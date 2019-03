Voici la revue des blogs de notre forum blog.tdg.ch. Pour consulter les blogs cités, cliquez sur leur titre. Les blogueurs apprécient les commentaires. Merci, pour la qualité de notre forum, d'être concis, courtois, pertinents et de signer votre envoi. Pour retrouver les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre! Pour créer un blog, faites acte de candidature à blog@tdg.ch .

Pierre Béguin: Tuer l’homme pour sauver la planète?

(...) Dans des Universités, en Suisse romande comme ailleurs, des professeurs l’annoncent à leurs étudiants, quand ce n’est pas chez Darius en personne. Il n’est pas jusqu’au Cycle d’Orientation où ma fille de 14 ans, en cours, se voit proposer des articles affirmant «scientifiquement» une possible augmentation de la température moyenne jusqu’à 9 degrés d’ici 2080. «Ce sera beaucoup plus!» surenchérit sentencieusement sa prof. De quoi motiver ses élèves à étudier pour un avenir que, dans le même temps, on leur prédit qu’ils n’auront pas… (...) Entre tenants du réchauffement climatique et collapsologues, il y a pire. Si! Si! Ainsi d’un certain Antoine Bueno, chargé de mission au Sénat, qui se fend d’un essai hallucinant Permis de procréer, publié chez Albin-Michel. L’argumentation repose sur le postulat «réchauffiste»: toute nouvelle naissance, à plus forte raison dans notre société consumériste, est par définition un pollueur supplémentaire, un dangereux émetteur de CO2, un affreux mangeur de viande, un irresponsable producteur de déchets, qu’il convient si possible d’éliminer: «La naissance d’un enfant américain est une très mauvaise nouvelle, bien plus que la naissance de dix enfants nigériens» affirme notre essayiste. Tuer l’homme pour sauver la planète? Oui et non. Notre chargé de mission reste un humaniste – du moins le prétend-il –

Jean-Noël Cuénod: Quatre Français sur dix espèrent la révolution

Depuis la crise des Gilets Jaunes, les Français ont la tête près du bonnet phrygien. Un récent sondage IFOP diffusé par le site libéral Atlantico le confirme : 39% d’entre eux estiment que la révolution est le meilleur moyen pour changer la situation que traverse actuellement l’Hexagone. (...) L’option réformiste pour changer les choses est plébiscitée par 81% des Polonais et 79% des Espagnols, largement approuvée par 60% des Italiens, 62% des Autrichiens et 57% des Allemands. En revanche, elle n’est espérée que par 50% des Français. (...) L’option révolutionnaire saluée par quatre Français sur dix ne relève donc pas du choix mais exprime plutôt la rage : on a tout essayé, les réformes de gauche, de droite, du centre et le chômage est toujours massif, la France décroche des pays de la première division européenne, la bureaucratie étouffe toujours en même temps que les services publics utiles désertent les campagnes, la petite bourgeoisie mal payée est persuadée de son glissement inéluctable vers la pauvreté. (...)

Maria Perez: Justice sociale pour les nettoyeurs de la Ville de Genève

Depuis 12 ans, je demande, au nom d'Ensemble à Gauche, la réinternalisation des tâches de nettoyage en Ville de Genève. Ce travail ingrat mais essentiel n'aurait jamais dû être confié à des entreprises qui offrent des conditions de travail déplorables à ceux qui travaillent pour la collectivité. Il a été dit par l'Exécutif de la Ville que ces employé.e.s, pour la plupart migrant.e.s, ne pourraient être internalisés car "ils ne pourraient pas passer le test de français requis pour travailler en Ville de Genève". Et bien qu'on les forme, que diable ! (...) Il n'y a manifestement pas de majorité encore au au Conseil municipal pour voter l'engagement des employés ONET par la Ville de Genève, même si les lignes ont bougé, les Socialistes et les Verts nous ayant désormais rejoints dans nos revendications. (...)

Rémi Mogenet: Contes & légendes en Quercorb

L'idée première de l'association Noyau. Au cœur du conte - dont la direction artistique et rédactionnelle est assurée par la conteuse Rachel Salter, le secrétariat par le musicien Bernard Nouhet et la présidence par moi -, remonte à une époque où je n'allais pas encore régulièrement en Occitanie - temps fabuleux qui, par notre rédactrice, a été exprimé comme suit: Il était une fois, à Puivert, un festival Troubadours qui a semé une graine. Et cette graine a été caressée par le vent, chauffée par le soleil et aimée par la terre. Elle est devenue un arbre qui a porté un fruit. Au cœur de ce fruit, un noyau. Puivert est un village élégant du sud-ouest du département de l'Aude, comprise autrefois dans la seigneurie du Quercorb. (...)

