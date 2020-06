Le meilleur des blogs – André Pfeiffer: Le Grand Conseil avalise le recours au travail au noir ! Jean-François Mabut

André Pfeiffer: Le Grand Conseil avalise le recours au travail au noir !

Comment condamner d’un côté le travail au noir et de l’autre proposer une allocation pour perte de gains (APG) pour travailleurs au noir et clandestins ? Plus à une aberration près, la majorité du Grand Conseil a voté la loi 12723 octroyant une APG pour compenser les pertes de revenus illégaux des sans-papiers et des travailleurs au noir, et ce jusqu’à 4000 F par mois. La loi votée par le Grand Conseil revient à légaliser le travail au noir et le séjour illégal d’étrangers. Comme pour le projet « Papyrus », dont l’illégitimité est aujourd’hui confirmée, les demandes des clandestins et autres travailleurs au noir seraient instruites par des associations proches de ces milieux. En absence d’éléments probants, l’Etat validera la requête sur la base d’une simple déclaration du bénéficiaire ! (...)

Marc Schindler: France, les marécages du Palais

Comme moi, vous avez écouté avec ravissement les feulements furieux des fauves du Palais, les grands avocats dont l’ego est égal à leurs honoraires stratosphériques. J’ai nommé Mes Dupont-Moretti, Jean Weil, Olivier Metzner, Frank Berton, Francis Szpiner. Ces maîtres du barreau ne défendent plus la veuve et l’orphelin depuis longtemps. Ils leur préfèrent des clients célèbres et fortunés (...) Les flics font leur boulot : quand on leur dit d’écouter, ils écoutent ! Et quand ils entendent des trucs pas nets, ils font un PV et ils transmettent au procureur. Les fins limiers de Mediapart ont eu accès, une fois de plus, aux procès-verbaux et aux relevés des écoutes policières. Quel heureux hasard ! Les avocats, féroces contempteurs de l’ex-procureure, doivent s’en lécher les babines. L’enquête de Mediapart tombe pile-poil pour confirmer leurs soupçons. Le Parquet financier serait un repaire de justiciers en hermine, acharné à la perte d’honorables personnalités politiques qui déplaisent au pouvoir ! La ministre de la Justice a entendu les clameurs de la basoche et elle a demandé à la procureur générale de Paris de vérifier si le PNF respectait le code de procédure pénale. Macron a déjà sur le dos les infirmières, les flics, les patrons de boîtes de nuit, les députés de l’opposition, les syndicats. Manquait plus que les avocats s’en mêlent ! Leur pouvoir de nuisance est proportionnel à leur notoriété. C’est à dire redoutable !

Maurice-Ruben Hayoun: Stefan Zweig, Lettre d’une inconnue

Cette fois ci j’ai lu le texte de Zweig en langue originale, en allemand, mais pour ceux qui veulent le lire en traduction française, celle-ci figure en vis—à-vis. J’ai agi ainsi car je voulais voir de très près cette extraordinaire capacité de Zweig à lire dans le cœur des femmes. Comment fait cet écrivain pour se mettre dans la peau des femmes, et ce n’est pas la première fois. Il inspecte tous les recoins, tous les replis de l’âme féminine. Même si l’histoire est excessivement triste, la femme qui a été la maîtresse de l’auteur et qu’il a totalement oubliée, lui annonce sans détours et par lettre, elle qu’il ne l’a jamais vraiment prise en considération (erkennen) que l’enfant né de leurs amours éphémères vient de mourir dans ses bras. Et ce drame, évoqué en des termes très émouvants, reflète l’authentique douleur d’une femme qui a aimé cet homme de toutes les fibres de son être. Mais pour cet amant passager, coutumier du fait, elle n’existe guère et n’a jamais existé. L’éditeur français souligne avec raison les différents sens de ce verbe allemand que la femme utilise, kennen et erkennen. D’ailleurs, la mise en scène du début est très éloquente à ce sujet. Rentré d’une excursion qui a duré quelques jours, son valet lui présente le courrier arrivé durant sa brève absence ; et Zweig sait ménager son effet. Visiblement, il ne se doute de rien. (...)

