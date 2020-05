Nouvelle édition de notre revue des blogs publiés sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève et dans notre Webzine. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Les blogs sont publiés sous la seule responsabilité de leur auteur. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Arnaud Cerutti: Le tennis, bientôt ”invendable”?

«Le tennis féminin est bien moins facile à vendre que le tennis masculin. Le circuit ATP règne totalement sur ce sport et étouffe le concurrence. Beaucoup de gens ne réalisent pas combien le circuit WTA n’est tout simplement pas commercialisable.» La phrase est signée Marat Safin, 40 ans, ancien No 1 mondial. Le Russe l’a lancée le 1er mai dernier, au détour d’un dialogue sur Internet avec son compatriote Mikhail Youzhny, ex-No 8 ATP. D’aucuns s’en sont émus, sans doute car le politiquement correct qui prévaut un peu trop par les temps qui courent aurait sans doute dû pousser le lauréat de l’US Open 2000 à faire preuve d’un peu de retenue dans ses propos. Mais comment lui donner tort? (...)

René Longet: Et si le télétravail permettait de résoudre à la fois la crise du logement et celle des transports ?

(...) Surtout dans une économie tertiarisée comme celle de Genève, le télétravail doit sortir de son statut de niche, une quasi-faveur ou une exception vue par la hiérarchie avec une pointe de suspicion. Il correspond bien aux tendances RH vers plus de délégation, de responsabilisation et de conduite par objectifs. Et surtout, le télétravail aiderait à lutter contre deux fléaux chroniques de Genève : la crise du logement et la crise des transports, qu’aucun des investissements conséquents, ni dans le bâtiment ni dans l’offre de transport, n’a encore réussi à combattre vraiment. (...) Comme ce secteur représente 270'000 emplois temps plein (les personnes à temps partiel pouvait naturellement se partager un bureau, seul compte pour ce calcul l’équivalent temps plein, ETP), cela libérerait les espaces de bureau d’environ 110'000 ETP. Comme on compte 15 m2 par travailleur environ, cela donne 15 x 110’000 = 1’650’000 m2 qui ne seraient plus nécessaires et qui pourraient à terme être transformés .... en logements ! Et si on admet une surface moyenne de 80 m2 par logement, le calcul est vite fait : 20'600 logements en plus, soit davantage que la production des dix dernières années...

Vincent Schmid: Impressions d'un confiné

(...) Le biopouvoir, pour reprendre une expression prophétique de Michel Foucault, a pris les choses en main et s’est mis d’autorité à notre chevet. Les politiques, tétanisés par le risque de mal faire, ont cédé le pas et se sont mis à la remorque de leurs conseils scientifiques, personne ne leur en fera le reproche au départ tout au moins. Mais ce qui aurait dû être plutôt rassurant pour les peuples désorientés – quoi de plus rassurant en principe que des spécialistes à la barre du navire par gros temps ?- s’est avéré en réalité stressant et diffuseur de panique. (...) Bergson n’avait peut-être pas tort d’affirmer que la médecine se tient au croisement de la science expérimentale et de l’art. Malgré la formidable accumulation des connaissances, l’homme moderne reste, en face des redoutables énigmes de la nature, aussi démuni que ses lointains ancêtres. Quand à la surinformation contradictoire dont nous avons été abreuvé ces dernières semaines, elle laisse songeur. Elle a largement contribué à installer une méfiance généralisée qui ne se dissipera pas du jour au lendemain. Etait-ce bien nécessaire ? //vincentschmid.blog.tdg.ch/archive/2020/05/02/impressions-d-un-confine-

Pierre Kunz: Appel du 4 mai : « Un réveil différent de l’avant Covid-19 »

L’appel des Verts à nos élus fédéraux, en fait un texte rédigé dans la précipitation et destiné à occuper le terrain désert du 1er mai, vise à entretenir et exploiter la peur qui, à l’occasion de la crise du Covid-19, s’est insérée dans l’esprit de nombre d’entre nous et à en profiter politiquement. (...) Leur appel à « un réveil différent de l’avant Covid-19 », à contribuer « à un redémarrage humaniste local durable » passe complètement sous silence les enjeux climatiques et les bouleversantes mesures à prendre pour y répondre. Il ne nous engage en rien à vivre différemment à la lumière de ces enjeux. C’est un appel à demeurer dans le passé pas à aller vers le futur.

