Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

René Longet: Les influenceurs ne sont pas ceux que l’on croit…

Les influenceurs ? Ah, ces jeunes beautiful peuple, qui prennent la pose et s’amusent pour recommander tel trend de mode ou tel produit ? Non vous n’y êtes pas. Je pense à ce monde de l’ombre qui sape le bien commun et les bases de la démocratie. Une ONG basée à Londres appelée InfluenceMap vient de publier un rapport qui démontre que les grandes multinationales du pétrole dépensent 1 milliard de $ pour contrer par des actions de lobbying ciblées la mise en œuvre par les Etats de l’Accord de Paris censé réduire les émissions de gaz à effet de serre: (...) Un autre type d’influenceurs sont les officines qui distillent, notamment sur les réseaux sociaux, des fausses nouvelles et tissent leur réseau à travers tout le continent en vue de discréditer les droits humains, la démocratie, la coopération internationale, répandre des idées d’extrême-droite ou servir des intérêts géostratégiques. Le quotidien Le Monde a publié récemment deux pages d’enquête sur ces réseaux. La première, intitulée «L’ingérence sournoise de l’alt-right américaine en Europe » a paru le 8 mars et la seconde, « Poutine parrain de l’extrême-droite européene » le 4 avril. Je ne peux que recommander la lecture de ces articles. Le caractère subversif et dangereux de ces réseaux téléguidés les uns d’Amérique et les autres de Russie apparaît clairement… (...)

Rémi Mogenet: Tendances globales et lutte des classes

(...) Un historien professionnel Bruno Berthier, que j'avais déjà rencontré une fois, s'est étonné, pour ne pas dire plus, de ce que j'osasse livrer une tendance générale traversant les classes sociales, dans la Savoie de la Restauration dite sarde. Pour lui, c'est méthodologiquement contestable. Je lui ai demandé si, pour établir une tendance globale, il valait mieux se confiner dans une seule classe sociale. Cela a fait sourire. Le problème n'était bien sûr pas là, c'est qu'on ne voulait pas que j'établisse la moindre tendance globale, on voulait imposer l'idée que dans ce petit duché enfermé dans ses montagnes, les classes sociales s'étaient durement affrontées - comme en France. Las, on a beau chercher, on ne trouve rien. On voudrait bien trouver quelque chose, puisque Marx a assuré que la Lutte des Classes est une constante. On brandit donc quelques faits conflictuels, faibles échos de la divinité de la Discorde qui alors rayonnait de son feu dévastateur sur la puissante voisine francophone… La question des Voraces, ouvriers lyonnais d'origine savoyarde qui ont envahi la Savoie lors de la révolution française de 1848, est ici cruciale (...)

Pascal Gavillet: Ils nous ont quittés en janvier 2019

Michel Legrand (1) était allé tutoyer Hollywood, glanant même quelques Oscars, s’imposant sur un continent souvent inaccessible pour les artistes français. Jonas Mekas (2) fit du journal intime filmé non pas seulement un manifeste mais un art. Le cinéma doit beaucoup à ces deux géants partis en janvier à trois jours d’intervalle. François Perrot (3) jouissait d’une popularité méritée, eu égard à son statut de second rôle, il est vrai dans moult films importants. Il fait lui aussi partie des artistes partis en ce début d’année. Voici comme chaque mois la liste des principaux, du moins dans les domaines du cinéma et de la culture. Notons entre autres le décès de la chanteuse yéyé Liz Brady (4), qui avait quitté la France pour le Québec à la fin des années 60, avant de s’installer en Floride où elle continua à chanter jusqu’à sa mort. (...)

Daniel Warner: A Personal Story of Service Above and Beyond the Call of Duty

“Peace through pieces,” David Mittrany wrote. In a world of increasing violence, now even in Geneva junior high schools, one appreciates more and more small acts of generosity. For all the advantages of technology, there has been a loss of positive face-to-face interaction. Ordering with Amazon is not the same as visiting the neighborhood bookstore. Buying by catalogue is not the same as negotiating with a local salesperson. Calling out for pizza is not the same as being greeted with a friendly smile by a familiar waiter in your favorite restaurant. Driving alone in a car with the radio blasting separates one from any contact with the surroundings. Is public transport any different? (...)

André Pfeffer: Papyrus : gouffre financier ?

Le Conseil d’Etat annonce avec satisfaction la régularisation d’environ 3'500 clandestins. Quelles seront la facture sociale et la détérioration de l’emploi dans les branches de l’Hôtellerie-Restauration et du nettoyage qui possèdent des taux de chômages de 10 + 8,5 % ? Aucune étude n’existe à ce jour ! Aucun débat parlementaire, ni soufrage populaire n’avait précédé la mise en place de cette opération. L’établissement d’une évaluation est prévu pour cet automne, soit 3 ans après son démarrage ! Cette amnistie globale aura un coût énorme pour nos dépenses sociales. Beaucoup de ces personnes régularisées, notamment dans le domaine domestique, sont rémunérées à l’heure et possèdent plus d’un employeur. En sus de cette précarité, elles ont des revenus très faibles. Les cas cités dans la presse parlaient de salaires mensuels de Fr. 1'500.--. En tout logique et, selon leur nouveau droit, elles solliciteront l’aide sociale. (...) (TDG)