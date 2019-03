Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Roger Deneys: Voie verte, le verdict : c’est raté.

(Mais, si nous le voulons, nous pouvons rapidement corriger ses erreurs !) Cycliste urbain non-électrique (presque) au quotidien depuis plus de 25 ans, député pendulaire cycliste entre Plan-les-Ouates et l’Hôtel-de-Ville pendant près de 15 ans, et membre de longue date du comité de Provélo, où le sujet revient régulièrement animer nos séances, je n’avais pas encore eu l’occasion d’emprunter la Voie verte avant ce samedi 23 mars 2019. Le congrès du Parti socialiste genevois qui se tenait à la salle communale de Thônex m’en a donné l’occasion. Plan-les-Ouates-Thônex et retour. Voici le verdict et mes propositions pour corriger rapidement le tir. (...) Dès les premiers mètres, il faut déchanter : si l’aménagement est joli, si la Voie verte est un progrès indéniable par rapport à des pistes ou bandes cyclables plus ou moins pourries et discontinues en bordure de route, sa réalisation est véritablement ratée. On peut penser que celles et ceux qui ont proposé cet aménagement ou qui l’ont, au final, choisi, n’étaient pas des cyclistes au quotidien, ou en tout cas pas des experts de la mobilité douce. Car les erreurs de conception sont évidentes pour n’importe quel cycliste du quotidien. (...)

Antoine Vielliard: Les frontaliers, des profiteurs ? Vraiment ?

(...) Le profiteur en chef, le premier profiteur de toute l’agglomération reste le canton de Genève. Les frontaliers lui assurent près d’un milliard de recettes par an : impôts à la source, impôts des personnes morales et taxes diverses… et lui refuse d’assumer les charges publiques liés aux frontaliers, à commencer par la scolarisation des enfants des frontaliers. Quand on profite autant des frontaliers, on a tout de même la décence de ne pas exclure leurs enfants des écoles ! Si des frontaliers suisses souhaitent scolariser leurs enfants à Genève c’est parce que leur avenir personnel et professionnel est à Genève. Pour la plupart, ils ne résident dans le Genevois français que pour quelques années. Ils souhaitent que leurs enfants apprennent les langues nationales comme Genève souhaite que les langues nationales soient enseignées dans les cantons alémaniques. Ils paient leurs impôts à Genève et ont droit de bénéficier des services publics comme le prévoit les constitutions genevoises et suisses.

Edmée Cuttat: "Boy Erased". Un réquisitoire édifiant

Fils de pasteur, Jared, 19 ans, vit dans une petite ville américaine de l’Arkansas. Alors que ses parents découvrent son homosexualité, il se trouve face à un terrible dilemme. Soit il suit un programme de thérapie de conversion, soit il sera rejeté par sa famille, ses amis et sa communauté religieuse. Cette histoire vraie est celle du courageux combat d’un garçon pour se construire, alors qu’on remet en question ce qu’il est. (...) Le sujet pourrait aujourd’hui sembler anachronique. Pourtant cette volonté de réorientation sexuelle reste relativement répandue, non seulement aux Etats-Unis, mais notamment au Canada et en Europe. Pour rester chez l’oncle Sam, trente-six états permettent de laver le cerveau d’enfants ne correspondant pas au modèle d’une prétendue normalité. (...) L’intrigue est portée de bout en bout par Lucas Hedges (récemment vu dans Lady Bird, Les panneaux de la vengeance et Ben Is Back). Il est excellent dans le rôle de cet adolescent tourmenté entre son désir de conformité, son affection pour ses parents et ses pulsions homosexuelles.

