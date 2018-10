Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Vincent Strohbach: Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien !

(...) En ce début d’automne, pourquoi pas, alors, se laisser aller à consommer bêtement des programmes de télévision fabriqués exprès pour notre génération de bobos plutôt que de se prendre la tête au sujet de la énième initiative démagogique de l’UDC ? Je dis ça, parce que depuis quelques semaines, je suis captivé par une émission qui s’appelle (rien n’est jamais parfait) « La Meilleure Boulangerie de France ». J’imagine qu’il faut avoir plus de 50 ans, adorer manger et privilégier la qualité de vie pour prendre ainsi son pied en regardant, confortablement assis dans son fauteuil, des magnifiques étalages de viennoiseries et autres pâtisseries tout en découvrant leurs secrets de fabrication. (...)

Vincent Schmid: Religion et politique, un couple infernal ?

(...) La seconde tentation concerne explicitement notre sujet: «Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes ». Jésus est invité à prendre le pouvoir. Il est significatif que Luc fasse dire au diable, puisque c’est le diable qui est censé soumettre Jésus à la tentation, que le pouvoir lui appartient, «c’est à moi». Non que l’action politique soit diabolique par nature mais nous sommes avertis que si la foi fréquente de trop près les pouvoirs terrestres, elle risque de se dénaturer. Ce qui peut être qualifié de diabolique sont les amours illégitimes entre Dieu et César. Car nous nous tenons ici au seuil de l’instrumentalisation réciproque de l’un par l’autre. Or Jésus a rejeté cette possibilité. Son message consiste même, pour une part non négligeable, en une critique en règle du pouvoir, surtout exercé au nom d’une religion. Et par un effet logique implacable, c’est la conspiration des puissances religieuses et politiques de son époque qui l’a éliminé de la scène publique. Il est mort de ce qu’il a dénoncé. Force est de constater qu’une tension à ce sujet traverses les Ecritures elles-mêmes.Saurons-nous en tirer les conséquences ? (...)

Jean-Michel Olivier: Les Suisses sont géniaux !

Voici un livre qui risque bien de devenir indispensable ! Avec Le Génie des Suisses*, l'écrivain et critique François Garçon déclare encore une fois sa flamme pour la Suisse et les Suisses. Il existait déjà un Dictionnaire amoureux de la Suisse**, que Metin Arditi nous a donné l'année dernière. Mais, en comparaison du livre de Garçon, il est très lacunaire, paresseux et bâclé. Pour qui s'intéresse à notre petit pays, Le Génie des Suisse est une véritable mine de renseignements (historiques, politiques, sociaux, culturels). Une fois de plus, Garçon décrit par le détail les singularités de ce pays — et une fois de plus il ne tarit pas d'éloges! « J'ai eu à cœur de mettre en valeur des entreprises, des faits historiques, des scientifiques, des événements, des monuments, des paysages, des mythes, des héros ordinaires, des personnages qui m'ont marqué, quelques escrocs aussi, qui témoignenent de la diversité de ce pays, et de ses limites » Garçon n'est pas un inconnu …

Djemâa Chraïti: Entre Tariq Ramadan et son grand-père, une troublante ressemblance !

Toujours plongée dans les carnets personnels et inédits de Gabriel Dardaud, journaliste durant 30 ans, au Caire, pour l’AFP, on peut découvrir, lors d’une rencontre avec le grand-père de Tariq Ramadan qui lui ressemble sous divers aspects, le portrait de Cheikh Hassan El Banna. Le journaliste français, nous le décrira de manière si précise qu’on pourrait presque s’imaginer se planter devant lui et dire à cet homme si bien dépeint, qu’il aurait, un jour, un petit-fils en prison à Paris, soupçonné de viol. Jamais il ne l’aurait cru, même plus, il vous aurait chassé pour avoir proféré de telles horreurs. Et de songer à ces familles, auxquelles j’appartiens aussi , prises dans les filets de l’Histoire et de la décolonisation et qu’un jour sous la plume d’un parfait inconnu , à travers une saga immense qui couvre trois ou quatre générations , soit sur presqu’un siècle, un tableau se dessine sous les yeux du lecteur: de la colonisation, de la révolution, du sang, de l’exil, de la prison, du scandale ! (...)

