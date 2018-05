Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Sylvain Thévoz: Jean Ziegler, Genève reconnaissante!

Ce n'est pas Genève qui doit me remercier, c'est moi, petit immigré bernois, qui doit remercier Genève. Ce furent les mots de Jean Ziegler au moment de recevoir la médaille Genève reconnaissante. La Ville récompense l’engagement d'un homme durant des décennies pour la justice sociale et la lutte contre la faim dans le monde. Ancien conseiller municipal en Ville de Genève, puis conseiller national, rapporteur spécial auprès de l’ONU sur la question du droit à l’alimentation dans le monde, Jean Ziegler a toute sa vie oeuvré comme intellectuel, citoyen engagé, élu du peuple. Il n'a jamais cessé de se révolter, de contester l’ordre du monde, rappelant inlassablement que toutes les 5 secondes un enfant meurt de faim et que cela n’est nullement une fatalité mais un crime cynique signé par le pouvoir économique et spéculatif mondial qui a ses relais et ses agents identifiables. Parmi les premiers, il a dénoncé le banditisme du système bancaire helvétique (...) Bien entendu, Jean Ziegler a ses détracteurs, qui lui reprochent des proximités avec des chefs d'état peu fréquentables, des luttes trop radicales, un antiaméricanisme forcené. Le monde n'est pas binaire, ni ne se découpe en noir et blanc. Le pouvoir, l'engagement sont des lieux complexes. Jean Ziegler s'est sali les mains, au sens Sartrien du terme. Sa trajectoire nous invite aussi à nous interroger sur ce que le pouvoir fait aux hommes, et comment la volonté de puissance peut tenter chacun… //commecacestdit.blog.tdg.ch/archive/2018/05/23/jean-ziegler-geneve-reconnaissante-292323.html Photos sur le blog de Demir Sönmez

Pascal Holenweg: Pas maudit, Maudet

Avant les zélection cantonales genevoises, on avait eu le cas Barthassat, et quelques un-e-s auraient bien voulu qu'on ait un cas Emery-Torracinta, en lui balançant Tariq Ramadan dans les gencives. Et donc, maintenant, les élections cantonales genevoises passées, on a le cas Maudet. Genève, c'est la République qui a toujours une affaire sur le feu. On vous résume la dernière… (...) Et le syndicat de la police judiciaire enfonçait le dernier clou en assurant que les policiers ont "perdu toute confiance et tout respect" en/pour Maudet, et ne pourront plus "jamais s'identifier à celui qui a toujours exigé d'eux une exemplarité à toute épreuve en mission comme dans le privé". (...) Au moins en a-t-on fini avec le Maudet justicier et dénonciateur des faiblesses des autres, et, devenu, tout président qu'il soit désormais, Conseiller d'Etat normal, ne pourra-t-il pas nous la jouer "jupitérien"... Et on pourra passer à autre chose.

Claude Bonard: Le 24 mai 1743 naissait, Jean-Paul Marat

(...) Marat était médecin et connu aussi pour ses essais philosophiques. Son père exerçait en tant que peintre et dessinateur à Genève. Sa mère, Louise Cabrol, était la fille de Louis Cabrol qui avait été reçu "Habitant" à Genève le 15 octobre 1723. La famille décida de s'établir en 1754 sur le territoire de la principauté de Neuchâtel. Après avoir passablement voyagé à l'étranger, Marat s'installa à Paris où il fréquenta la Cour des dernières années de la royauté. Il fit à cette époque la connaissance de Benjamin Franklin. A Genève, il fréquenta le "résident de France" Soulavie. Acquis aux idées de la Révolution, il en devint l'un des représentants du courant le plus extrême, notamment après les massacres de septembre de 1792. (...)

André Duval: Horreur !

Mais taisez-vous donc, vieux réac ! Etes-vous devenu cinglé ? Il y a des mots qu’on n’ose plus prononcer de nos jours, au risque de se brûler la langue. Ils sont « tabous »… Il en va ainsi de l’instruction. Mais, grand Dieu, pour quelles raisons nos élus ressentent-ils cet ardent besoin, cette obligation de changer coûte que coûte la dénomination de leur Département… ? Ainsi, feu le DIP, département de l’Instruction publique qui devient le DFJ…département de la formation et de la jeunesse. Mazette, aurait-on tellement peur d’ « instruire » les jeunes élèves, oups, pardon, les « formés »…par des formateurs et non plus par des maîtres ! (...)

