Pierre Ruetschi: Pierre Maudet a perdu la tête. Faut-il la lui couper?

Avec son stratagème du mensonge sans limite, Pierre Maudet s'est rendu hyper corruptible. Si l'affaire en était restée-là, il se serait trouvé à la merci du chantage potentiel de trois hommes puissants à Genève et dans le Golfe. Que l'on ne me parle plus du sens de l'Etat de Pierre Maudet! Aujourd'hui, il doit, soit se dessaisir de toutes ses fonctions en attendant que la justice tranche, soit démissionner. Et vite. La deuxième option est nettement préférable. Le brillant président du conseil d'Etat s'est en effet transformé en un danger pour les institutions. Mais avant cela, qu'il se mette enfin à table. La Weltwoche m'a donné carte blanche pour cet "essai" paru ce jour dans le magazine alémanique. Pierre Maudet m’a trompé. Comme il a trompé 500.000 Genevois et probablement au moins autant de Suisses qui, l’an dernier, ont crû en ce brillant candidat à l’élection au Conseil fédéral. (...) Je vous savais machiavélique, mais je vous reconnaissais d’immenses qualités politiques. Il y a exactement un an, au cours d’une “Blitz Kampagne” pour le Conseil fédéral menée en Suisse alémanique, vous avez réussi à conquérir les médias d’outre-Sarine. Vous étiez au sommet de votre art de la communication. (...) A ce jour, votre voyage reste largement mystérieux et donc les rumeurs, y compris les plus farfelues, continuent de grossir et d’interpeller. Elles sont néfastes pour Genève. Il est de votre responsabilité de les faire taire en établissant la vérité. Il serait préférable que, pour une fois, cette dernière sorte de votre bouche. Pas des médias.

Anne Cendre: Le monde à l'envers

Pour une fois que le Musée d’art et d’histoire propose une exposition surprenante et inattendue (...) Lorsqu’on entre dans l’exposition, en soulevant un rideau noir, on est happé par les images d’un immense écran vidéo qui prend toute la longueur de la salle. Des personnages se meuvent au ralenti dans toutes sortes de situations. Des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, des noirs et des blonds, ainsi que des animaux bizarres : « le monde où les chimères deviennent des animaux de compagnie et l’Apocalypse un divertissement », écrit Gabriel Umstätter dans le texte explicatif. (...) L’imagerie surréaliste rappelle parfois un bestiaire ancien. Si Jérôme Bosch vivait aujourd’hui, il créerait sans doute ce genre d’images. (...) Qui sont ces AES+F ? Un groupe d’artistes russes formé en 1987 (...)

Manuel Alonso: Géométrie variable sur le dossier Maudet

Selon Transparency International, il y a « conflit d’intérêt » lorsqu’une personne physique qui accomplit une fonction d’intérêt général a des intérêts personnels en concurrence avec la mission qui lui est confiée. Ainsi, le fait que Pierre Maudet reste rattaché à la police et à l’aéroport peut donner l'opportunité à ce dernier de faire pression sur les enquêteurs. Une épée de Damoclès sur l’indépendance des employés qui instruisent le dossier. Le conflit d’intérêt est théorique alors qu'une corruption doit être, elle, une action réelle. Tout conflit d’intérêt ne mène pas forcément à une corruption car tout le monde n'est pas mauvais. Si Pierre Maudet effectuerait réellement une pression sur les enquêteurs, il est évident qu’il serait vite dénoncé et s’enfoncerait bien plus. Si en théorie cette demande de suppression de liens entre Pierre Maudet et la police et l’aéroport peut se justifier n'a-t’on pas également remarqué le conflit d’intérêt que peuvent avoir les enquêteurs sur l’affaire ? Ces employés de la police mécontents qui sont en conflit avec leur hiérarchie et de ce fait avec Pierre Maudet depuis un certain temps déjà. En représailles, et vu le parti pris n'ont-ils pas l'opportunité d'instruire le dossier avec un décalage sur la gravité des faits? Y aurait-il une géométrie variable dans ce besoin d’indépendance ? (...)

