Ronald Zacharias: Campagne RFFA?

Le 19 mai 2019, soit dans environ un mois, le tissu économique joue sa survie, avec des conséquences catastrophiques pour l'emploi si la réforme de l'imposition des entreprises devait être refusée. Comme on en a maintenant l'habitude, la gauche a pris la main et occupe le terrain en matière de communication. Faut reconnaître que ça ils savent faire: 'Halte aux cadeaux fiscaux faits aux multinationales!'. Or, c'est bien évidemment l'inverse: ce sont les sociétés dites 'à statut (fiscal privilégié)' qui paieront l'addition. Mais peu importe, la gauche maîtrise parfaitement le combat de rue et sait faire peur ou jouer sur la haine du riche pour arriver à ses fins. Pendant ce temps, la droite, dite classique, attend le gong pour combattre sagement un premier round en respectant toutes les règles du jeu, notamment au moyen d'une communication mal ciblée, aussi fade que peu présente. Erreur grossière! (...)

Didier Bonny: « Mon inconnue » : à découvrir

(...) Pari réussi, car l’histoire de Raphaël, auteur de science-fiction à succès, qui se retrouve plongé du jour au lendemain dans un monde parallèle où il est un « simple » professeur de lettres et n’a jamais rencontré sa femme qui est, par effet de miroir, une pianiste célèbre, est la plupart du temps jubilatoire. Le scénario est intelligent, à part quelques petites facilités, notamment vers la fin, mais c’est aussi ce qui donne le label « comédie romantique » au film, on rit souvent de bon cœur, les dialogues sont percutants, il y a de l’émotion, la réalisation est convaincante et les trois acteurs principaux (le craquant François Civil, la délicate Joséphine Japy et le drôlissime Benjamin Lavernhe) sont excellents. De quoi passer un très bon moment et sortir de la salle avec la banane. (4 étoiles) Toujours à l'affiche 5 étoiles. « Grâce à Dieu ». « Green Book ». 3 étoiles. « Boy Erased »…

Jacques-Simon Eggly: Un oui de raison à la loi sur les armes

On pourrait penser que la votation de mai prochain concernant la loi sur les armes est d’un intérêt mineur. Or, l’enjeu est beaucoup plus important qu’il n’y parait à première vue. Cete loi résulte d’un certain durcissement du contrôle sur les armes semi-automatiques ; révision décidée dans le cadre de l’Espace Schengen-Dublin dont la Suisse fait partie. Elle a donc participé à l’élaboration de cette nouvelle norme et elle a obtenu la prise en compte de ses singularités. Le but est évidemment une meilleure prévention contre la criminalité armée et contre le terrorisme. Les auteurs du référendum contre la loi fédérale d’application essayent de crisper les citoyens avec des allégations ne correspondant pas à la réalité. Non, la majeure partie de ces armes ne sera pas interdite. Ceux qui en possèdent pourront les garder. Le tireur sportif pourra en acquérir facilement, tout comme le collectionneur. Certes l’usage prévu devra être précisé et notifié. Les armes seront identifées ainsi que les pièces essentielles les composant. (...) Nous avons grand besoin d’appartenir à l’Espace Schengen-Dublin. Tout d’abord, précisément, dans un but de prévention contre la grande criminalité et le terrorisme. (...)

Pascal Décaillet: Un peu de brioche, et un report du Déluge !

Macron est un très mauvais Président, mais c'est un excellent instinctif pour remporter une élection. En ce printemps 2019, un seul objectif, pour lui : gagner les européennes. Entendez battre le parti de Mme Le Pen. Toute sa stratégie, toutes ses décisions, s'orientent vers ce but. Car il joue sa survie. Non qu'en soi, le nombre de députés européens issus du parti de godillots de Macron ait la moindre importance, et le Président le sait parfaitement : c'est un homme intelligent tactiquement. On se dit d'ailleurs que si les "Marcheurs" sont appelés à exercer à Strasbourg la même influence - proche de zéro - qu'ils ont au Palais-Bourbon, où ils ne sont que les portevoix du Prince, le destin de l'Europe n'en sera que modérément marqué. Mais l'élection européenne de mai est un test de politique intérieure. (...)

Colette Museur: Fascination

Miquel Barceló, une œuvre riche et variée Nous en avions déjà parlé ici. Examinons aujourd’hui un thème animalier de sa peinture. C’est une vraie fascination que ressent Miquel Barceló pour le poulpe; il trouve en lui "ce qu'il y a de plus proche d'un alien". Dans “Del cuaderno cuaderno For Khun Somchai. Alchi, Bangkok, París, Mallorca, Delhi, 2018” il écrit: “Je mènerais une vie de poulpe // Mangeant la nuit crabes et crevettes // Et aux heures ensoleillées, dans les baraques // Je n’irais presque jamais en ville, ni à la messe, ni au marché // Je ne ferais rien de toute la journée, j’observerais les collections de carapaces de crabes velus et d’arapèdes // Je ferais attention aux murènes mais je me distrairais en regardant un trait d’encre en suspens, // exubérant (circonspect) toujours sur le point de projeter un crachat noir définitif et terminer quelconque conversation.” (Trad Colette)

Jacques Davier: Tom Petty and the Heartbreakers

Ce deuxième billet de notre série "Les perles du rock" vous parle de "A Woman in Love", de Tom Petty and the Heartbreakers, qui est un des tout grands morceaux, non seulement du groupe, mais aussi du rock! La version qui fait l'objet de ce billet fut jouée en public le 29 juin 1981, au Forum de Los Angeles. Elle n'a été officiellement publiée qu'en 2009, dans l'Anthology Live du groupe. (...) Tout commence, sous les vivats de la foule, avec une petite mélodie introductive, jouée par Benmont, un des meilleurs claviers du circuit, au piano électrique, une variation sur le thème principal. Puis, accompagnant les dernières notes de l'intro, vient le le décompte "one two three four", accompagné par quatre coups de baguettes. C'est à ce moment précis que les affaires sérieuses commencent, et que le morceau démarre. (...)

Micheline Pace: Evian ressuscite les derniers impressionnistes

Le flamboyant Palais Lumière d’Evian fait la part belle aux peintres du courant intimiste de la Belle Epoque. L’exposition Les Derniers impressionnistes à voir absolument jusqu’au 2 juin 2019 consacrée à la Société nouvelle de peintres et de sculpteurs recouvre l’une des périodes, à cheval sur deux siècles, les plus riches de l’art Européen, dramatiquement rétrogradés après la deuxième guerre mondiale au profit des avant-gardistes considérés comme modernes. (...) Quel est le dénominateur commun entre tous ? D’abord, le goût de l’intimité – découlant en partie d’une littérature mettant en lumière des portraits – et un ravissement devant le spectacle de la nature – propre au romantisme – détachée de son instrumentalisation et aimée pour elle-même. (...)