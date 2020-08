Le meilleur des blogs – Anne Cendre: Une enfant du Platzspitz JF Mabut , Animateur du forum des blogs

Anne Cendre: Une enfant du Platzspitz

Une enfant témoin et victime des conditions dramatiques de l’enfer des toxicomanes de Zurich dans les années 1990 a survécu victorieusement. Son histoire a été transposée dans un film remarquable, Les Enfants du Platzspitz, de Pierre Monnard, que l’on peut voir actuellement en Suisse romande. Il s’est inspiré du livre que Michelle Halbheer a écrit avec l’aide d’une journaliste, Franziska K. Müller, Les Enfants du Platzspitz, ma vie avec une mère toxicomane (Ed. Wörtersee), dont l’édition originale avait paru en 2013 avec un grand succès en Suisse alémanique. (...) Si Michelle a survécu, c’est surtout par sa volonté intransigeante de « sortir du caniveau », de ne jamais se laisser tenter par les drogues dures et de ne pas devenir comme sa mère. « Personne ne m’a autant déçue que ma mère ». Comment ne l’aurait-elle pas été en voyant ses faiblesses, ses turpitudes et son indignité ? (...)

Sylvain Thévoz: ”Dix petits nègres” retrouve son rythme

"Dix petits nègres" d'Agatha Christie change de nom en français. Aucun soucis avec ça, bien au contraire. La phrase de l'arrière-petit-fils de la romancière est pleine de bon sens : "Mon avis, c'est qu'Agatha Christie était avant tout là pour divertir et elle n'aurait pas aimé l'idée que quelqu'un soit blessé par une de ses tournures de phrases (...) Ça a du sens pour moi: je ne voudrais pas d'un titre qui détourne l'attention de son travail. Si une seule personne ressentait cela, ce serait déjà trop!"[1]. Dont acte. Certains s'en offusquent. Au nom de quoi ? (...) Le choix de proposer une nouvelle édition française est à saluer, car il évacue une note raciste de l'auteur, produit de son temps certes (de l'empire britannique, classiste, raciste, ségrégationniste), mais fort heureusement, les temps ont changé, et les éditeurs aussi. La vraie question : pourquoi ce choix de titre a-t-il été fait en 1940 aux USA et en... 2020 seulement en francophonie (avec encore des résistances semble-t-il?) On n'efface pas le passé, mais on le met à jour, et cela depuis la nuit des temps.

André Duval: Des joujoux pour une poignée de militaires

« Ils » n’ont que ce mot à la bouche SECURITE ! « Ils », les nostalgiques d’un temps complètement dépassé, les adorateurs du Général Guisan, ceux qui croient encore en une armée qui aurait soi-disant « sauvé » la Suisse et qui peut encore le faire. Pauvreté des arguments ! Alors, la sécurité, parlons-en… Aujourd’hui encore, dans la TdG du jour, on peut lire une interview de Madame Viola Amherd, cheffe de la défense, qui, avance en priorité l’argument de la sécurité de notre pays. Une sécurité qui serait dépendante de cet achat d’avions de combat performants qui assureraient la police du ciel de la Suisse. Sécurité, sécurité, oui, oui, mais via quelles actions exactement ? (...)

Pierre Kunz: Préférez-vous l’ascèse des Verts ou leur tyrannie ?

Les Verts, apprend-on, veulent une stratégie « plus dure et plus complète » face au changement climatique. Selon eux, « la Suisse doit atteindre la neutralité carbone en 2030, puis devenir climatiquement positive à partir de 2040 ». On pourrait ajouter quel qu’en soit le prix. Beau programme, dirait Greta Thunberg. Mais chez ceux qui, au-delà de problématique climatique, se préoccupent aussi du bien être des Suisses, cette marche forcée est gravement simpliste et pourrait nous conduire sur la voie de la décroissance, de la chute de notre niveau de vie et des trouble sociaux. Pourquoi ? parce que les Verts, au lieu de poursuivre le cheminement de la science, de la culture et du progrès que l’humanité emprunte depuis 250 ans, tentent de convaincre les Suisses que seules nos privations peuvent sauver la planète. (...)