Xavier Comtesse: Apple vous sauve la vie!

(...) La montre connectée série 4 d’Apple est devenue selon le big boss Tim Cook « la montre qui se vend le plus au monde. Selon IDC, Apple aurait augmenté de 30 % ses volumes de livraisons de montres connectées au second trimestre 2018 par rapport la même période de l’année précédente…Baptisée Séries 4, la quatrième génération de l’Apple Watch veut devenir le « gardien intelligent de notre vie », selon ses concepteurs. Derrière son écran 32 % ou 35 % plus large selon la version choisie, soit en 40 mm, soit en 44 mm (contre 38 mm et 42 mm pour la précédente version), la nouvelle Apple Watch ne veut plus se satisfaire de simples fonctions de capteur d’activité. Son design à peine remodelé dissimule des composants d’une puissance supérieure. Egalement à bord, des fonctionnalités accrues comme : la détection de chutes… La mesure du cœur en temps réel… Apple vient –incontestablement- de franchir un « pas » décisif vers l'eldorado de la Santé.

Claude Bonard: Notre Président de la Confédération à Paris

(...) Les cavaliers et motards de la Garde sont équipés d’une culotte (tradition équestre ) pour les services d’honneur. Elle est d’un bleu identique à celui du pantalon des fantassins mais une autre culotte, blanche sans bande noire est portée lors des services d'honneur exécutés au profit et en présence du chef de l'Etat . D'où la justesse de l'observation d'Alain Rebetez. Il y a une marge d'appréciation au niveau du protocole. Usuellement, la culotte bleue est portée lors de l'accueil de ministres étrangers et la culotte blanche est portée lorsque le Président de la République reçoit ses homologues étrangers en visite officielle ou d'Etat. Là, il s'agissait d'une visite dite de travail. Lors d'une rencontre entre le président Macron et Mme Doris Leuthard la couleur de la culotte des gardes républicains du régiment de cavalerie postés sur les marches de l'Elysée était aussi bleue. Comme quoi, dans le protocole, contrairement à l'adage, la culotte fait le moine ! ... mais je ne peux pas m'empêcher de penser que les cavaliers auraient porté leur culotte blanche si la haute personnalité accueillie pour une visite de travail à l'Elysée était chef d'Etat de l'un des pays membres du G7, de l'UE ou d'un continent voisin.

Pascal Décaillet: Saint-Simon sur Rhône

S’il est, parmi des milliers d’autres, un livre révélateur sur la nature du pouvoir, c’est bien les Mémoires de Saint-Simon. Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755), nous raconte Versailles et ses coulisses, les complots, les clans, les courtisans, avec une distance de plume qui force l’admiration. (...) Le génie de Saint-Simon, c’est de nous dépeindre la sublime, l’incomparable hypocrisie de ces courtisans qui, tout en faisant semblant de demeurer fidèles au Roi qui se meurt, n’en omettent pas moins de considérer toutes les hypothèses de recomposition du pouvoir, une fois sonné le glas du souverain. (...)

Pascal Holenweg: Zone piétonne et parking en sous-sol

La bagnole en ville : qu'en faire ? Il n'y aura pas de "Journée sans voiture" à Genève en 2018. Ni de "BikeUp". Ni de "SlowUp". Pas de pique-nique dominical sur le pont du Mont-Blanc, donc. Mais le Département des infrastructures assure qu'en 2019, plusieurs rendez-vous seront proposés, en lien avec la mise en service du "Léman Express". De toute façon, comme le relève la coordinatrice de "Pro Velo", "faire une journée sans voiture alors que pas grand chose n'a été réalisé" pour que les bagnolards puissent se passer de leur bagnole avait "peu de sens". Il serait en effet temps de répondre clairement à la question : que faire de la bagnole en ville, ou elle n'a rien à faire, mais où elle menace de prendre de plus en plus de place, sans donner plus de mobilité ? (...) (TDG)