Roland Meige: Mon libraire - à Divonne

Or donc, la FNAC va ouvrir trois nouveaux magasins en Suisse romande. Avant Amazon, cette enseigne a été le premier fossoyeur de nos librairies de quartiers, comme elle l'a été des magasins de photos. Après quelques brefs et lointains essais, j'ai décidé de ne plus fréquenter ces commerces multi-produits. Pour les livres, dont je fais une honnête consommation, le choix n'est pas grand, de Terre Sainte, ou j'ai mon camp. Je ne parlerai pas des kiosques de gares ou autres centres commerciaux, mais de vraies librairies. Ce qui sous-entend, pour le fond de commerce, un choix de la part de professionnels, et un certain service à la clientèle. Dans mes déplacements entre Genève et Nyon, je tombe, fatalement, sur les succursales Payot. N'en déplaise à son sémillant patron, je n'y trouve pas mon compte. Tout d'abord, je n'accepte toujours pas, malgré ses explications, sa victimisation de la part "des importateurs/distributeurs" - les vilains du milieu - de payer 25 à 30 % de plus des livres édités en France voisine - en francophonie. Ensuite, le service fait complètement défaut. (...)

Pascal Décaillet: Ceux qui ont intérêt à la complexité du monde

(...) Ils nous brandissent le miroir d'une complexité qu'ils ont eux-mêmes fabriquée ! Ils nous soumettent l'illisibilité d'un Talmud dont ils sont les auteurs. Et ils viennent nous dire que tout cela, toute cette épaisseur du sens, par eux-mêmes sécrétée, constituerait désormais l'Arche Sainte, incontestable. Ils se comportent comme des clercs, des pharisiens. Il faudrait se hisser dans l'élite de leur Temple crypté, pour accéder au salut, à la lumière. Méfions-nous de la grande complexité cosmopolite. Soyons démocrates. Osons dire les choses. Engueulons-nous, dans les périmètres d'engueulades qui sont les nôtres. Lançons des initiatives. Provoquons de grands débats nationaux. Un beau dimanche, le peuple tranche : acceptons toujours le résultat, même s'il nous embrase de colère. La démocratie passe par la vérité des enjeux, le courage d'évoquer ce qui dérange, d'exhumer ce que les puissants ont voulu enfouir. Tout cela, dans un langage simple, accessible à tous. (...)

Sylvie Neidinger: 60% de hausse de taxe! Dans le "grand-genevois"

(...) Dans la zone frontalière genevoise, le terme générique et fiscal de "résidence secondaire" signifie le plus souvent un "lieu de vie proche du travail et locatif pour sa semaine de boulot". Lequel frontalier réside aussi... ailleurs. Un frontalier qui apporte sa manne à la commune ! Plusieurs communes du-dit "Grand Genève "sont concernées : Saint-Julien -en-genevois, Gaillard, Saint-Cergues, Collonges-sous-Salève, Vétraz-Monthoux, Saint-Genis-Pouilly , Ferney-Voltaire. 7 sur 19 pour le total français de communes ayant augmenté la taxe de 60 % Pourcentage grand-genevois énorme de commune ayant osé le 60 % ! (...)

Didier Bonny: « Voyez comme on danse » (et 9 films à l’affiche)

« Qui trop embrasse, mal étreint. » Voilà un titre tout trouvé pour cette suite lointaine du sympathique film de Michel Blanc de 2002 « Embrassez qui vous voudrez ». Autant le dire tout de suite, ce second opus est un ratage complet. Dans le genre caricatural, difficile de faire mieux ou pire, c’est selon. (...) Toujours à l'affiche 5 étoiles. « The Guilty ». Asger est un policier visiblement mal dans sa peau. (...) 4 étoiles. « Première année »., « BlacKkKlansman », « Mission: Impossible », « Les Indestructibles 2 ». 3 étoiles. « A Star is born “ (...)

Hélène Richard-Favre: De la chasse aux sorcières à la chasse à l'homme

La culture ne sauve rien ni personne, écrivait Jean-Paul Sartre en 1964 dans Les Mots. Et de poursuivre qu’elle ne justifie pas. Mais c'est un produit de l'homme: il s'y projette, s'y reconnaît; seul, ce miroir critique lui offre son image. Les effets du mouvement #metoo le démontrent, nombre d’hommes du monde de la culture ont été visés, parmi eux, Jean-Claude Arnault dont le comportement aura eu pour conséquence la décision de ne pas décerner de Prix Nobel de littérature cette année. Le Français fait appel du jugement qui le condamne à deux ans de prison ferme. Si, désormais, les attaques dirigées contre des hommes se multiplient, est-ce vraiment par souci de justice, la question se pose. (...) (TDG)