Rémi Mogenet: Littérature & littérature

(...) Or, je me moque, comme Tolkien, de ce qu'il faut penser de la littérature selon les institutions d'État, je ne l'ai jamais étudiée que pour m'imprégner de ses formes et me donner l'occasion soit de les méditer pour mon élévation personnelle, soit d'en créer de similaires, dans mes propres écrits. Car le plus étonnant, à cet égard, dans ce rapport de soutenance, est que Michael Kohlhauer ait déclaré que je connaissais très bien la littérature dont je parlais, celle des Savoyards, et même trop bien! C'est ce qu'il a écrit. Il m'a réellement reproché de trop bien connaître, d'avoir médité trop intimement les auteurs dont je parle, et leurs textes. Bizarre. (...)

Didier Bonny: « La lutte des classes »: au final, décevant

(...) En effet, les scènes cocasses du début (l’exercice « intrusion » à hurler de rire grâce à Baya Kasmi professeure qui utilise un langage absolument pas en rapport avec la situation ou encore la tentative d’inscription dans une école catholique) laissent petit à petit la place à une comédie sociale qui tourne en rond et oscille entre bons sentiments et critique d’une société qui aurait tout à gagner à vivre ensemble, à l’image d’une fin qui atteint des sommets de ridicule. Décevant. (2 étoiles)

Pascal Holenweg: Quelle Espagne dans une semaine ?

(...) En somme, Podemos est devenu une aile gauche de la social-démocratie : "Il y a un nouvel espace politique pour une quatrième social-démocratie à construire à partir de l'échec de la troisième voie" (l'échec du PSOE, donc), assurait Iglesias lui-même. C'est donc bien un projet social-démocrate qu'il voulait voir adopter par Podemos, mais dans une alliance avec le PSOE (une alliance déjà effective dans plusieurs grandes villes). "Notre programme est social-démocrate", insistait Iglesias, comme d'ailleurs l'était devenu le programme de l'"eurocommunisme" des années septante. C'est la social-démocratie qui, en s'abandonnant au social-libéralisme, s'est abandonnée elle-même : "nous sommes le résultat de l'échec de la troisième voie" (celle de Blair, de Schröder, de Gonzalez). Et qu'est-ce que ce programme "social-démocrate" de la "gauche de la gauche" espagnole ? Un programme directement inspiré du "modèle scandinave" : une "fiscalité redistributive et expansive", la défense des droits sociaux, le renforcement de la consommation intérieure, et un "européanisme souverainiste" qui implique une démocratisation des institutions européennes. Bref, sur le fond, le même programme que celui du PSOE de Sanchez, mais en un peu plus radical. Même sur la crise catalane, Podemos n'a pas réussi à adopter une ligne claire (...)

John Goetelen: Sa première Ferrari

(...) Kylian Mbappé est comme enveloppé d’une grâce, pétri d’innocence, et personne ne voit de mal dans cette montée en puissance très rapide. Lui non plus, qui s’offre ingénument la voiture la plus chère de tous les joueurs de ligue 1. Pour une fois qu’en France on ne tire pas sur la réussite individuelle, ne boudons pas notre plaisir. Son immense talent et ses origines simples devraient durablement préserver la grâce qu’il communique avec enthousiasme. Il donne envie à d’autre jeunes. Alors, ma foi, s’il compte ses sous pendant que son chauffeur le conduit à l’entraînement dans sa Ferrari, c’est son affaire. Après tout il n’y a pas de mauvais endroit pour compter ses sous.

André Thomann: Les héros

(...) On veut voir dans Notre-Dame un des phares de la civilisation occidentale, toutes religions confondues. Pourquoi pas ? Sauf qu’une civilisation qui attaque les pompiers n’est plus une civilisation, c’est une barbarie. Les pompiers doivent être protégés, si ça se trouve par l’armée avec le droit d’être un peu brutal avec les petits cons. Quelques tuméfactions, quelques contusions ne pèseront guère contre des habitants sauvés des flammes par les pompiers libres de faire leur travail. Le Macron, tout en belles paroles m(f)ielleuses ne sait pas maintenir l’ordre dans son pays, il préfère le dire au faire, ce qui est malheureusement dans une tradition de la civilisation française. Il préfère le déshonneur à la guerre, il aura l’un et l’autre s’il continue. (...) (TDG)