Abbas Aroua: Critères pour différencier les entités à référence religieuse

Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Abbas Aroua: Quatre critères pour différencier les entités à référence religieuse

(...) Les quatre critères considérés ici conduisent aux 12 catégories précitées, et à 81 combinaisons ou possibilités théoriques... Dans ce qui suit, dix exemples de partis, mouvements, ordres et organisations illustrent l'utilisation des quatre critères pour différencier les entités islamiques. Ils couvrent les trois principaux courants islamiques : les Frères Musulmans, les Salafistes et les Soufis. (...) Dans l'espace à quatre dimensions (normes, politique, changement, violence), on peut voir ci-dessus que le même courant religieux englobe des groupes très différents. Par ailleurs, les entités appartenant au même groupe peuvent être affiliées à différents courants religieux. Par exemple, le parti Al-Nour en Egypte et le Conseil des Sages Musulmans aux EAU sont affiliés respectivement au salafisme et au soufisme et appartiennent au même groupe 46 (CN, PE, SQ, NV). De même, le Mouvement Hamas palestinien et l'Ordre de Qadiriya en Algérie sont respectivement affiliés aux Frères Musulmans et au soufisme, mais ils appartiennent au même groupe 44 (CN, PI, CV, VL). Il en va de même pour le Secours Islamique – Monde des Frères Musulmans et l'Ordre de Muridiya soufi en Afrique de l'Ouest qui correspondent au même groupe 31 (CN, PP, CV, NV). Attribuer à une entité sociale ou politique affiliée à un courant religieux un groupe donné dans l'espace à quatre dimensions n'est pas une tâche facile et ne peut éviter un certain degré de subjectivité. (...)

Pascal Décaillet: La mémoire courte de Mme Ocasio-Cortez

Parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est de gauche et vomit Trump, la fougueuse Alexandra Ocasio-Cortez, Représentante du 14ème district de New York à la Chambre, fonctionne comme une véritable égérie de nos médias, en Suisse romande. Par l'âge, par le genre, par le positionnement politique, elle incarne l'anti-Trump. Je suis le premier à considérer comme une faute politique colossale une entrée en guerre des États-Unis au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Je l'ai dit, ici, depuis toujours. Mais de grâce, lorsque Mme Ocasio-Cortez traite Trump de "monstre" sur ses intentions belliqueuses, on a envie de lui rafraîchir un peu la mémoire. (...)

Hank Vogel: Sven

(...) Je quitte le café-restaurant. Je déambule dans les rues. Dans l’espoir de vider ma mémoire, de remettre les compteurs à zéro. Quelle naïve et prétentieuse intention à la fois! - Qu’est-ce que je fous là dans cet immense bordel à ciel ouvert? je me demande. Où au moindre regard admiratif on me propose une partie de jambes en l’air. En couple. En groupe. Ou en famille. On dirait que la pédophilie n’est point un crime si les parents sont consentants. Drôle de moralité! Effrayante pour un type comme moi, un produit standard issu d’un milieu standard. Standard? C’est-à-dire: équilibré, normal, ordinaire, sans originalité, non raffiné, non sophistiqué sexuellement. Un baiseur conventionnel qui se branle de temps à autre faute de partenaire, dirait ma concierge bien aimée... Mais heureusement pour les uns et malheureusement pour les autres, les mentalités changent au fil du temps. (...)

Myriam Hagen: De l'importance de vivre ici et maintenant en conscience

(...) L'instrument permettant de se relier à la Source cosmique est le coeur. L'ouverture du coeur, pour soi-même et pour autrui en active le lien. A l'inverse, la fermeture de coeur nous relie, par défaut, à cette autre source, créée par l'humain pour lui-même, opérant au niveau égotique. La vigilance nous est demandée aujourd'hui, à propos de nous-mêmes. A qui voulons-nous confier notre âme et notre esprit ? Allons-nous confier notre être à l'Univers, notre parent ou à une entité non-vivante, qui s'occupera de nous et de nos choix à notre place ? Cette question est aujourd'hui plus que jamais de la plus grande importance.

David Frenkel: Jupiter est-il dans la lune ?

Alors, que le chienlit occasionné par la classe des cheminots sévit en France, la nuit de la Saint-Sylvestre y a été le théâtre d’actes criminels. De nombreuses voitures y ont été incendiées et des agressions contre des pompiers et des policiers y ont eu lieu. Voici une liste d’exactions que les journaux romands n’ont guère rapportées : (...) Constatons également que les zones de non-droit prennent toujours plus d'ampleur dans l’Hexagone. Les personnes ne se conformant pas aux normes en vigueur dans ces zones risquent leur intégrité corporelle en s'y aventurant. Si l'on ajoute à cela les crimes odieux qui se perpétuent régulièrement dans ce pays au nom d'un certain dieu, on ne peut que se demander si Jupiter est dans la lune.

Jean Zahno: Pour un monde meilleur en 2020

Je remercie Mme la Maire, les Magistrats Esther Alder, Rémy Pagani, Guillaume Barazzone, Sami Kanaan, les membres du bureau du CM, tous les secrétariats la fédération genevoise de coopération, Irène pour la plus belle carte, mon fils pour le plus bel agenda illustré d’oiseaux selon sa demande, la Maison Internationale des Associations, les Scouts Genève, Trajets, l’Université Populaire du Canton de Genève, les HES de Genève, le Musée de l’Ariana, OSEO, Au cœur des Grottes, la Communauté Israélite de Genève, tous mes amis municipaux et amis proches.