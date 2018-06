Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Rollin Wavre: Asile et migration, une confusion juridique qui arrange tout le monde ?

L'asile sert à protéger une personne qui est gravement menacée dans son intégrité physique dans l'Etat qu'elle a quitté. C'est un droit, il ne se discute pas. Il peut justifier que pour sa défense, on enfreigne certaines lois. L'équivalent d'une sorte d'état de nécessité. La migration, par contre, est une politique, c'est tout à fait différent. Si le migrant individuel a le droit de chercher à migrer, les Etats de destination ont eux aussi le droit d'établir des règles selon lesquelles ils acceptent ou non cette migration et de faire des choix. Le Canada par exemple, se base sur les compétences professionnelles ou la capacité d'investir. Dans le domaine de l'asile, ces mêmes Etats ne peuvent restreindre le droit fondamental à obtenir protection mais doivent vérifier si les menaces qui justifient l'asile sont avérées ou non. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas la première fois que je rappelle cette distinction. Pour moi, elle est centrale. L'ignorer ou la refuser brouille le débat avec plus ou moins de mauvaise foi. (...)

Djemâa Chraïti: Le pain du pauvre

Rouen, 22h (...) – Non ! Nous n’avons jamais eu de problèmes de violences, en général, s’il y a de la bagarre c’est entre les SDF et là vous voyez le bus, il est prêt à partir. C’est simple, dans ces cas-là on s’en va et ils le savent : plus rien à manger! Et si quiconque nous menace, les sans-abri eux-mêmes nous protègent et calment le jeu. En 22 ans, je n’ai jamais rencontré de graves problèmes et la preuve, je continue avec joie et je compte bien ne pas m’arrêter. (...) Un homme plutôt bien mis, la cinquantaine, s’approche de nous, il (...) raconte sa vie, en quelques traits, je l’écoute attentivement, surprise de voir que « la normalité » peut, elle aussi conduire à la précarité. Un amour intense avec Joëlle, une des premières femmes à avoir fait le Paris-Dakar, lui de métier est illustrateur, mais on n'en vit pas de ce métier-là. Il a de ses propres mains construit leurs trois maisons. Joëlle meurt d’une crise cardiaque. Non mariés, les parents de la femme saisissent tout et laisse l’homme sur la paille et lui confie les frais de l’enterrement dans son propre caveau, là où il rejoindra sa bien-aimée, plus tard. Lui explique . (...)

Cyril Aellen: Au PAV. Qui paie ? C’est vous !

(...) Sur un plan fiscal, en moyenne, le montant des impôts payés par les nouveaux contribuables est moins élevé que celui payé par les foyers fiscaux qui disparaissent des statistiques cantonales. Il semble donc légitime de s’interroger : pour qui construisons-nous ? Combien cela va-t-il coûter aux contribuables ? Selon le dernier rapport d'activité sur la mise en œuvre de la loi LUP, il y a actuellement, à Genève, 16'118 logements d’utilité publique dont 8'945 sont également des logements subventionnés. Si l’on se réfère au point presse du Conseil d’État du 2 mai 2018, la nouvelle loi PAV prévoit désormais la construction de 6’000 nouveaux logements LUP (nombre identique à la précédente loi), dont 2300 HBM (en hausse de 15% par rapport à la précédente loi) . Avec la nouvelle loi les LUP représenteraient 62% des logements réalisés sur les parcelles propriété de l’Etat, d’une commune ou d’une fondation de droit public et en zone de développement. Aussi avec le seul PAV, l’État envisage d’augmenter de 37% le nombre total de LUP sur son territoire. Est-ce bien raisonnable pour un seul quartier et combien cette politique coûte-t-elle aux citoyens contribuables du Canton ? (...) D’une façon générale, sur un plan cantonal, la politique publique qui regroupe l’action sociale représente une dépense de 912 millions sur un total de 8,145 milliards. (...)

