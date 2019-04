Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Thomas Putallaz: Délit d'obsolescence programmée, au TF de trancher

Fin 2017, des milliers de personnes ont été lésées en Suisse. Fort de nombreux témoignages, l'association NoOPS.ch est constituée et porte plainte au Ministère publique genevois. Suite à un arrêt de la Chambre Pénale de Recours de la Cour de justice de la République et Canton de Genève confirmant la décision du Ministère Public Genevois de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée à l’encontre d’Apple, l’association NoOPS plaidera sa cause au Tribunal fédéral. L’obsolescence programmée est un véritable fléau, aussi bien pour le consommateur que pour l’environnement. A l'heure où des millions de jeunes et moins jeunes marchent pour le climat, que les consommateurs s'offusquent de plus en plus des méthodes agressives des géants du WEB, de l'agroalimentaire ou de l'industrie, il serait temps que la justice, qu'elle soit civile ou pénale, prête d'avantage attention aux délits qui leur sont exposés. (...)

Maurice-Ruben Hayoun: Les belles laitues du désert au cœur du Néguev

La veillée de la Pâque juive (Pessah) a eu lieu. Nous nous trouvons toujours dans le Négeuv dans un Moshav nommé Talmé Eliyahou. Il est situé à neuf kilomètres à vol d’oiseau de Gaza. Ses habitants, une soixantaine de familles (soit environ deux cents personnes) ont eu régulièrement à souffrir des tirs de missiles ou d’obus de mortier, tirés depuis la bande côtière ; pourtant aucun habitant n’a vraiment songé à se retirer de ce territoire israélien largement exposé… Et une large majorité des votants a apporté ses suffrages au candidat du Likoud, Benjamin Netanyahou dont on vante les grandes qualités de dirigeant et d’homme d’Etat, contrairement à ses rivaux… Je n’ai entendu personne remettre en question sa stratégie face aux provocations du Hamas. Nous nous trouvons auprès de Madame Rosine Aboutboul , venue avec ses parents du Maroc à un très jeune âge. Après plusieurs tentatives de s’installer dans les grandes villes du pays, Rosine et son époux vivent dans ce village agricole. Après la disparition de son époux qui a jeté les bases d’une si exploitation, Rosine dirige avec ses fils une véritable usine agricole où sont traitées toutes sortes de laitues, de salades vertes, de sucrines, d’épinards, de céleris et des céleris raves, de choux etc… Et un nombre impressionnant d’herbes aromatiques. (...)

Mireille Vallette: Comment freiner le succès de « L’islam conquérant » ?

Des organismes chrétiens organisent une soirée destinée à torpiller le livre du théologien Shafique Keshavjee. (...) Pierre Grisel, théologien protestant et organisateur de la soirée, a proposé un débat à Shafique Keshavjee. Condition implicite: le pasteur serait face au minimum à deux adversaires. Devant le refus de l’intéressé, pour le principe, Grisel a proposé d’autres configurations, toutes aussi déloyales: 2 contre 4 adversaires, puis 1 contre 3. Et les invités proposés par l’auteur (Michel Onfray, Sami Aldeeb, Saïda Keller-Messahli, Djemila Benhabib) ne convenaient pas à Grisel. Keshavjee a aussi proposé que ne soient invitées que des personnalités qui ont écrit au moins un livre sur l’islam. Damned ! C’est tout le casting de Pierre Grisel qui s'effondrait! Logique refus. Ils seront donc 41/2 le 29 avril contre 0, sans la présence de l’accusé. (...) Je suis curieuse d’assister à cet événement original et j’encourage ceux qui le peuvent à m'imiter. Les propos de ses opposants sont toujours plus instructifs que ceux de ses partisans. (...)