John Goetelen: Ouragans : prévision 2018

La prévision tient compte de deux éléments principaux: la température de surface de l’océan et la présence ou non, marquée ou non, d’El Niño dans le Pacifique. Pendant six mois l’hémisphère nord va voir bourgeonner ces climatiseurs géants, ou ces pompes à fraîcheur si l’on préfère. Pour rappel les ouragans rafraîchissent la surface des océans et envoient l’air chaud se faire voir vers la stratosphère, où il se les gèle avant de redescendre avec un gros rhume et des degrés en moins. C’est en plus grand un phénomène proche des orages, dont on peut sentir les vents frais descendants, mais en beaucoup plus grand et intense. (...) Pour 2018, La Chaîne Météo prévoit une saison cyclonique plutôt moyenne, moins forte que la précédente, avec possiblement 2 à 4 ouragans majeurs (6 en 2017). (...)

Pascal Décaillet: Jean Romain, humaniste et républicain

La Présidence du Grand Conseil, ça n’est pas toujours un cadeau. Le rôle d’un député c’est de parler, prendre position, croiser le fer. Et là, justement, celui que ses pairs ont, pour un an, élu au perchoir, doit se la coincer… Pour le reste, Genève peut se féliciter d’avoir, pour un an, un humaniste et un républicain au perchoir de son Parlement. Humaniste, par sa culture, son goût de la chose écrite, son attachement à la Grèce ancienne, sa passion pour les mots. Républicain, car Jean Romain est viscéralement un radical. Il aime l’Etat, n’en rejette pas l’idée comme archaïque, il a le sens de l’institution, il n’a rien à voir avec les têtes brûlées ultra-libérales qui ont fait tant de mal (ça va mieux maintenant) autour de l’an 2000. Un rien d’atavisme, que vous me pardonnerez, me conduira, comme pour Guy Mettan, à saluer son origine valaisanne, le sens de l’image et de la formule, la chaleur de la sève au cœur de chaque artère. Bref, à mon ami Jean Romain, qui porte haut la mémoire et l’exigence, je souhaite une excellente année présidentielle.

Béatrice Deslarzes: Un petit goût de Mafia,

Le nouveau Conseil d'Etat s'est réparti les différents départements sans tenir compte du léger faux pas commis par Pierre Maudet. Tout est beau dans le meilleurs du monde; on se tait, on reste solidaire bien entre nous qui sommes responsables de gouverner ce canton de Genève.On repart à zéro comme si de rien n'était et on donne un grand coup de balais à l'ardoise du nouveau président qui a fait une petite bêtise sans grandes conséquences pour le pouvoir global qui pourrait même se trouver "enrichi". (...)

Djemâa Chraïti: La Strauss attitude

Comme je vous l'avais annoncé dans le billet "Lee Bae- Les 50 nuances de charbon" me voilà partie au Carrousel du Louvre avec le grand peintre Jacques Strauss… Sa peinture à base de laques colorées est rutilante, lyrique et somptueuse, il est parmi les très rares peintres européens à utiliser ce matériau comme moyen d'expression.... Cet éternel jeune homme qui fêtera bientôt ses 100 ans nous impressionne lorsqu'un d'un trait tandis qu'il écoute de la musique, il strie la toile d'un mouvement sûr, il créé alors des paysages imaginaires… J'ose dire parfois avec un brin d'insolence, Strauss, c'est du Zao Wou-Ki mais en mieux et en plus propre.

Stéphane Valente: Si j'étais MCG, je voterais Ana Roch !

Dans quelques jours, le MCG sera appelé à se prononcer sur la réélection, ou non, d'Ana Roch à la présidence de ce parti. Evidemment, je ne suis pas MCG, pas plus qu'adhérent à tout autre parti. En revanche, je crois dans les talents, les compétences, la probité, l'expérience de personnalités. Et Ana Roch en est une. On aimerait à lui reprocher "la Bérézina" des dernières élections, or c'est faux. Mathématiquement, le MCG n'a perdu que 4 sièges, les 5 autres ayant été perdus suite à la création du GEM. Ces bisbilles infantiles auraient pu conduire à la disparition d'un parti qu'un Genevois sur trois soutient. En outre, avec l'élection de l'actuel Conseil administratif de Vernier, Monsieur Apothéloz, au Conseil d'Etat, c'est une place de Magistrate qui se libère à Vernier. (...) (TDG)