Mireille Vallette:Les médias ont traité de manière honteuse l'enquête de Mueller sur Trump

Je n’ai jamais vu plus de fausses nouvelles dans les médias que celles liées à la soi-disant collusion de Trump avec la Russie. Pour garder espoir, les journalistes n’ont pas lésiné sur les fakenews, les «missingnews», les «distortingnews»… Le coup d’envoi de la saga est donné le 17 mai 2017 sous les hourras des rédactions. Le rêve de destitution du gouvernant le plus haï de la planète se concrétise. D’ailleurs, la grande majorité des experts invités confirment cette merveilleuse perspective. Au fil de ses presque deux ans d’investigations, Mueller n’a pas lésiné sur les moyens: 19 avocats assistés par environ 40 agents du FBI, analystes du renseignement, juriscomptables et autres professionnels. Le Conseil spécial a délivré plus de 2800 assignations à comparaître, exécuté près de 500 mandats de perquisition, obtenu plus de 230 ordonnances relatives à des dossiers de communication, rendu près de 50 ordonnances autorisant l’utilisation de registres de correspondance, présenté 13 demandes de preuves à des gouvernements étrangers et interrogé environ 500 témoins. A chaque épisode, les journalistes concluent que le Grand soir se rapproche, alors que rien n’apporte la moindre eau au moulin de la collusion. (...)

Gorgui Ndoye: Une rencontre émouvante, au Grutli, avec 100 élèves!

Quand 100 élèves, 13 à 15 ans, accompagnés de leurs Professeurs t'applaudissent fortement après une intervention tu te dis la Médiation est faite ! Ce jeudi 28 mars, le festival Histoire et Cité qui a pour thème « Histoires d’eau», a convié cinq classes, dans le cadre du volet pédagogique à la projection du film La Pirogue du cinéaste sénégalais Moussa Touré qui traite de la question des migrations entre le Sénégal et les îles Canaries. A l’issue de la projection, a eu lieu un débat de près de 50 minutes d'échanges entre les élèves et les intervenants invités. (...) Une belle et intéressante rencontre sous clairvoyante direction du Professeur Esposito de l'Université de Genève. (...) Chaque mot prononcé par une ou un élève a eu son sens. J'ai tout bien noté et notamment le mot de la fin. Une élève conclut: " J'ai beaucoup appris et je me dis aujourd'hui plus que jamais nous ici en Suisse nous avons certes des soucis mais bien mineurs par rapport à ce qui peut pousser un autre jeune d'ailleurs à emprunter la mer par désespoir et parfois de mourir. Nous avons beaucoup de chance et nous devons en être conscients. Merci"

Bruno Hubacher: From Russia with love//bhubacher.blog.tdg.ch/archive/2019/03/28/from-russia-with-love-298041.html

(...) L’élection de Donald Trump, mais surtout la non-élection de Hillary Clinton, est restée à travers la gorge du Parti Démocrate et, dans son sillage, de celui du paysage médiatique américain dont les membres les plus éminents avaient pourtant grandement contribué à son élection, en lui offrant, pour sa campagne présidentielle, un espace médiatique d’une valeur globale de près de 2 milliards USD. (...) Il est, dans ce contexte, assez frappant de constater à quel point les médias classiques fustigent la nocivité des fausses nouvelles et autres théories conspirationnistes, disséminées sur les réseaux sociaux, tout en les fabriquant eux-mêmes. La présumée cyber-attaque contre le réseau électrique de l’état de Vermont par des agents russes, par exemple, relevé par le vénérable « Washington Post » en 2016 s’était avéré être un canular. Il n’y a jamais eu de démenti officiel. (...) cette propagande autour du « Russiagate », alimentée par les dirigeants du Parti démocrate, avec l’aide de la majorité des médias, vise avant tout à détourner les regards du public de la fraude électorale, commise par la candidate Hillary Clinton à l’encontre du candidat Bernie Sanders, révélée par Wikileaks, ainsi que de la mainmise totale et sur les finances du parti et son personnel par celle-ci pendant les primaires, révélée dans le livre « Hacks », publié en 2017 par la présidente intérim du parti, Donna Brazile. Pour les élections de 2020 il n’y a pas meilleur cadeau que les médias et le Parti démocrate auraient pu faire au président. Ne parlons pas de la cote de popularité du président russe.

Pascal Holenweg: "Des allocations, pas des aumônes" ?

La Ville de Genève accorde aux familles les plus modestes de la commune une allocation de rentrée scolaire, que la droite municipale n'avait cessé de combattre et qu'il avait fallu lui imposer. Ne pouvant la supprimer, elle avait décidé de la dénaturer : l'allocation était versée sous forme monétaire, sur un compte postal ou bancaire, la droite a imposé qu'elle soit désormais versée sous forme de bons d'achat dans les commerces de ses copains. Nous avions combattu au Conseil municipal cette régression vers les aumônes intéressées du XIXe siècle, puis, après qu'elle ait été ratifiée par la droite dilatée (du MCG au PDC), lancé une pétition ("Des allocations, pas des aumônes") pour en revenir "à un mode acceptable et rationnel de versement des allocations de rentrée scolaire". Hier soir, au Conseil municipal, la même droite dilatée qui avait imposé le retour aux bons caritatifs a refusé la pétition. Comme on dit dans ces cas là : "le combat continue" -et il continuera jusqu'à ce quelques bribes de rationalité sociale se fraient, si péniblement que cela dusse se faire, dans quelques cerveaux de droite. Têtus, on est. Et optimistes, aussi… (TDG)