Rémi Mogenet: Un griot sénégalais, Racine, Ramuz...

En pays cathare, j'ai assisté au spectacle d'un homme se présentant comme griot sénégalais et héritier de Léopold Sédar Senghor - qu'il cite et que j'aime. Il se nomme Boubacar Ndiaye et son spectacle était consacré aux migrants et à leur point de vue propre, il appelait à comprendre ceux qui se rendent en Europe, et en particulier à Paris - à entrer dans leur sentiment. Un fond poétique, fait de proverbes locaux, cités en wolof ou traduits, créait un rayonnement singulier, l'artiste avait une belle élocution, le sens de la diction rythmée et de l'alternance des tons, il se mettait élégamment en scène, et dansait bien, les musiciens qui l'accompagnaient étaient également excellents. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est, à ce récit, l'intégration des croyances propres au Sénégal, faisant songer à la manière dont Jean Racine, par exemple, laissait planer la mythologie grecque dans ses tragédies plutôt sentimentales, ou dont Charles-Ferdinand Ramuz, désirant donner vie au point de vue du paysan alpin, plaçait, dans ses discours, les figures du merveilleux chrétien. (...)

Colette Museur: Dire sa chance / Decir su fortuna

Vitale, ce nom lui va si bien! À 95 ans elle vient de recevoir un prix de plus, le Cervantes 2018. Cette poétesse Uruguayenne, vive d’esprit, a plus de 50 ans de « métier » derrière elle et, si elle a traduit Pirandelllo et Molière, Boris Vian, Simone de Beauvoir et Gaston Bachelard en espagnol, elle est avant tout poète. Une dame qu’on aimerait rencontrer, qui a connu l’exil, s’y est bien adaptée, a vécu longtemps au Mexique, au Texas puis est retournée dans son pays. (...) Chance. Pendant des années, profiter de l’erreur / et de sa correction, / avoir pu parler, marcher libre, / ne pas exister mutilée, / entrer ou pas dans des églises, / lire, écouter la musique chérie, / être, de nuit comme de jour, un être. / Ne pas être négociée en mariage, / ni mesurée en chèvres, / ni souffrir le contrôle de la famille / ou la lapidation légale. (...)

Pascal Holenweg: Vous avez plus de 7000 francs disponibles chaque mois, vous ?

"Vous avez fait des lois contre l'anarchie, faites maintenant des lois contre la misère", enjoignait le 9 juillet 1849 Victor Hugo à une Assemblée Nationale dominée par un "parti de l'ordre" (d'où lui-même venait) qui venait d'écraser la révolte ouvrière qui suivit la révolution de 1848, et qui allait remettre tous les pouvoirs à Louis-Napoléon Bonaparte (lequel avait en son temps promis l'"extinction du paupérisme"). Des lois contre la misère, on en a fait. Et même contre la pauvreté. Mais si on a chez nous presque éteint la première, on n'a pas éradiqué la seconde. Ni la précarité. Et moins encore l'inégalité. Le travail était en 2015 à l’origine de trois quarts (76,1 %) du revenu des ménages, mais on dénombrait l'année suivante en Suisse près de 329'000 postes à bas salaires, soit 10,2% de l'ensemble des postes de travail. Comment assurer un revenu disponible suffisant à un ménage dont le revenu réel dépend d'un salaire insuffisant ? La réponse tient de l'évidence : on ne peut y arriver que par des transferts sociaux massifs. Et de fait, on n'y arrive pas. Et c'est le premier facteur de production de la pauvreté. (...)

Didier Bonny: « Les Chatouilles », bouleversant, mais jamais pesant

Je n’avais pas vraiment envie d’aller voir un film qui parle de pédophilie, trop dur. Et puis, en m’informant, j’ai cru comprendre que « Les Chatouilles » était aussi un film sur la reconstruction de soi-même après avoir subi un tel traumatisme dans son enfance. Je me suis donc décidé à y aller et je ne l’ai pas regretté, que d’émotions ! (...) Pour qu’un film sur un sujet aussi délicat puisse emporter l’adhésion, il est indispensable d’avoir une distribution à la hauteur. Et tel est bien le cas. Andréa Bescond étale avec brio toute la palette de ses sentiments, Karin Viard est remarquable dans le rôle de cette mère qui ne comprend pas sa fille, Clovis Cornillac est touchant dans celui du père qui n’a rien vu venir et enfin Pierre Deladonchamps joue tout en finesse un pédophile à qui l’on donnerait le bon Dieu sans confession. Au final, un film bouleversant, mais jamais pesant, et porteur d’espoir. Magnifique. (5 étoiles) Toujours à l'affiche: 5 étoiles. « First Man », « The Guilty » 4 étoiles. « Le Grand Bain », « Girl »…

Charly Schwarz: Un Etat solide...

L’évolution récente de la politique oppose avec une intensité accrue un Etat fort à un Etat light. Mais il existe à la conjonction de ces deux organisations ; l’Etat solide qui s’écarte à la fois du libéralisme et du collectivisme. D’un libéralisme avec sa prime à la force brute. D’un collectivisme qui perpétue l’illusion totalitaire de Rousseau, qui néglige le risque de découragement des investisseurs privés. Un Etat solide souligne la fonction organique des communautés médianes qui ordonnent les activités particulières vers un but social sans user de la contrainte étatique. Il faut donner aux services publics les moyens humains et matériels de faire correctement leur travail. (...) (TDG)