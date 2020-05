Le meilleur des blogs – Christina Kitsos: Pour une nouvelle opération Papyrus ! JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Christina Kitsos: Pour une nouvelle opération Papyrus !

Face à l’urgence sociale que la crise sanitaire a exacerbée à Genève, il est primordial de rappeler que les employeurs et employeuses ont également des obligations. Être employeur, ce n'est pas seulement diriger une entreprise ! Embaucher une personne pour effectuer le ménage ou garder ses enfants fait aussi de nous un employeur, une employeuse. Dès lors, des obligations nous incombent, en particulier : cotisations aux assurances sociales, respect des salaires minimaux prévus dans les conventions collectives de travail (CCT) ou les contrats-type de travail (CTT) ou encore le versement d’un salaire. Des solutions destinées aux ménages privés comme « Chèque service » permettent de faciliter les démarches administratives pour déclarer aux assurances sociales les salaires des personnes travaillant à domicile. Pas d'excuse donc pour les employeurs : tout est simplifié ! (...) Les villes de gauche doivent être des remparts contre les politiques d’austérité fédérale et cantonale mais nous avons besoin de tous les échelons pour travailler sur les causes afin d'agir de manière efficace. (...)

Philippe Souaille: 30 ans après, le film Ashakara redevient d'actualité

A l'époque, l'histoire de ce médecin africain avait connu un joli succès en Afrique et dans le monde, distribué en salles ou en télévision jusqu'en Chine, au Brésil ou aux Etats-Unis, battant même le record des entrées au Togo, où il avait été tourné. Joli coup pour un film suisse :-) Le Dr Kara y propose un médicament (testé à l'Insititut Pasteur !) tiré d'un remède traditionnel, contre une pandémie qui ne dit pas son nom : paludisme ou plutôt HIV, car il s'agit d'une nouvelle maladie… Hélas, une firme pharmaceutique européenne, probablement suisse, veut racheter le médicament pour l'enterrer car il entre en concurrence frontale avec le nouveau médicament de la firme, qui a coûté une fortune en R&D. (...)

Micheline Pace: Le coup de gueule du député jurassien Pierre-André Comte

(...) Le professeur de psychologie sociale Martin Bauer, de la London School of Economics, estime que, dès le début, «c’était un choix de langage malheureux de parler de «distanciation sociale», alors qu’on voulait en réalité parler de «distanciation physique». Dommage que ce soit un Anglais qui nous renvoie à notre propre langue, non? Cette «vacherie» qu’est le coronavirus, selon l’expression de l’immunologue Jean-François Delfraissy, va jusqu’à nous imposer une «vacherie» linguistique en plus. Il est grand temps de le tuer. A mort, l’intrus!" Ce coup de gueule, on le doit au au député jurassien Pierre-André Comte. Désireux de remettre l'église au milieu du village, il défend l'expression juste afin de dissiper tout malentendu pour ne pas rajouter des maux aux mots mal dits. CQFD

Charly Schwarz: Bénévole, la pénurie

La particularité de la vie associative est de faire appel à des bénévoles, que ce soit pour organiser et mettre en œuvre ses activités mais aussi pour l'administrer. La Suisse compterait près d’un million de bénévoles, accomplissant en moyenne 14 heures par mois, un chiffre en stagnation alors que le nombre d'associations ne fait lui que croître. La pénurie menacerait-elle ? Beaucoup de structures peinent à trouver chaussures à leur pied. Dénicher un président, un trésorier, relève de l'exploit. Le manque est en effet particulièrement criant lorsque l'on recherche des bénévoles disponibles au moins quatre heures chaque semaine… (…) Mais rendre le bénévolat attractif c'est surtout associer étroitement les bénévoles au projet de l'association et cela reste, encore plus que le recrutement, la première difficulté des responsables associatifs.

Pascal Décaillet: Manif illégale du 18 mai, chronologie et vérité

(...) La police genevoise ne saurait être tenue pour responsable de son comportement lors de la manifestation totalement illégale du lundi 18 mai 2020. Si elle a laissé faire, c'est qu'elle en a, d'une manière ou d'une autre, reçu de plus haut la consigne, ou le signal. Si, par hasard, aucun ordre dans ce sens ne lui avait été donné, cela serait politiquement bien plus grave encore : cela signifierait que le gouvernement de la République, dûment averti de cette manifestation, n'aurait pas jugé bon d'élaborer une stratégie de réponse à un rassemblement illicite. De grâce, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur : ce serait à désespérer de l'efficacité du Renseignement genevois. N'importe quel utilisateur de réseau social était, dès le début de la journée, informé de l'heure et du lieu de cette transgression de l'ordre public. (...)

Jean-Dominique Michel: The Lancet dans de sales draps…

(...) Pour les gouvernements (et le gouvernement français en particulier), l’efficacité du traitement de Marseille ouvrirait la porte à des poursuites massives pour non-assistance à personne en danger et même homicide involontaire ou par négligence. A nouveau, rien dans l’ordre juridique et le droit de la santé ne peut justifier la privation du droit de prescrire faite aux médecins-généralistes. Si des milliers de morts en ont résulté, c’est case "Cour d’Assises" pour les ministres et directeurs de santé impliqués. Le nombre de poursuites qui se profile à l’horizon est impressionnant, et on comprend que c’est devenu struggle for life, peu importe les moyens pour ces (ir)responsables. La vérité n'entrant plus en ligne de compte dans cette priorité. Pour l’industrie pharmaceutique, l’efficacité de l’HQ mettrait un terme définitif à toutes les juteuses perspectives de gain, que ça soit au moyen d’un médicament novateur (le Remesdivir a été un fiasco) ou d’un vaccin imposé à la population mondiale : 8 milliards de doses à $x = un joli panier de pépettes. Et oui, la liste des conflits d’intérêts des auteurs de cette « étude » est édifiante comme me le signale une internaute : (...)

Marie-France de Meuron: Que ou qui représente l'O.M.S.?

(...) De ce fait, l'OMS considère avec des dispositions du même ordre la pandémie actuelle et vient de convoquer ses 194 pays membres pour sa 73e assemblée mondiale afin "d'aborder notamment l’accès équitable aux technologies, médicaments et vaccins contre le coronavirus." . Ainsi, tous les dignes participants vont focaliser sur des produits des multinationales. Lesquels détiennent vraiment une expérience du terrain sanitaire, tant au niveau des communautés régionales qu'au niveau des individus et de leurs pathologies pour pouvoir prendre des décisions appropriées? A l'opposé, une autre vision nous est proposée par un pédiatre : "Au centre du développement, l’humain". On peut aussi déplorer que des médecins consciencieux et expérimentés soient considérés comme des hérétiques reniés par leurs confrères et dénigrés par les médias (cf le § de "la pseudoscience se déchaîne"). On revient ainsi à l'élément phare : la santé, définie comme un "état de complet bien-être" par l'OMS qui poursuit : "Notre but est d’améliorer les perspectives d’avenir et la santé future pour toutes les populations du monde". Entre une définition idéale et une vision d'avenir, quelle place reste-il pour le présent incarné? (...)