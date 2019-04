Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Vincent Schmid: La Bible, un livre violent ?

Les attentats djihadistes qui se succèdent en Europe et ailleurs à un rythme soutenu soulèvent une question obsédante. Quel lien ce djihadisme violent entretient-il avec l’Islam en général et le Coran en particulier ? Cette question nourrit des débats enflammés. Ce n’est pas à nous mais aux théologiens de l’Islam à répondre. En revanche les rebonds de ce débat nous atteignent. Nous avons tous entendu un jour ou l’autre ce contre-argument : la Bible aussi est un livre violent. Il faut admettre qu’il y a du vrai dans cette affirmation. (...) Si nous sommes chrétiens, ne nous croyons pas quittes sous prétexte qu’il s’agit là de pages tirées de l’Ancien Testament. Le Christ ne fut pas aussi doux et débonnaire que le rêve la piété populaire. (...) Tous les grands personnages bibliques ont leur zone d’ombre. Les Patriarches, Moïse, Josué, Elie, David, les disciples et les apôtres, et Jésus-lui-même. Oui Jésus, à propos duquel Matthieu rapporte la célèbre parole sur l’amour des ennemis mais également, quelques chapitres plus loin, la terrible liste des malédictions prononcées par lui contre ses propres ennemis… (...) Mais comment un homme peut-il faire cela ? Peut-il seulement renoncer à la violence qui l’habite ? La réponse est oui. (...)

Pascal Holenweg: Un projet démocratique à l'heure des objets connectés

S’agit-il, comme le suppose Michel Foucault, de remplacer la question kantienne « Qui sommes nous ? » par la question « Que pouvons-nous faire de nous-mêmes ? » Le capitalisme, qui s’est avancé sous la bannière de l’individualisme, a constitué un individu sans individualité. A ceux qui pleurent ou font mine de pleurer sur la montée de l’individualisme, sur la dissolution individualiste des liens communautaires d’abord, sociaux ensuite, nous pouvons répondre, rassurants : « ne pleurez plus, ce que vous craignez n’est qu’un fantôme… ». Jamais troupeau ne fut plus moutonnier que celui des populations de nos sociétés. Nos sociétés sont individualistes comme le camembert industriel est « fermier », « rustique » et « moulé à la louche ». Il nous faut pourtant socialement avant que géographiquement, réinventer le nomadisme -et d’abord celui des rôles. (...) Ya-t-il ambition plus haute que celle de réconcilier l’oïkos, l’agora et l’eklesia, le lieu de soi, le lieu de la rencontre des autres et le lieu du pouvoir –d’un pouvoir qui serait sans pouvoir ? On appellerait cela la démocratie… Et on pourrait alors y faire silence de tous les bruits parasites qui accompagnent aujourd'hui notre servitude volontaire. Mais sommes nous encore capables de le faire, ce silence ? (...)

Jean-Philippe Accart: Difficile d'effacer ses traces sur Internet

Des enquêtes récentes le démontrent (voir en note) : la plus petite démarche sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone engendre des traces qu'il n'est pratiquement plus possible de supprimer. Il est possible maintenant de bloquer les publicités intempestives qui nous arrivent grâce à des bloqueurs de publicité ou de script (des extensions comme Ghostery, Privacy Badger ou NoScript). Mais pour le reste, nos traces apparaissent comme indélébiles : les polices de caractères spécifiques et les émojis laissent d'importantes traces. Grâce aux emojis qui indiquent une appréciation (ou l'inverse) d'une nouvelle, d'une photo ou autres, les fournisseurs d'information type Google ou Facebook récoltent ainsi de précieuses informations sur ce qui va constituer le profil d'un individu et pourra être analysé par l'intelligence artificielle (IA). Les contacts pris, les données géographiques qui nous localisent sont d'autres indices précieux. (...)

Olivier Staiger: Retour d'Islande

Je viens de rentrer d'une nouvelle chasse aux aurores en Islande, du 2 au 10 avril. très fructueuse, cette chasse, ayant trouvé du ciel dénudé de nuages presque toutes les nuits et ainsi vu de l'aurore boréale la plupart des nuits passées en Islande. voici déjà une image en bas de page ... d'autres et des vidéos à suivre… voici déjà un 'fail', une vidéo où j'ai foiré la mise au point.... mais c'est quand-même intéressant. ;-) (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Israël; les deux camps se font face à la veille de Pessah

(...) Par delà le récurage des marmites et l’éloignement de tout levain, c’est l’apprentissage de la liberté que nous apporte Pessah. Il est symptomatique que les grands penseurs judéo-allemands de ce XXe siècle ne se soient pas plus inspirés de la Tora pour dénoncer l’asservissement au fétichisme de la marchandise et des biens de consommation courante. Après tout ce sont les dioles des temps modernes et la Bible nous met en garde contre toute forme d’idolâtrie. Il y a aussi (et Martin Buber nous l’a rappelé dans son livre Moïse) Pessah est la transmutation, l’élévation, voire la spiritualisation de simples agricoles par des membres du courant charismatique qui ont fait d’une fête de bergers à l’orée du printemps l’éveil de tout un peuple à la liberté et à un nouveau destin national.

Patricia Aline (nom connu de la rédaction): D-5 Post élections

Avec plus d'un million de citoyens israéliens qui ont choisi PeHe (lettre en hébreu du parti), nous pouvons aisement affirmer que c'est une victoire pour un parti qui est né, il y a moins de 3 mois de l'alliance de 3 partis : Telem avec Moshe Ayalon, Yesh Atid (il y a un futur) de Yair Lapid et Résilience le parti de Benny Gantz. De fait, votre blogueuse préférée :-) a participé activement à cette campagne. (...) Voilà donc, BN avec ces 36 sièges, mais cela ne fait pas pour autant une majorité. Le PM doit donc, formé un gouvernement et une majorité de minimum 61 sièges, et il a 28 jours pour se faire, plus 14 si il n'y arrive pas. Dans ces 28 jours, il devra négocier avec tous ses amis, à qui il a sans doute promis, beaucoup. L'ennui, c'est que ses amis veulent aussi beaucoup et pas forcément les mêmes choses. Dans un prochain post, je vous donnerais d'autres nouvelles, confiante, que les tractations en court risquent ,de nous donner quelques surprises, puisque le PM souhaite déjà faire votre sa loi d'immunité, car lui et quelqu'un de ses amis sont déjà dans le collimateur de la justice! Ah! ici on ne s'ennuie pas souvent je vous l'assure ! (TDG)