Djemâa Chraïti: Des choix de la Spiritualité Mon invité Ioan Tenner penseur, panseur, et philosophe Voir que tu construis une cathédrale en taillant une pierre est spiritualité ; chercher la Vérité au tréfonds de l’Univers, aussi. Esprit, âme, raison, conscience ? (...)

Didier Bonny: « A Star is born »

Porté à l’écran pour la quatrième fois après 1937, 1954 et 1976, cette nouvelle adaptation de ce drame musical met en vedette la star américaine de la chanson Lady Gaga. Elle s’en sort à vrai dire plutôt bien et ses fans, mais pas seulement, ne seront pas déçus par sa performance. (...) C’est ainsi que toutes les performances musicales ont été enregistrées dans les conditions du direct. Toutes les séquences sur scène ont été filmées en adoptant le point de vue des interprètes et donc en évitant les plans larges des concerts depuis la foule, ce qui donne l’impression au spectateur d’être sur scène. Les chansons sont de qualité et les voix de Bradley Cooper et de Lady Gaga se marient fort bien donnant même par moment des frissons. Au final, un film pas dénué de défauts, mais qui se laisse toutefois regarder et écouter avec un certain plaisir. Inédit. 3 étoiles. « A Star is born ». RTS 1, lundi 4 mai, 20h25.

Beate Giffo-Schmitt: Rendez-vous à Jardiland

(...) Aujourd'hui ce n'est plus devant ma mère que je dois me justifier, mais devant la police qui sillonne les routes pour nous encourager de rester à la maison. Mon compagnon habite à 10 kilomètres et il y a beaucoup trop de supermarchés entre nos deux domiciles pour justifier que l'un se rende chez l'autre. Les semaines de séparation commencent à être longues. Du coup nous avons trouvé l'excuse d'aller à Jardiland pour nous rencontrer à mi-chemin. Je l'attends sur le parking. Quand il arrive, on ne sait même pas si on a le droit de se prendre dans les bras ou pas. Cela se termine dans une petite étreinte maladroite. Drôle de situation. Il faut prendre un charriot par personne. C'est le règlement. Nous sillonnons les allées du magasin en admirant la beauté des fleurs dans le bonheur d'un petit moment de normalité partagé. Un vendeur nous vente les mérites d'un barbecue de luxe et on se met à rêver des bons moments passés ensembles avec des amis. Le bon vieux temps. Mais on ne peut pas s'éterniser dans une boutique. Dehors une petit queue s'est formée et attend patiemment le retour d'un chariot comme droit d'entrée. Nous vivons quand même une drôle d'époque! (...)

Rémi Mogenet: Père Ubu et les surhommes du mal

J'ai été intrigué par Ubu Roi, la pièce d'Alfred Jarry, dès ma première lecture et, l'ayant relue récemment pour des motifs professionnels, j'ai mesuré ce qu'elle avait de captivant: le fond de l'intrigue s'appuie essentiellement sur un ordre héroïque des choses, comme la littérature française l'a peu fait depuis le Moyen- ge. Car Ubu tue le roi de Pologne Venceslas, mais son fils Bougrelas reprend finalement le pouvoir, faisant triompher le droit. Or, ce droit lui vient clairement du Ciel: (...) Donc, la divinité est du côté de la lignée légale, comme dans les récits médiévaux. Et Ubu est du côté du mal. (...) La mode des héros monstrueux, des surhommes du mal, est typique du début du vingtième siècle: on rêvait de merveilleux, mais on ne voulait pas assumer la morale traditionnelle. (...)