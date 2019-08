Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Vincent Schmid: La peur comme méthode

« Je veux que vous paniquiez ! » a lancé la petite Greta Thunberg aux dirigeants mondiaux réunis à Davos en 2019. Elle ne sait sans doute pas (mais les gens qui se tiennent derrière elle le savent,eux…) que cette formule bravache prend sa source chez le philosophe Hans Jonas qui a inventé la notion d’ «heuristique de la peur». Comprenez l’utilisation de la peur dans le but de nous rendre plus conscients des enjeux de société et plus responsables de nos actes. (...) Il y a chez Jonas une méfiance très profonde à l’égard du progrès technique dont l’origine se trouve chez des penseurs comme Heidegger ou Jacques Ellul qui avant lui ont dénoncé un pouvoir technique ivre de lui-même aboutissant à la « dévastation du monde » (Heidegger). Ce qu’il entend par «heuristique de la peur» revient à anticiper les menaces pour mieux les conjurer. La crise écologique très réelle dans laquelle nous sommes plongés (qui ne se limite pas aux changements climatiques) donne toute son actualité à cette notion. (...) Néanmoins ce recours à la peur (même pour des motifs légitimes) pose plus de questions qu’il n’en résoud. (...)

Patrick-Etienne Dimier: Les Verts participent a la destruction de l'environnement

(...) Je réagis à l’article de M. Etienne Dumont, publié dans Bilan, à propos du massacre des Allières. Soulignons, contrairement à son avis, l’objectivité de ce compte-rendu. Il est parfaitement juste de s’émouvoir de ces atteintes répétées à notre environnement, tant bâti que naturel. Ce qui est particulièrement choquant dans ce cas c’est que ces abattages interviennent alors que des élus Verts participent tant à la décision qu’à l’exécution de la mesure. Il est trop facile de dire que cela date « d’avant » ! Il y a de nombreux cas où, le responsable politique en ayant dans le pantalon, des chantiers ont été bloqués précisément parce que la réalité du terrain imposait de ne pas laisser faire. Ici notre « gendre parfait » préfère laisser parler les tronçonneuses au lieu de reconsidérer la situation en fonction du credo politique qu’il prétend défendre, notamment le réchauffement climatique. Il est urgent que notre Parlement reprenne la main sur ces développements, erratiques, inutiles pour satisfaire la demande de logements, puisqu’il y a plus de 300'000 mètres carrés de bureaux vides et qu'une loi a précisément été votée pour permettre la conversion de ces surface vides en logements dont on a, semble-t-il, besoin! La massacre n'est pas terminé puisque le poumon de verdure du secteur de Challendin sera bientôt, lui aussi massacré pour amener encore plus de monde dans ce secteur! (...)

Pierre Kunz: SSR, la fin d'une résolution démagogique du Grand Conseil

(...) Pour le dire aimablement, une résolution n’est donc qu’un vœu pieux et pour le dire avec clarté, elle n’est dans 95 % des cas qu’un instrument au service de la démagogie. (...) L’illustration la plus récente de cet exercice vain concerne les conséquences de l’initiative Billag et son rejet, le 4 mars 2018, à plus de 70 % par le peuple suisse. Ce rejet fut déploré par ceux qui considèrent que la RTS est largement sortie du cadre de sa mission... Un constat partagé par une bonne partie de nos autorités fédérales qui ne voulaient pourtant pas d'un succès de l'initiative, trop radicale. (...) La mesure qui, à elle seule, a fait pencher la balance « du bon côté » fut l’annonce par le Conseil fédéral de réduire significativement cette redevance pour les particuliers, cela dès 2019, à Fr. 365.- Pas étonnant donc que, dès le soir du vote, le directeur général de la SSR, préoccupé par la réduction importante des recettes qui allait découler pour la régie de cette baisse, ait annoncé la mise en œuvre d’un programme de restructuration... (...) Lorsque a été connue la décision de la SSR de transférer les émissions TV d’actualité de Genève à Lausanne, ils se sont empressés, en toute incohérence, de rédiger une résolution, expédiée à l’Assemblée fédérale, réclamant le maintien du statu quo. (...) Les députés genevois qui ont initié cette démarche se sont récemment déplacés à Berne pour « vendre » leur résolution à la commission concernée du Conseil des Etats. Ils n’ont, paraît-il, même pas eu droit à une écoute polie et se sont fait sèchement rabrouer. (...)