Marc Schindler: L'Amérique fantasmée de Trump

(...) Il y a 15 ans, le président Busch avait attendu plusieurs jours avant de venir constater le désastre de l’ouragan Katarina qui avait tué près de 2000 personnes à New Orleans. Peut-être Trump manifestera-t-il sa compassion comme pour les victimes du virus : «Ce soir, nos coeurs sont avec toutes les familles qui ont perdu un être cher» ? Et pourtant, selon un sondage, 43% des Américains soutiennent leur président et son optimisme béat. Ils croient que le virus va être vaincu, que l’économie va repartir et que l’Amérique sera de nouveau grande. Comme l’affirmait le dramaturge espagnol Pedro Calderon de la Barca, au XVIIe siècle : «Le pire n’est jamais certain».

Jacques-Simon Eggly: Oui au congé paternité

(...) Franchement, permettre au père de prendre un congé de deux semaines dans les six mois qui suivent la naissance de son enfant, voilà un signe politique et un coup de pouce bienvenus en faveur de la famille qui s’élargit. Allons plus loin. Cet appoint paternel au congé maternité est de nature à encourager la femme qui travaille, afin qu’elle envisage précisément la maternité. Or, elles sont de plus en plus nombreuses à assumer cette double vie. Et, que l’on sache, une bonne natalité prépare l’avenir économique et social d’un pays comme la Suisse. Autre argument. Si l’on veut établir des barrières contre des surenchères sociales ignorant superbement les risques économiques, il importe de proposer des ouvertures justifiées et maîtrisables. C’est le rôle d’une droite libérale qui a vocation de trouver des équilibres. Alors, pour ceux qui s’interrogent sur cette Assemblée PLR divisée à ce sujet, disons leur de rejoindre la bonne moitié.

Pascal Holenweg: Pour vivre de son travail

(...) Que toute salariée, tout salarié, travaillant à plein temps puisse vivre de son salaire, est-ce une revendication excessive ? Dans un canton où, en 2018, le salaire mensuel brut médian s'établissait à 7306 francs (pour 40 heures hebdomadaires), un salaire brut médian de 4860 francs (pour 41 heures), soit les deux tiers du salaire médian, c'est juste le niveau minimum de la survie sociale, celui des "bas salaires" -et 17,8 % des salarié-e-s, dont deux tiers de femmes, devaient s'en contenter, au mieux : le salaire médian dans les secteurs de l'industrie alimentaire, de l'hébergement et de la restauration, des services personnels, était inférieur au salaire minimum proposé par l'initiative... près d'un-e salarié-e sur dix à Genève gagne (pour un plein temps de 41 heures) moins de 4000 francs par mois, et un sur vingt moins de 3500 francs... si on est seul, sans enfant, sans personne à charge, qu'on dispose d'un logement social, qu'on n'a pas de voiture, qu'on a une prime d'assurance-maladie basse avec une franchise élevée et des subsides publics, qu'on ne paie pas d'impôt direct, qu'on ne tombe jamais malade et qu'on ne prend pas de vacances, cela suffit, peut-être... Sinon…

Bernard Comoli: Le Congrès brésilien en faveur des Indigènes contre Bolsonaro

C’est un revers important qu’a essuyé le président Bolsonaro au Congrès brésilien ce 20 août. Les parlementaires ont annulé 16 des 22 veto que le Président avait opposés, le 7 juillet, à l’occasion de la promulgation de la loi relative aux mesures à prendre d’urgence en faveur des peuples indigènes et communautés traditionnelles pour les protéger du Covid-19. Parmi les mesures rétablies par le Congrès, il y a celles ayant trait directement aux soins : l’accès à l’eau potable, la distribution gratuite de matériel d’hygiène, de nettoyage et de désinfection ; l’accès aux unités de thérapie intensive, l’acquisition et la mise à disposition de ventilateurs et de machines d’oxygénation… D’autres concernent particulièrement les peuples isolés ou de récent contact. Mais aussi les mécanismes d’information des communautés et leur participation à l’élaboration des plans de protection… (...)