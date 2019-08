Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

19 août

Sylvie Neidinger: Le Gilet Jaune plie mais ne Rond-Point (...) Le problème pour Macron et les autorités (entre autres soucis) reste la convergence avec les mouvements anarchistes, ici très virulents à Grenoble, Nantes, Paris mais pas que. Très présents en zone urbaine en général. Les deux entités #GJ et anars ensemble forment une force d'opposition redoutable. Le réel des Gilets Jaunes dépasse toutes les analyses de sciences politiques bon enfant qui les classaient à l'extrême-droite, les anars à l'extrême gauche. D'une part, les extrêmes se rassemblent. Mais surtout les Gilets Jaunes sont plus complexes que la caricature extrême qui en est donnée par le ministre #Castaner, le gouvernement, les macronistes.... Le mouvement était bagnole à l'origine certes... Mais sous tous milieux sociaux. On observait le gilet jaune derrière les pare brise des livreurs, des infirmières mais aussi des grosses cyclindrées, 4X4 etc.. De plus en 2019, il ne se résume absolument pas au diesel cher. Les #GJ sont très sensibles aux récupérations ( pas plus de la France Insoumise que d'autres) En allant discuter sur les ronds-points avec les #GJ pour mieux comprendre, on note qu'ils tiennent leurs positions précises, argumentées. (...)

André Comoli: Brasilia : 1ère Marche des femmes indigènes

Elles ont tenu parole ! Le rendez-vous a eu lieu du 9 au 14 août à Brasilia pour la « 1ère Marche des Femmes Indigènes ». Elles étaient plus de 2000 venant de 130 peuples de tout le Brésil.Cette manifestation avait été décidée lors du « Campement Terre libre » d’avril* dernier. La date – le 9 août - pour commencer le rassemblement ne doit rien au hasard – c’est celle choisie en 1994 par l’Assemblée générale des Nations Unies pour être la « Journée Internationale des populations autochtones ». Sur le thème : « Territoire : notre corps, notre esprit », elles ont affirmé leur volonté et leur capacité à défendre les droits humains des peuples autochtones mis en danger par le gouvernement Bolsonaro. (...)

Pierre Kunz: Des migrants mineurs ? non, des fugueurs

Mon ami Jean-Yves, avec lequel je m’entretenais il y a quelques jours, me faisait part de son ahurissement à la lecture de la pleine page que le quotidien Le Temps a consacré à ce que les journalistes signataires appellent « l’errance sans fin des migrants mineurs non accompagnés ». (...) Il relevait le cynisme stupéfiant que ces jeunes affichent. En premier lieu, ils se sont débarrassés de leurs papiers. Ensuite ils ont évidemment appris, avant ou pendant le long voyage qui les a amenés à Genève, qu’ils n’ont aucune chance d’obtenir l’asile et n’en font même pas la demande. Finalement, non contents d’être, à l’image de ce qui se fait pour les autres SDF, hébergés et nourris, ils expliquent qu’ils aimeraient aller à l’école, qu’on leur apprenne un métier (...) Jean-Yves notait par ailleurs que ces jeunes migrants, illégaux comme leurs compatriotes adultes, proviennent de pays clairement identifiés dont quasiment aucun n’est considéré à risque pour leurs habitants. (...)

Pascal Décaillet: Macron-Poutine : l'Histoire au rendez-vous

(...) Aujourd'hui comme hier, la France et la Russie ont beaucoup à se dire, et tant à échanger. Ces deux peuples, au fond, s'admirent et se respectent. Emmanuel Macron, dont la perception diachronique des événements n'est pas exactement le point fort, a-t-il ces choses-là en tête ? Saura-t-il dialoguer avec le Maître de Moscou avec la largeur de vue, la dimension historique, le réalisme et le cynisme nécessaires ? Comprend-il qu'une alliance durable avec la Russie comporte infiniment plus d'avantages, dans les équilibres du continent, que la prétendue communauté d'intérêts de "l'Occident", cache-sexe de la soumission à l'impérialisme américain et à une vision ultra-libérale n'ayant rien à voir avec les valeurs ancestrales de l'Europe, où le rôle de l'Etat, facteur de civilisation, est premier. Cela remonte à Rome ! (...)

John Goetelen: Le monde de Greta (2) : les deux voyages

Greta Thunberg est partie sur le voilier princier pour émettre moins de CO2. On apprend qu’en réalité elle va en générer davantage. Car le bateau qui la conduit aux États-Unis sera ensuite rapatrié chez les princes de Monaco. L’équipage, y compris le père et le caméraman, rentrera lui en avion, et un autre équipage est envoyé aux USA pour ramener le voilier. Le magazine Valeurs Actuelles cite leTageszeitung allemand… (...) Au Giec on vote sur la science. On vote pour savoir si l’on est d’accord sur la vérité scientifique ou sur la manière de la diffuser. La vérité scientifique dépendrait de la majorité. Comme l’écrit Jean-Claude Pont dans son livre: « Le vrai, le faux et l’incertain dans les thèses du réchauffement climatique », on ne peut pas voter sur la science. (...)

Ronald Zacharias: L'équation énergétique pour les nuls

Il faut reconnaître une certaine sagesse à Vladimir Poutine après la décision allemande de se passer du nucléaire: 'Ils vont faire quoi, rouvrir les centrales au charbon?' Avec notre mode de vie, en l'état, on n'a pas vraiment le choix. Ou plutôt si, on a l'option d'écouter les Verts/ Rouges qui ont une solution: A mort le capitalisme (qui contrairement à ce que l'on pense n'existe pas que depuis l'analyse marxienne ou la révolution industrielle) et retour à la chasse/ cueillette. Cela dit, les Verts ou Vertes qu'il m'a été donné de croiser, avaient quasi tous voiture, portable dernier cri et ordi de la dernière génération. Ils habitent tous des logements chauffés (souvent subventionnés) et abusent également quasi tous de ce qu'offre le confort moderne, en tous domaines. (...)

JF Mabut: La vogue de Bardonnex et le mythe du paradis terrestre

La vogue de Bardonnex est égale à elle-même*, ce qui, en ces temps où le concept de disruption a pris le gouvernail du monde, n'est pas forcément une bonne nouvelle. Organisée par la jeunesse - neuf garçons cette année - la Vogue a perdu tout rapport avec ses origines: la fête votive de la vierge Marie, mère de Dieu, dont les églises chrétiennes, sauf la branche protestante, fête l'enlèvement au ciel le 15 août, un jour férié en pays catholiques, qui a coïncidé cette année avec le premier jour de la manifestation. Or, l'église de Bardonnex détruite vers la fin du XVIe siècle lors de l'occupation bernoise de la région était consacrée à Notre Dame. Voilà pour la petite histoire que tout le monde a oubliée. Passons au paradis terrestre. Le paradis terrestre n'existe pas mais il fait rêver les hommes depuis qu'ils sont sur terre. Sous nos cieux, les nouveaux croyants sont les verts et leurs affidés. (...)