Daniel Warner: Walking Thoughts

Some thoughts after a strenuous week walking 100 kilometers along the Northern Way to Santiago de Compostela, from Bilbao to Laredo: + The Guggenhein Museum in Bilbao has put the city on the map after its industrial decline in the 1980’s. The museum is the fruit of a collaboration between the Basque Administration and the Guggenheim Foundation in New York. The Frank Gehry design is monumental (...) + During the week on the international scene: The designation of Switzerland as an intermediary in the current diplomatic crisis between the United States and Venezuela is a welcome sign that Switzerland’s international reputation has not been irreparably damaged as a result of recent controversial decisions i.e. not signing the ban on the use of nuclear weapons, not signing the migration pact and abstaining from joining all the European Union members in condemning Saudi Arabia’s human rights violations at the Human Rights Council. (...) + The election in Ukraine follows a trend. Citizens seem frustrated with traditional politics… (...) + The Mueller Report. (...)

Cédric Segapell: Ron Rash

A une époque où les clivages littéraires étaient bien marqués, Patrick Raynal, alors directeur de la Série Noire, créait en 1992 La Noire, pendant de l’emblématique collection Blanche de Gallimard en empruntant la maquette, version négative, de la fameuse couverture épurée au double liseré rouge, estampillée du sigle nrf. Outre l’habillage, c’est bien évidemment dans le contenu littéraire, se situant à la lisère des genres, que réside la volonté de nous faire découvrir des textes dont l’ambition est de transgresser aussi bien les codes de l’écriture que ceux de l’intrigue qui se situe parfois bien au-delà de la résolution d’une enquête ou de la critique sociale pour nous entraîner sur des thématiques plus vastes que peuvent offrir les littératures de genre avec un rapport plus ou moins marqué avec la violence, reflet d’un monde déliquescent. Succédant à Harry Crews, James Crumley, Manchette, Larry Brown ou Jérôme Charyn, pour n’en citer que quelques uns, c’est Ron Rash qui incarne, avec son nouveau roman Un Silence Brutal, le retour de La Noire dont l’aventure éditoriale s’éteignait il y a de cela quatorze ans avec le départ de Patrick Reynal et dont la renaissance ne peut que nous réjouir. (...)

Anne Cendre: Le Cercle des guérisseuses

Deux livres évoquant des êtres hors du commun des mortels ont paru simultanément. L’un, Le Cercle des guérisseuses de Jean-Philippe de Tonnac (Guy Tredaniel, éd., 2019, 310 p.), parle de femmes d’aujourd’hui ; le second, Dandys et excentriques de Denis Grozdanovitch (Bernard Grasset, éd., 2019, 384 p.), observe un comportement qui apparaît aussi bien dans la littérature que parmi des personnages contemporains. Excentricités de part et d’autre, mais si les guérisseuses peuvent former un cercle, les dandys cultivent plutôt l’indépendance. Les deux auteurs savent raconter et décrire de telle manière qu’ils nous tiennent constamment en haleine. Ils se faufilent parmi leurs personnages, toujours présents, mais jamais encombrants. Jean-Philippe de Tonnac pourrait figurer sur la liste de Grozdanovitch. (...)

Jean S Gowrié: Christchurch - Colombo : la marche des ignobles

Une cinquantaine de morts dans des mosquées à Christchurch, plus de 300 de "chrétiens" à Colombo et quelques autres endroits au Sri Lanka. Comparaison n'est pas raison ? C'est absolument vrai. Nous verrons cela un peu plus loin. Après l'attaque, par un (1) (un seul) homme armé des deux mosquées de Christchurch, la terre entière, en tout cas la partie médiatique et politique de celle-ci, s'est levée comme un seul homme, pour condamner dans les termes les plus durs l’infâme action. Cela a duré des jours et des jours, du matin au soir, avec force débats télévisés interminables, analyses politiques et psychologiques à l'emporte pièce et, surtout, des conclusions générales quant à la"doctrine" ayant poussé cet homme à commettre une telle action. (...) Rome retombera. Les mêmes causes conduisant toujours aux mêmes effets, ce sera, cette fois aussi, sous sa propre décadence. Avec, cette fois, une énorme différence, tout de même. Les barbares de l'époque ont embrassé les us et coutumes et, accessoirement, religion, de Rome. Les barbares du 21e siècle mettront à sac Rome et les Romains d'aujourd'hui en seront très contents.Ils le sont déjà. (TDG)