Christian Brunier: Rendre heureux les autres pour être heureux soi-même

« Une promesse de don suffit à faire augmenter la sensation de bien-être », Philippe Tobler, Professeur de neuroscience. La bienveillance est une semence de bonheur qui fait grandir les autres, mais aussi soi-même. Dans ce monde tourmenté, en recherche de sens et de valeurs, faire preuve de solidarité envers autrui fait du bien à tout le monde. Ceci est, selon les considérations humanistes, un beau geste. Les neurosciences le confirment avec clarté. Par exemple, la psychanalyste Catherine Gueguen a prouvé, durant des tests cliniques, qu’une attitude chaleureuse, empathique et bienveillante faisait maturer le cerveau de l’enfant d’un point de vue intellectuel et affectif. La considération de l’autre est un dopant magique, que nous avons toutes et tous sous la main, et que nous sous-utilisons. Ces gestes et ces mots provoquent, en outre, un effet miroir gigantesque. (...)

Le groumeur genevois (nom connu de la rédaction) Donald, Stan, Serena et les autres

J'viens d'passer quelques jours à l'hosto après quelques heures sur le billard. Quand j'me suis réveillé d'une narcose qui m'avait entraîné dans des rêvasseries aussi insolites qu'étranges: Maudet était en mission à Dubaï et Zidane au Quatar, v'là que mon voisin de plumard, tout jouasse, ma jeté un "Ah! tu t'réveilles enfin machin" Il était temps; ta moitié est passée trois fois et t'as laissé un message sur ta table de nuit. (...)

Carol Scheller: La parole aux jeunes

We Are Not Numbers ou WANN (« Nous ne sommes pas des numéros » en français) est un site qui donne la parole en anglais aux jeunes palestiniens. Sur la plateforme de WANN, « de jeunes palestiniens racontent les histoires sous-jacentes aux statistiques dans les médias. » Au milieu du Ramadan actuel – le Noël du monde arabe – une jeune femme écrit un article qui évoque le temps perdu de son enfance. À 22 ans, elle vit depuis 12 années sous le blocus de la bande de Gaza. Je livre la traduction de son article ici. (...)

Mireille Vallette: Etude d'opinion des chrétiens

L’Institut Pew dévoile les résultats d’une vaste enquête sur les convictions des chrétiens d’Europe. Un seul résultat est spectaculaire… que les rédacteurs dissimulent. (...) L’étude ne dit pas un mot de la persécution, ni de l’éradication des chrétiens. Le même institut observe pourtant en 2016 que l’Irak comptait environ un million de chrétiens avant 2003, contre 300'000 en 2016; la Syrie environ 2 millions en 2011, et 500 000 cinq ans plus tard; en Turquie, un quart de la population il y a un siècle, 0,1% aujourd’hui. (...) Les chercheurs le confirment: « …l’identité chrétienne en Europe de l’Ouest est associée à des niveaux plus élevés de sentiment négatif à l’égard des immigrés et des minorités religieuses.» Ils ont pourtant obtenu à ce propos, un score que vous ne trouverez ni dans le communiqué de Pew, ni dans les 52 pages de résumé en français, mais qui n’a pas échappé à Fdesouche. Chrétiens ou non, 84% de l’ensemble des interviewés souhaitent soit que l’immigration soit stoppée…

Micheline Pace: L’esprit de Voltaire plane de nouveau à Ferney

À deux enjambées de Genève, en France voisine, le Château de Voltaire rouvre ses portes pour le plus grand plaisir du public après plus de deux ans d’une restauration de fond en comble dont les détails ne manquent pas de piquant, à l’instar de l’esprit de son auteur. (...) Après avoir passé de mains en mains, l’ « Auberge de l’Europe » est racheté par l’Etat français en 1999 en tant que Monument historique classé comme tel en 1958. La ré-enchantement du lieu ravira quotidiennement tout badaud (de 10h à 17h d’octobre à mars et de 10h à 18 h d’avril à septembre). Un fleuron du Département de l’AIN à redécouvrir sans modération ! Nul doute qu’il deviendra non seulement un lieu de mémoire mais également un lieu d’arts vivants sans oublier de relire Voltaire … (TDG)