Maurice Gardiol: Recueillement en mémoire des victimes de Christchurch

Ce mardi 26 mars à 17h - Mosquée Petit-Saconnex. Plus d'informations: www.interreligieux.ch

Christian Brunier. Libérons les horaires pour libérer les routes

(...) Plusieurs tâches professionnelles peuvent être effectuées à n’importe quel moment. Pourquoi vouloir absolument les coincer dans une tranche horaire très rigide. Couplé à la liberté de travailler ailleurs qu’au bureau, les outils informatiques étant très portables, cet horaire plus libre diminue les déplacements et la pollution et offre, aux collaboratrices et collaborateurs, le choix de travailler quand, où et comment ils le veulent. Cette flexibilisation, acceptée par toutes les parties, est un moyen, pour chaque collaborateur-trice, de bien équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie privée. Cheffe et chef d’entreprises, offrons cette liberté bonne pour le social et l’environnement. Grâce à cette gestion à la confiance, vous recevrez de la confiance en retour et de la motivation garante d’un meilleur engagement. Libérons les horaires pour libérer les routes et la vie des collaborateur-trice-s des entreprises.

Ronald Zacharias: Le bon sens poutinien...

(...) Mais Poutine ne s’arrête pas là. Dans un discours devant le Parlement russe, se référant à des tensions avec les minorités ethniques, il dit : « En Russie vivez en tant que que Russes ! Toute minorité, d’où qu’elle vienne, qui veut vivre en Russie, travailler et manger en Russie, doit parler russe et respecter les lois russes. S’ils préfèrent la Charia et vivre une vie de musulmans, nous leur conseillons d’aller des lieux où ce soit la loi de l’État. La Russie n’a pas besoin des minorités musulmanes ; ces minorités ont besoin de la Russie et nous ne leurs garantissons pas de privilèges spéciaux pas plus que nous n’essaierons de changer nos lois, en les adaptant à leurs souhaits. Les traditions et coutumes russes ne sont pas compatibles avec le manque de culture et les formes primitives de la Charia et l’Islam. » Tout est dit. Aucune chance que notre droite molle, prosternée devant le 'politiquement correct', en prenne de la graine…

André Pfeffer: Accord-cadre avec l’UE : suppression du système démocratique Suisse ?

(...) D’autres contraintes poseraient également des problèmes. L’une d’entre elles serait la pratique pour les subventions et les aides. Celle-ci, incluant la Confédération, les Cantons et les Communes, représente environ Fr. 39 milliards par année. Pratiquement tous les secteurs seraient concernés. Il y a les Banques Cantonales (à l’exception de 3 Cantons, dont Genève), les loyers, les installations sportives, la presse écrite, la paysannerie, etc. Si l’Union Européenne juge et détermine que ces assistances représentent une quelconque distorsion de concurrence (!), toutes nos subventions et nos aides seraient déclarées illégales et seraient supprimées ! L’acceptation par notre Pays du Contrat-Cadre aurait une énorme répercussion sur notre économie et sur notre société. Les pays membres de l’Union Européenne, y compris l’Allemagne et la France, appliquent leurs obligations … « à la carte ». Même ces deux grands pays ont régulièrement ignoré les exigences liées aux déficits et aux endettements ! Par contre, la Suisse a toujours joué à l’élève modèle. (...)

Pascal Décaillet: Le temps des ruptures, le temps du combat

Je n'ai jamais compris pourquoi on disait "fake news", au lieu de dire simplement "fausses nouvelles". En revanche, j'ai toujours parfaitement compris de quel camp politique américain - celui d'Obama et de Mme Clinton - venait, dès le début, toute la construction médiatique sur les Russes et la campagne de Trump. J'ai plutôt bien compris, aussi, tout le parti que pouvaient tirer de cette invention les magnifiques esprits qui, en Suisse romande, n'ont jamais digéré l'élection de Trump, ont juré de ne jamais lui faire le moindre cadeau. Lundi matin encore, dans les titres du Journal de 7h RSR, on pouvait entendre "Le Procureur Bob Mueller passe l'éponge". Un libellé absolument scandaleux : "passer l'éponge" présuppose qu'il y a faute, et qu'on veut bien l'oublier. Lourd de sens. (...) (TDG)