Arnaud Cerutti: Roger Federer: 2020, avec l'envie d'y croire

On ignore si celle-ci sera la der. Notre petit doigt nous dit d’ailleurs qu’il est possible que «l’ancien» en prenne pour un petit peu plus et que, finalement, cette saison ne se conclura pas par ses adieux, mais là ne se trouve pas aujourd’hui le sujet principal concernant Roger Federer. L’année de ses 39 ans, le Bâlois, qui n’a surtout pas envie de parler de retraite, continue en effet de s’imaginer en possible vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem. Comme dirait l’autre, c’est «couillu». (...) Federer va lancer sa saison à l’Open d’Australie. Là-bas, il aura beaucoup à gagner, douze mois après son échec en 8es de finale contre un Stefanos Tsitsipas qui n’était à l’époque pas encore aussi solide qu’aujourd’hui. Sur les bords de la Yarra, où il s’était imposé les deux fois précédentes, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem (record toujours en vie, mais pour combien de temps?) devra éviter de se poser trop de questions. (...)

Marie-France de Meuron: Agir face aux déserts pharmaceutiques

Non pas réagir contre ces déserts en se plaignant, se révoltant, en argumentant, en déplorant et en pleurant auprès du gouvernement mais en endossant tous, de quelque milieu que nous provenions, un gilet multicolore, allant à la rencontre de la grande variété que la nature nous offre comme remèdes connus depuis la nuit des temps. Se mettre en route par nous-mêmes et en rencontrant ceux qui en ont fait leurs occupations tant par des cultures que par l'étude de la phytothérapie, l'aromathérapie, la spagyrie et toutes les autres préparations naturelles à base des composants minéraux ou sécrétions animales. Nous avons tous à y gagner. Evidemment quand je dis nous il s'agit de la population en général, aussi bien sous son angle de malades que d'assurés des caisses maladie obligatoires. (...) Nous aussi pouvons individuellement cultiver des plantes en pots, sur notre balcon ou le rebord des fenêtres, à défaut d'avoir un jardin. Un exemple sympathique: La capucine recèle de multiples vertus, (...)

Christina Meissner: Rétrospective 2019

Great ! Les hérissons, véritables ambassadeurs de la biodiversité ont fait cette année la boule aux côtés de Greta lors de la rétrospective 2019 du téléjournal de la RTS. Bel honneur mais hélas, c’est bien parce qu’il n’a jamais fait aussi sec et chaud que cette année. (...) Notre mise à sac de la Terre mère nourricière annonce des jours sombres pour demain, et quand je dis sombres, je ne parle pas de moins de lumières allumées car nous n’avons pas brillé de ce côté là non plus. Bien au contraire, les chasseurs d’exoplanètes le savent mieux que tout autres, nos nuits ne déploient plus leur tapis d’étoiles. Le centre SOS hérissons n’a pas désempli en 2019. Le nombre de hérissons en soins n’est descendu en dessous de 30 que lors de la dernière semaine de l’année. (...) Merci encore à vous qui avez recueilli et apporté des hérissons mal en point au centre de soins SOS hérissons. Merci à vous qui en avez parrainé et merci à vous qui avez adopté des hérissons pour leur offrir un jardin naturel plein de gros tas de feuilles et de coins sauvages. A tous, je vous souhaite un beau réveillon et une très bonne année 2020 !

Pascal Décaillet: Atomic Quizzz

Quel est le seul État du monde, depuis le début de l'ère nucléaire (août 1945), à avoir utilisé l'arme atomique ? Deux villes japonaises, rayées de la surface du globe. L'équivalent de ces chers Anglais à Dresde 45, ou Hambourg 43, mais avec une seule bombe. - Je ne crois pas que ce soit l'Iran. Quelle est la seule puissance de la planète, depuis 1945, à avoir constamment multiplié ses arsenaux nucléaires ? Tout en instruisant des procès internationaux contre ceux qui essaient d'enrichir leur uranium. - Je ne crois pas que ce soit l'Iran. Quel est le seul pays, sur cette Terre, à avoir été quasiment toujours en guerre, sur les théâtres d'opérations du monde entier, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Et d'ailleurs, depuis 1776. (...)

John Goetelen: L’affaire des non-réfugiés climatiques

Cette affaire fit grand bruit. En 2004 l’ONU annonçait les premiers réfugiés climatiques au monde au Vanuatu. On apprenait par la suite que c’était une fausse nouvelle. Aujourd’hui on continue à brandir le cas du Vanuatu comme le symbole d’une catastrophe climatique sans précédent. Mais ni la panique urgentiste ni la légende urbaine des réfugiés climatiques du Vanuatu ne tiennent devant la science. Venez, partons pour les îles. (...) Pour mémoire le Vanuatu est un archipel volcanique subissant de forts mouvements tectoniques, avec des zones de subsidence (affaissement du sol, comme à Venise). L’étude date de 2011 et a été publiée par le Pnas. Elle porte sur la même période. Elle traite de l’élévation apparente du niveau de la mer par rapport aux côtes et de la subsidence des sols liée à la tectonique des plaques. Elle invalide les chiffres précédents. (...)

Didier Bonny: Du grand au petit écran : quatre (très) bons films

(...) Certes, « The Circle » démarre un peu trop lentement et sa facture est très classique. Il ne creuse pas assez son passionnant sujet, à l’image des seconds rôles insuffisamment développés et exploités, mais il est plutôt efficace, se laisse voir sans déplaisir et fait même un peu réfléchir. Inédit. 3 étoiles. « The Circle ». RTS 1, lundi 6 janvier, 20h45. (...) Sandra, Marion Cotillard bouleversante, a deux jours et une nuit pour convaincre la majorité de ses 16 collègues de renoncer à leur prime de 1000 euros pour qu’elle ne soit pas licenciée. Entre espoir et désespoir, le film tient en haleine le spectateur tout en l’interpellant à chaque fois que l’héroïne rencontre un.e de ses collègues : qu’aurais-je fait à sa place ? A noter une fin à la hauteur de ce film vraiment excellent à voir ou à revoir. 5 étoiles. « Deux jours, une nuit ». Arte, mercredi 8 janvier, 21h00.

JF Mabut: à propos de la messe qui sera dite le 29 février prochain à la cathédrale

Saint-Pierre de Genève d'où, après mille ans, elle fut bannie en 1535, je suis allé butiner sur le site jecroisendieu.ch, histoire de mieux connaître le fond de l'âme de mes amis réformés. Et j'ai trouvé entre autres une réponse à cette question: Un protestant peut il prier 80 % de l’Ave Maria ? Si oui, comment le prier ? (...)