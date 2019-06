Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Sylvain Thévoz: Formule 1 et sexisme à La RTS : qu'on en finisse.

Premier juin, Massimo Lorenzi, rédacteur en chef RTS des sports expliquait au journal du 19:30 pourquoi la chaîne publique ne pouvait pas diffuser la finale de la champion's league de football entre Tottenham et Liverpool : trop cher. Monsieur sports posait un discours clair, celui du refus de l'escalade des chiffres et des coûts faramineux (on parle de 25 à 30 millions) pour diffuser un match de deux fois quarante cinq minutes. Cette somme était impossible à payer selon lui sans péjorer d'autres sports, comme le tennis, le ski, ou les jeux olympiques, sur un budget total de la SSR de 50 millions.[1] Cette position semblait sage et réfléchie, seulement voilà... Sérieusement ? En 2019 : la RTS continue avec de l'argent public à nous transmettre des grands prix de Formule 1? Il n'y a pourtant pas pratique plus rétrograde, prévisible, ennuyeuse, polluante, bastion du masculinisme. (...)

John Goetelen: Les Bleues sur les chapeaux de roue

(...) Je ne suis pas un passionné du ballon rond mais j’avoue aimer le bruit fait autour de ces filles de foot. Je trouve même qu’on n’en fait pas encore autant que pour les garçons. De plus les organisateurs et TF1 ont su éviter de patauger dans un féminisme revanchard aussi ravageur qu’une espèce exotique envahissante. Les filles valent mieux que cela, TF1 l’a compris. Pourtant je reconnais ici un des rares points positifs du féminisme: avoir sérieusement écorné l’image de la femme bourgeoise du XIXe siècle, passive, inhibée et plutôt bovaryste. Les sportives montrent des images et comportements qui vont dans le même sens: dynamisme, autonomie, détermination, entre autres. Elles sont une forme de prolongement des femmes paysannes et ouvrières du passé, de celles qui bossaient et parlaient comme des hommes, et qui tenaient la maisonnée d’une main de fer.

Manuel Alonso: Il était une fois l’éthique en entreprise

Depuis l’entrée dans l’ère de la globalisation, les dérives dans la gestion des institutions se multiplient et affichent ostentatoirement à la population la saleté morale de ses dirigeants. Avec cette nouvelle maladie d’entreprise apparaît son contre-poids, la dénonciation ! Plusieurs causes. Un grand rôle a été mené par les lobbys qui s’acharnent profitablement à fausser le fonctionnement politique et la gestion des grandes entreprises, tant privées que publiques. Une dégénérescence de l’éthique des entités monte en flèche. Les personnes qui grimpent dans la structure par des stratagèmes malsains, s’accompagnent de groupes de suiveurs à leurs bottes, non pour faire avancer les missions des entités, mais pour asseoir la pérennité de leur réseaux informels. Deux mondes s’affrontent (...)

Colette Museur: Questions

En prose et sans ponctuation ce poème de Juan Gelman. Un peu de travail mental vous sera nécessaire.. “Puisque tu navigues dans mon sang et connais mes limites et m’éveilles au milieu du jour pour me coucher dans ton souvenir et que tu es furie de ma patience pour moi dis-moi ce que diable je fais pourquoi j'ai besoin de toi qui es muette seule me parcourant raison de ma passion pourquoi je désire te remplir de moi seul et t'envelopper et t’épuiser me mêler à tes petits os et tu es l’unique patrie contre les bêtes l'oubli.”

Jean-François Mabut Raté mais beau. Réussi mais morne

Les paysans suisses ont peur de la vague verte. Non pas tant celle qui ajoutera quelques écologistes parmi les 244 élus de l'Assemblée fédérale - un peu de vert dans le gris ne fera pas de mal -, mais celle qui pourrait inciter les Suisses à adopter deux initiatives en 2020. L’une est intitulée «Pour une eau potable propre et une alimentation saine» et l’autre «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse». Du coup, la corporation se met en ordre de bataille et se démultiplie pour tenter de persuader les Suisses que "Nos plantes ont besoin d'être protégées" ou dans un registre plus émotionnel "Nous protégeons ce que que nous aimons". Ce n'est pas gagné car la méconnaissance est grande et croissante de ce qu'est effectivement la production de denrées alimentaires saines dans des conditions économiques profitables à tous, y compris aux consommateurs. (...) (TDG)