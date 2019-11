Rolin Wavre: Je suis fatigué des postures qui phagocytent le débat public ou privé

Nouvelle édition de notre revue des blogs publié sur le forum blog.tdg.ch de la Tribune de Genève.. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Rolin Wavre: Public ou privé, je suis fatigué des postures qui phagocytent le débat

Plus le temps passe, plus je trouve lassant les débats stériles fondés sur des postures "IKEA" et des opinions en kit. Quand j'entends des députés de EAG ou du PS assimiler systématiquement le secteur privé à une baisse des prestations. Quand j'entends d'autres camarades claironner que le secteur public, c'est synonyme du Bien et du Bon, ça me fatigue et m'ennuie. (...) Dans la vie réelle, c'est un peu plus compliqué que le prêt-à-penser, le prêt-à-déclamer ou le prêt-à-voter dans lequel certains tribuns télévisuels adorent se draper. Selon certains la bonne gestion devient immédiatement de l'austérité. La recherche d'efficience devient une volonté de nuire. (...) ,L'aiguillon du privé et son exemple pourraient largement inspirer l'Etat dans le domaine de l'éducation. Il y a dans la gestion de l'instruction publique, à Genève le DIP, des faiblesses gravissimes. (...)

Bruno Hubacher: L’empire contre-attaque

Actuellement, aux quatre coins de la planète, en Amérique Latine, en Asie et au Moyen Orient des manifestations de masse expriment, parfois de manière diffuse, un désarroi flagrant, dont un dénominateur en commun émerge clairement, la défiance d’un modèle de société, vieux de deux siècles, et il se pourrait bien que la déchéance du dernier gardien du temple, l’Empire américain, commence à la source de sa domination économique, Le Moyen Orient. Le 18 novembre dernier le magazine en ligne « The Intercept » et le quotidien « The New York Times » publiaient une série de transmissions secrètes en provenance du « Ministère des Renseignements et de la Sécurité nationale » iranien VEVAK, successeur de la tristement célèbre police secrète du Shah, la SAVAK, documents datant de 2014. Le moins que l’on puisse dire, à la lecture de quelques extraits des 700 pages interceptées, le « Satan » se tire une balle dans le pied, une fois de plus. Sans être de véritables révélations, la « fuite » confirme tout de même un secret de polichinelle bien gardé au Moyen Orient, celui d’un Iran qui s’y installe durablement en tant que pouvoir régional. (...) La seconde pierre d’achoppement de la « Pax Americana » se trouve dans son arrière-cour, l’Amérique Latine, avec la libération de l’ancien président brésilien, Luiz Inàcio Lula Da Silva (...) La troisième pierre d’achoppement, c’est La Chine. (...)

John Goetelen:Hodgers « normalisé »

(...) L’écoloféminisme sera-t-il le prochain système politique autoritaire? À vrai dire je pense que les verts sont déjà retournés à un état de sauvagerie. La suite de cette non-affaire et la méthode utilisée le démontrent, selon mon analyse. Voyons donc. Le groupe de travail Égalité des Verts genevois a pris publiquement position. Le site de la télévision suisse romande livre quelques extraits de cette prose que le politbüro à envoyé à la presse. (...) Premier constat: il y a une volonté de publiciser la sévère remontrance faite au magistrat. Le groupe aurait pu convoquer M. Hodgers et lui passer un savon dans le cadre d’une salle de réunion du parti. Mais non: il fallait en rajouter publiquement, comme dans un effet de meute. Deuxième constat: la définition du sexisme est arbitraire et aberrante, et tordue au sens où l’on tord le sens des mots ou d’une situation. (...)