Djemâa Chraïti: La fabrication de Greta Thunberg - pour consentement

Un excellent article circule sur les réseaux sociaux et dont le lien m’a été envoyé par un ami- que je remercie au passage – et qui met en perspective la manipulation « avec la peur climatique » et surtout l’utilisation qu’on en fait. L’auteur Cory Morningstar, elle-même écologiste, environnementaliste engagée, se définit comme journaliste indépendante d’investigation orientée artiste et intellectuelle qui vit et agit loin des règles de conventions standard. Et du reste, on s’en est aperçu, une voix qui s’élève dans la broussaille verte inextricable des réseaux d’intérêt qui tirent les ficelles et qu’on ne peut que remercier ; une voix bienvenue qui décortique les enjeux financiers et économiques de la grande peur verte et qui annonce sans doute le plus grand mouvement fasciste qu’on ait jamais de mémoire d’hommes vu et à côté duquel , Hitler, Staline et Mao pourront se rhabiller. Une dictature mondiale de contrôle sous prétexte de respect de l’environnement, tous sous caméra, suivis, contrôlés, punis et puis on pourra taxer certains peuples plus pollueurs que d’autres et les considérer comme citoyens de seconde zone juste bon à faire disparaître. (...)

Hélène Richard-Favre: Bolsonaro, Moix, la sensation à l’ordre du jour

A la lecture de récentes séquences médiatiques, force est de constater que, désormais, le sensationnel n’est plus l’apanage de qui avait vocation à le relayer. L’actualité se niche au creux d’agissements personnels. En littérature, par exemple, on apprend la parution du dernier roman de Yann Moix et c’est à des règlements de comptes familiaux auxquels on a droit. Nombre de médias, en effet, ont fait la part belle au conflit qui oppose père et frère de l’ancien chroniqueur de l’émission On n’est pas couché. Au point que quelques commentaires ont relevé que Franceinfo -pour ne citer que ce relai- reprenait le flambeau du défunt France Soir. En politique, autre exemple, le Président brésilien, en réaction à la prise de position d’Emmanuel Macron sur les accords entre UE et Mercosur, commente le physique de l’épouse de son homologue français. Qu’on pense ce qu’on veut de Brigitte Macron, est-ce le rôle d’un Chef d'Etat que de l’apprécier de manière publique? (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Hegel et les Juifs

Pour traiter le sujet, à savoir Hegel et les Juifs, il faut tenir compte d’un élément crucial, sous son double aspect, l’antisémitisme du début des années 1820, environ une décennie avant la disparition de Hegel, et l’Emancipation des juifs. La question de l’état moderne, dont Hegel fut l’un des principaux contributeurs, était posée : dans quelle mesure cet Etat, originellement chrétien, pouvait il accepter en son sein des éléments allogènes, leur accorder des droits civiques et en faire des citoyens comme les autres. En gros, l’Etat devait il rester chrétien ou devait-il, au nom des idéaux de l’Aufklärung, s’ouvrir à tous en traitant autrement des rapports entre l’Etat et la religion. (...) Hegel n’était pas le pire ennemi des Juifs puisque les jeunes gens qui créèrent le fameux Culturverein, destiné à revitaliser le judaïsme, s’inspiraient largement de sa philosophie. Mais le philosophe qui avait rédigé une petite biographie de Jésus ne pouvait pas se débarrasser de deux millénaires de pensée chrétienne laquelle ne fut pas précisément favorable aux juifs et au judaïsme (...)

JF Mabut: Missionnaire à Carouge, Acacias, Veyrier, Troinex, Compesières

Ce n'est pas le premier, ce n'est sans doute pas le dernier. Jean-Paul Elie Maomou est un jeune prêtre de Guinée Conakry. Il vient de débarquer à Carouge et a intégré l'équipe pastorale de cinq paroisses catholiques de Genève sud: Carouge, Acacias, Veyrier, Troinex et Compesières. Ce matin, la messe de rentrée avait attiré de quoi remplir l'église Sainte-Croix. Pas beaucoup plus. C'est dire que sur les quelque 45'000 habitants de cette région, la participation a atteint moins d'un pour cent. Une église en habit d'Arlequin. Où les Genevois - les Sardes à Carouge - ont pu mesurer combien ce coin de terre est peuplé de diversités. Ce matin c'était aussi l'annonce officielles qu'une femme, Isabelle Hirt, avait été nommée répondante de l'Unité pastorale Salève, C'est la première fois à Genève qu'une femme occupe cette fonction. Mais le vicaire Desthieux n'avait pas fait le déplacement. On se demande bien pourquoi. (...)