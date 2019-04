Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Vincent Schmid: Fin du mois, fin du monde…

Ce slogan des Gilets Jaunes traduit assez bien un pessimisme largement partagé aujourd’hui. Désastre écologique, collapse climatique, tsunami financier, menaces terroristes, chômage de masse, submersion migratoire, crise de la vie en commun, effondrement civilisationnel, pas un jour, que dis-je pas une heure ne se passe sans que les chaînes d’infos en continu ne se fassent l’écho d’une mauvaise nouvelle supplémentaire, vérifiée ou non d’ailleurs. Il est train de se produire à l’échelle planétaire ce que Jacques Ellul considérait comme un péril majeur, à savoir l’apparition d’un homme subjugué par la violence et la peur (1), un homme à qui il ne reste comme perspective d’avenir que le consentement au pire. (...) Nous assistons à une régression de l’humanité de l’état-nation vers les tribus, avec les antagonismes, les exclusions et l’affaiblissement démocratique qui l’accompagnent. Ce n’est pas une fatalité cependant. La mondialisation elle-même pourrait être pensée et infléchie comme un mouvement général en direction de la civilisation humaine universelle qu’avait entrevue Teilhard de Chardin. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Que faire de Gaza ?

On pousse un soupir de soulagement, le samedi, jour anniversaire de la «marche du retour» n’a pas engendré l’hécatombe redoutée. Il y a eu effectivement quatre morts à déplorer et cela fait toujours quatre morts de trop, mais la responsabilité en incombe à ceux qui ont incité les victimes à braver l’interdiction et à trouver la mort. Mais il faut aussi reconnaître que le Hamas a, d’une certaine manière, tenu parole en faisant preuve d’un peu de retenue, suite à l’inlassable labeur de la délégation égyptienne qui n’a pas lâché l’affaire, faisant autant de navettes que nécessaires entre la bande côtière tenue par le Hamas et Tel Aviv. Mais cette accalmie relative et si précaire, hélas, ne change rien au problème de fond (...)

Pascal Holenweg: Orwell ou Houellebecq ?

Tirant les enseignements de son "enquête hongroise" dans les pays européens ayant instauré des régimes de "démocratie illibérale" ou d'Autoritarisme électif", le journaliste Bernard Guetta (par ailleurs candidat aux élections européennes sur la liste macronienne) ne fait pas preuve d'un grand optimisme : il se demande "si nous (ne sommes) pas à l'aube d'une ère de plusieurs siècles, qui ne sera pas forcément (...) une ère de régimes sanguinaires, mais quelque chose de tranquille, et de terne (...). Un monde étouffé, plus étroit, moins libre. Un monde sans passions, d'un ennui effroyable". Un monde qui, comme en Hongrie, en Pologne, en Autriche ou en Italie, où "les gens n'ont pas peur", où il n'y a "aucun des signes habituels des régimes policiers" mais qui est tout de même "un étouffoir". Pas un monde orwellien, mais peut-être un monde houellebecquien... Se dessinera-t-il lors des élections européennes (auxquelles les Britanniques participeront sans doute, alors qu'ils sont toujours supposés quitter l'Union) ? Le pire n'est jamais sûr.. (...)

Jean-Philippe Accart: 6000 ouvrages numérisés

Au travers de la numérisation de 6 000 ouvrages pour jeunes adultes sur une période de 200 ans (principalement de livres en anglais), nous pouvons apprendre beaucoup. Plusieurs genres ont prospéré : l’instruction religieuse, mais aussi des livres de langue et d’orthographe, des contes de fées, des codes de conduite, et, surtout, des livres d'aventure comme ceux de Jules Verne. Ces livres offrent une vue (très colonialiste) du vaste monde. Ils sont souvent publiés en série dans les journaux à partir des années 1890, et mêlent fiction, voyage, histoire naturelle et sciences. (...)

Le diable est dans l'air

Parmi les trilliards de molécules qui pénètrent nos poumons à chaque instant, certaines portent encore les traces des parfums de Cléopâtre, du gaz moutarde allemand, du râle des dinosaures, des bombes atomiques et des poussières d’étoiles, aussi anciennes que l’Univers lui-même. À chaque inspiration, c’est littéralement l’histoire du monde que nous inhalons. (...) Malgre? son abondance, la plupart des organismes doivent se battre bec et ongles pour s’approprier le moindre atome d’azote. Tout simplement parce que les cellules de la plupart des e?tres vivants, humains compris, ne peuvent pas utiliser l’azote sous forme gazeuse. Au pre?alable, le diazote doit subir une transformation. Or, pendant les premiers milliards d’anne?es de l’histoire de la Terre, seuls quelques microbes particuliers ont e?te? capables de faire ce tour de passe-passe. (...)

Jean-François Mabut: L1, L2..., L3: alliance entre les Verts et le MCG

(...) Bonne nouvelle, les Verts et le MCG annoncent une prochaine alliance pour promouvoir L3, soit le doublement des voies de passage à la douane de Bardonnex et la participation genevoise à hauteur de 100 millions en vue de l'élargissement à trois voies de l'autoroute A40 du pied du Salève - qui constitue comme on sait le contournement sud du canton - et, en prime, le maintien de la gratuité de ce tronçon. (..)

John Goetelen: Ce que dit encore le marronnier de la Treille

(...) Cet hiver décembre et janvier ont été froids. Janvier est même le plus froid depuis 30 ans selon météosuisse. À cause de, ou grâce à ce froid, l’exceptionnelle douceur de février n’a pas fait sortir de végétation précoce. Mars se déroule plutôt sur un mode frais exception faite du dernier week-end, et avril est annoncé par des trompettes de glace avec un éventuel retour de la neige en plaine. Rien que du normal. (...)