Demir Sönmez: Grand succès de La Fête de l’AVIVO

Samedi, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à l’appel de l’AVIVO Genève pour fêter les 70 ans de l’association de défense et de détente des retraités et futurs retraités, en présence des autorités du canton, de la Ville de Genève et de plusieurs autres communes. Pendant la partie officielle, encadrée par les prestations musicales des Cadets de Genève, Jean Spielmann et Christiane Jaquet-Berger, respectivement à la présidence de l’AVIVO Genève et Suisse ainsi que les Conseillers administratifs Esther Alder et Sami Kanaan, ainsi que le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz se sont adressé à l’assemblée. (...) Mes photos

Myriam Hagen: Cher Journal

Les liens personnels qui m'unissent au journal la "Tribune de Genève" remontent au début des années 1980. A cette époque, je participais régulièrement aux challenges de la Tribune qui consistaient à couvrir 25 mètres en nage libre. De retour chez nous, la joie était toujours grande de pouvoir s'apercevoir sur les photographies prises à l'issue de ces rencontres lorsque nous avions nagé suffisamment vite pour faire partie du lot des premiers arrivés. (...) Un court billet attira suffisamment mon attention pour que je le découpe soigneusement et que je le garde près de moi durant presque 30 ans. C'était un billet signé d'André Laporte.En résumé, le billet disait ceci : « La vie est comme une feuille blanche. Les mots que nous choisissons pour remplir cette feuille, le contenu que l'on y insère ne dépend que de nous. C'est nous-mêmes qui décidons du sens que nous donnons à la vie. » (...) J'ai gardé ce billet pendant de très nombreuses années, le relisant régulièrement, y puisant ma force et mon courage. (...)

Pascal Décaillet: CCIG : au service des PME, SVP !

(...) Cette idéologie pour l'aéroport, véhiculée par le Président du Conseil d'Etat 2013-2018, qui avait pour cette plateforme des regards d'enfant rêveur, puis colportée par l'autre conseiller d'Etat radical, puis par ce qui reste de la droite économique au gouvernement, est désormais aussi caduque que décalée. Le succès de l'initiative 163 le démontre avec éclat. La population genevoise veut une économie dynamique et inventive, mais au service de l'humain et de l'environnement. Membre de la CCIG, instance que je respecte et apprécie, je demande une nouvelle politique économique, moins servile envers les puissants, les spéculateurs et les internationaux, et vraiment tournée vers les petites et moyennes entreprises, humaines, laborieuses et honnêtes, qui font la valeur ajoutée de notre canton.

Philippe Souaille: 1973 : Carlos, le Kippour, l'OPEP et le KGB

Si Sadate gagne les premières batailles de la guerre du Kippour grâce à un coup de Jarnac magsitral des renseignements égyptiens, Israël redresse rapidement la situation. Au point que les pétro-monarchies et Moscou doivent intervenir, chacune à leur manière, pour sauver les armées arabes. L'OPEP déclenche la première crise du pétrole et le KGB lance Carlos et le FPLP à l'assaut du monde occidental.

David Frenkel: La justesse des sanctions économiques imposées à l'Iran par Donald Trump

Non, les manifestations des iraniens ne sont pas une conséquence des mesures économiques américaines contre l’Iran . Il est quand même fort de café de l’affirmer lorsque les milliards qui auraient été investis dans un programme nucléaire l’auraient été au détriment du niveau de vie de la population. (...)

Beate Giffo-Schmitt: Dernier jour de repos

(...) Notre prochaine étape est un hôtel 5 étoiles proche de la rivière Tonle Sap pour saluer une copine qui y travaille. Nous l'avons connu quand elle était arrivée de son village natal, toute timide et perdue. Elle travaillait dans notre ancien guest house. Mais elle a vite appris et a parcouru un beau chemin pour devenir chef réceptionniste dans un 5 étoiles. Depuis deux mois elle apprend maintenant la logistique des réservations. Mariée à un Italien elle rêve d'un meilleur salaire qui lui permettra aussi d'avoir un bébé. C'est une fille très attachante que nous apprécions beaucoup. Elle est également devenue un modèle de rôle dans son village où autrefois on se moquait d'elle parce qu'elle voulait aller à l'école, apprendre et progresser dans la vie. Elle nous confesse que les parents Cambodgiens rouspètent beaucoup leurs enfants, et elle pense que c'est la raison pour laquelle les Cambodgiens sont si timides et réussissent moins bien dans la vie que par exemple les Européens. (...)