe. Mais l’originalité de ce livre se situe aussi, selon moi, ailleurs : il réintroduit largement et avec discernement l’anthropologie biblique dans les débats politiques ou sociétaux les plus modernes. Ce qui est un tour de force puisque toute pensée qui s’inspire, en toute indépendance vis-à-vis des dogmes, de sources bibliques, est d’emblée considérée comme suspecte dans notre pays. Laïcité oblige. Ici, l’auteur avance étendard déployé car, dès le titre, on peut lire le nom et les qualités (sic) d’un personnage biblique, premier fabricant d’armes létales au monde, puisqu’il manie à longueur de journée, le fer et le feu, et aussi, hélas, par voie de conséquence, pourvoyeur de chair à canon, avant la lettre. Le dernier terme de la table des matières n’est autre que l’épithète : biblique. Et on reparle du premier meurtre de l’Histoire, Abel tué par son frère Caïn, dont l’auteur, de ce livre, préfet honoraire de la République, souligne la signification de la racine hébraïque (...)