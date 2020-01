Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Simon Brandt: Ma vision et mes projets pour Genève

Première question qui s’impose après l’incroyable déploiement policier de l’an dernier contre un élu: comment allez-vous? Je vais bien. Je me réjouis de pouvoir de nouveau parler de politique après les événements du vendredi 13 décembre 2019 qui n’ont pas été faciles à vivre pour moi, ma famille et mon entourage. Je souhaiterais d’ailleurs remercier une nouvelle fois les centaines de personnes ayant pris la peine de me contacter directement ou indirectement pour me soutenir. Elles se reconnaîtront. Votre priorité en cas d’élection? Le déclenchement d’un audit général sur le fonctionnement de la Ville de Genève, cela en partenariat avec la Cour des Comptes. En effet, les frais professionnels du Conseil administratif, les notes de frais excessives de certains hauts fonctionnaires, l’usage abusif des cartes de crédit sous prétexte qu’on les confond ne sont que la pointe émergée de l’iceberg. Il faut faire table rase de ces pratiques et pour ce faire, il est nécessaire d’identifier les problèmes en procédant à un tel audit. Ce que refuse l’actuel Conseil administratif et la plupart des candidats qui y prétendent. (...)

Gorgui Ndoye: Quel leadership pour l'industrialisation de l'Afrique?

Ce mercredi 29 janvier, le public est cordialement invité à une conférence sur " Quel leadership pour l'industrialisation de l'Afrique?". D'éminents experts, africains comme européens partageront leurs réflexions sur ce sujet. Il s'agit 10ème Gingembre de ContinentPremier et le 1er du nouvel an ! ( cf- affiche) Lancé à Genève le 1er mai dernier, le cycle des " Gingembre" du magazine panafricain Continentpremier séduit un grand public. Le succès est tellement grand qu'une caravane sur trois villes a été organisée en novembre au Sénégal autour de trois grandes villes Rufisque, St Louis et Dakar. Voici un concept développé par un Africain à Genève et adopté en Afrique. (...)

Florence Kraft Babel: Parking de la Porte de Rive

Parking de la Porte de Rive, du Musée, des clés de la Cité ? Voici 3 appellations qui interpellent sur la pertinence de la réalisation d’un nouveau parking, remis en cause par des grincheux voiturophobes. Et si je questionne l’appellation, c’est, en effet, parce que l’emplacement de ce parking ne le rend pas égal à un autre, c’est plus qu’un autre un parking stratégique. Parking de la Porte de Rive ? Cette appellation rappellerait que nous nous trouvons à l’emplacement historique de l’accès à Genève par le Lac, ses rives, sa porte. Jouxtant les Halles, centre d’approvisionnement des produits locaux en provenance du Lac comme de tout le canton, le lieu est un rendez-vous de toute la population et il est vivement regrettable que les décideurs de son futur aménagement ne soient déjà que des élus municipaux (idem pour les référendaires). (...) Parking du Musée ? Cette appellation rappellerait que les aménagements alentours au Musée, originalement dessinés par Camoletti, prévoyaient une coulée visuelle depuis l’Esplanade jusqu’au Lac par une descente de jardins en escaliers, passant par Rive jusqu’au Jardin Anglais, façon Trocadero, splendide ! Un embellissement inspiré pour la Ville… (...) Parking des clés de la Cité ? (...)

Pascal Holenweg: Tous nos voeux pour 2020

Le concept d'année nouvelle est ici basé, pour des raisons de commodité, sur le calendrier grégorien, qui est celui le plus couramment utilisé dans la vie quotidienne de la région à partir de laquelle ces vœux vous sont adressés. Son emploi n'implique aucun désir de prosélytisme. La légitimité des autres chronologies utilisées par d'autres cultures n'est absolument pas mise en cause. Notamment : - le fait de ne pas dater ces vœux de l'an 1434 de l'Hégire (émigration du Prophète à Médine) ne constitue ni une manifestation d'islamophobie, ni une prise de position dans le conflit israëlo-palestinien. - le fait de ne pas dater ces vœux de 5773, ne constitue ni un refus du droit d'Israël à vivre dans des frontières sûres et reconnues, ni un délit de contestation de crime contre l'humanité. - le fait de ne pas dater ces vœux de l'année du Dragon d'Eau, 78ème cycle, n'implique aucune contestation de l'importance de la propagation du nouveau coronavirus (...) Enfin, l'emploi de la langue française ne sous-entend aucun jugement de valeur. (...)

Pascal Décaillet: Ecrire, c'est signer

Écriture en "résidence", textes à plusieurs mains, signatures collectives, je ne crois à rien de tout cela. On parle là de l'écriture comme d'un laboratoire, avec des formules qui pourraient s'apprendre. Stages de cuisine provençale, dans un Mas, face à la mer ! Le lieu, qu'on appelle "résidence", aurait son importance. La compagnie, aussi. Je n'en crois rien. Je ne connais rien de plus individuel que l'acte d'écrire. La seule "résidence" qui vaille, c'est la totalité d'une solitude face au verbe. Donc, n'importe où fera l'affaire. De Sade à Céline, que de chefs d’œuvre écrits au fond d'une cellule ! Quant à l'imposture des textes à plusieurs mains ! (...)

Philippe Meyer: comment couper les ailes de la classe moyenne

Une fois l’émotion passée, une véritable réflexion à tête reposée sur la pertinence d’une telle taxe s’impose. En premier lieu, l’aviation étant par définition réglementée au niveau international, si chaque pays bricole unilatéralement son programme de taxation, cela risque bien de ne mener nulle part. Au contraire, cela courcircuite les efforts visant à mettre en œuvre CORSIA, un système mondial de compensation pour réduire les émissions que les compagnies aériennes, les gouvernements et les ONG du monde entier ont conçu et qui doit entrer en vigueur sous peu. Car l’objectif ultime de toutes les parties impliquées doit être de réduire les émissions de CO2 et non de remplir les caisses de l’Etat avec une nouvelle taxe. Et justement, cette taxe n’atteint pas son but (...)

Maxime Provimi: En route pour les municipales !

Quelques mois après avoir porté les couleurs et les valeurs des Jeunes Libéraux-Radicaux genevois aux élections fédérales, me voici candidat sur la liste PLR pour les élections municipales en Ville de Genève. Aux côtés de 33 autres candidates et candidats PLR, nous nous battrons pour défendre des projets concrets pour les habitantes et habitants de la Ville. Vous trouverez ci-dessous quelques propositions du programme du PLR Ville de Genève qui me tiennent particulièrement à cœur : Promouvoir la culture, notamment la culture alternative avec une réaffectation du Théâtre de St Gervais, (...)