David Frenkel: Sacrifier Hong Kong, le mauvais calcul de l'Union européenne

(...) Que dire de la couardise européenne ? L'U.E. si prompte à dénoncer la soit-disant annexion de la Judée Samarie par Israël est restée coi face à la sus-dite annexion ! Hong Kong le dernier îlot démocratique de Chine a été mis à mal par le refus du haut représentant des affaires étrangères de l'Union européenne, Josep Borrell, de punir financièrement le régime impérialiste chinois. Quel contraste avec les mesures commerciales prises par les États-Unis contre ce régime ! Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré devant les sénateurs que l'Europe devait se tenir à distance d'un éventuel affrontement Chine-États-Unis et qu'une « nouvelle guerre froide » devait être évitée. « Une politique visant à isoler la Chine n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne ou de l'Europe », a aussi noté Norbert Röttgen, président de la commission des affaires étrangères du Parlement allemand. Ces deux déclarations vont de le sens de l'intérêt économique de l'Europe. Comme cette dernière l'a fait environ 80 ans auparavant avec la Tchécoslovaquie en la sacrifiant sur l'autel d'une paix illusoire avec les nazis, elle est en train d'en faire de même avec Hong Kong. (...)

Olivier Emery: Une mobilité douce dure à avaler ?

(...) La petite reine conquiert enfin un terrain honteusement volé par un mode de locomotion particulièrement incompatible avec le milieu urbain. Un usage délétère et toxique pour la population genevoise, dévoreur d'espace, générateur de nuisances atmosphériques et sonores, source permanente de danger pour autrui. Séduite par un consumérisme et un individualisme psychiquement maladifs, la génération de mes parents, née grosso modo dans la première moitié du siècle dernier, n'a pas réalisé l'absurdité néfaste du développement exponentiel cancérigène de l'automobile. Ma génération, née grosso modo dans la 2ème moitié du 20ème siècle, aveuglée et engourdie par une réalité proclamée intangible n'a pas su écouter les voix sages et prophétiques et s'est trop longtemps habituée et accoutumée à l'inacceptable. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui à toutes les générations genevoises ouvrent enfin les yeux sur une réalité aussi simple qu'évidente : c'est l'excès d'automobiles qui génère bouchons et autres nuisances. (...)

André Dekany: Il était une fois: le Walkman de Sony

Dans le cadre du quatrième texte de la série « il était une fois », j'ai eu envie d'écrire à propos d'un appareil qui a profondément marqué les années 1980. Il a été commercialisé pour la première fois en 1979 par la société japonaise Sony, sous le nom « TPS-L2 Cassette Player ». Il a d’abord été appelé « Soundabout » aux États-Unis, « Stowaway » en Grande-Bretagne et « Freestyle » en Suède. C’est l’ancêtre de l’I-Pod d'Apple. Je veux bien entendu parler du Walkman, qui a révolutionné notre manière d’écouter de la musique (des cassettes audio), il a permis de le faire n’importe où, sans déranger les autres, grâce à un appareil, pratique, léger et aisément transportable. Le Walkman de Sony a eu un succès fulgurant (...)

Claude Bonard: Covid-19, champagne et dafalgan : halte au feu !

Je ne voudrais pas jouer les rabat- joie, mais une amie qui vit au Mississippi m'informe que dans cet Etat américain d'environ 3 millions d'habitants, on dénombre 24'516 cas de Covid-19 et 1016 décès, et, tenez-vous bien, 1'092 nouveaux cas depuis hier ! Alors chez nous à Piogre, pour les adeptes du champagne et du dafalgan en guise de soins, pour les adeptes de la gripette qui taxent les sceptiques de "pétochards" voire de pleutres, qui clament à qui mieux-mieux "vive la vie ! il faut rester positif" et qui sautent comme des cabris pour reprendre l'expression de Charles de Gaulle, vous me pardonnerez, mais je ne les suis pas. Ce qui se passe au Mississippi et ailleurs aux USA et en d'autres lieux de notre monde pourrait bien nous réserver de mauvaises surprises tout bientôt ! (...)

Hani Ramadan: Appel international en faveur du Dr Tariq Ramadan

Près de 150 professeurs d’Université, d’intellectuels et d’activistes de renommée internationale, dont un Prix Nobel de la Paix, ont signé cet Appel. Ils demandent expressément à la Ministre de la Justice française de prendre ses responsabilités et d’intervenir dans la procédure concernant le Professeur Tariq Ramadan. C’était en avril dernier. Information que les médias n’ont pas jugé utile de transmettre LARGEMENT. Pourtant, ce sont ces mêmes médias qui se sont fait l'écho des mensonges répétés à l'encontre du Dr Tariq Ramadan, fermant les yeux sur des défauts flagrants de procédure dans l'affaire en cours ! (...)