Pierre Béguin: Gotham City

Qui n’aurait pas encore remarqué les trois grandes tours des CFF avec leurs énormes façades en marbre foncé qui trônent sur Lancy Pont-Rouge? Vous savez, celles qui ressemblent furieusement à Gotham City. C’est justement l’histoire de ces façades en marbre que nous allons vous raconter. Or donc les CFF, plus gros propriétaire immobilier de Suisse et dont les terrains de Pont-Rouge (et d’ailleurs) se voient largement valorisés par le tracé du CEVA (que les contribuables genevois connaissent bien), les CFF donc, pressés d’engranger les bénéfices, mandatent comme entreprise générale Implenia qui, elle-même, se charge de sous-traiter les travaux à diverses entreprises du bâtiment. Suivons plus particulièrement la piste de l’adjudication du marbre… (...) Et quand on sait que, dans le cas relaté, en haut de cette pyramide de l’arnaque se trouve la Confédération elle-même (qui détient les CFF), censée, donc, faire appliquer des lois qu’elle a promulguées et qu’elle est la première à transgresser, on plonge dans un abîme de perplexité: car à tous les étages, chacun proclame sa bonne foi la bouche en cœur et se lave les mains de ce qui se passe à l’étage inférieur, à commencer par les CFF… Quant à vous, chers concitoyens et contribuables qui me lisez, si vous passez à Gotham City devant les tours des CFF, quand vous regarderez ces larges façades de marbre foncé, ayez une petite pensée pour mon histoire. Elle en cache des centaines d’autres identiques…

Didier Bonny: Je suis en colère !

Le Tribunal fédéral a donc annulé la votation de février 2016 sur l’initiative du PDC « contre la pénalisation du mariage ». Et ce n’est pas cette décision qui me met en colère, car elle est parfaitement compréhensible. Ce qui me met en colère, c’est l’erreur monumentale du Conseil fédéral qui avait prétendu que seulement 80 000 couples mariés étaient pénalisés par l’impôt fédéral direct alors qu’ils étaient en fait 704 000 ! Ce qui me met en colère, c’est le texte de l’initiative du PDC qui sous couvert d’égalité fiscale en précise que le mariage est l’union entre un homme et une femme. Ce qui me met en colère, c’est la décision du parlement d’avoir validé cette initiative qui ne respecte de toute évidence pas l’unité de la matière. (...)

Hélène Richard-Favre: Le cinéaste et le PDG

(...) Rappelez-vous comment Oleg Sentsov, emprisonné pour avoir projeté de détruire autant de vies humaines que l’aurait permis la charge explosive qu’il est accusé avoir détenue, lui a valu le Prix Sakharov! Carlos Ghosn, incarcéré pour abus de confiance aggravé après avoir porté au premier rang mondial de l’industrie automobile, Renault-Nissan-Mitsubishi ne reçoit, en retour et avant tout, que flots d’injures et de haine. En quoi diffèrent le sort de ces deux hommes sinon que tous deux clament leur innocence et que le premier est entendu, mieux, honoré alors que le second reste inaudible et pire, voué aux gémonies? Aussi éloigné soit-on du milieu socio-économique de Carlos Ghosn, rien n’interdit de réagir au vide sidéral de ses soutiens et aux flots boueux de commentaires drainés par sa condamnation. Mais c’est rêver, sans doute, que cesse le deux poids deux mesures quasi institutionnalisé…

André Thomann: La laïcité comme si vous y étiez

C'est un épisode que je me lasse pas de raconter : je me promenais tel jour à Carouge, rue Saint-Victor, celle où passe le tram, avec un ami irlandais de Belfast (le détail a son importance ). Nous passions devant un premier édifice religieux dont il me demanda l'identité. C'est le temple protestant de Carouge, l'instruisis-je. Nous parcourûmes encore quelque trois cents mètres pour arriver à une église. Je devançai sa question : c'est l'église catholique de Sainte-Croix. Il me regarda avec un sourire marqué d'humour irlandais (qui peut être dévastateur, pensez à Swift et son Modest Proposal) et me dit : 'Si près l'un de l'autre ?' a feinte surprise n'était pas la mienne. Cette proximité, même pas protégée par des barbelés, comme ça doit être le cas à Belfast, était pour moi l'illustration parfaite de la laïcité telle que Genève (et Carouge) la connaît. Accepter toute religion, dans la mesure où elle est tolérante à l'égard des autres et que l'État ne s'en mêle pas. C'est simple, ça n'a pas besoin d'adjectifs et devrait être acceptable par tous. Mais voilà que Tariq Ramadan, notre troubadour de la bonne parole musulmane, y voit autre chose (...)

Gérard Prudeau: Celui qui a appris toute l'histoire

Quand on lui demande ce que signifie être humain, Mohammed Alshereda, sociologue âgé de 31 ans, répondra probablement avec un mot; connaissance. L'esprit humain a été conçu pour apprendre et explorer le monde. Pour bien comprendre notre environnement et y être pleinement intégré, nous devons tirer les leçons du passé, de l'environnement et de notre propre expérience. En effet, l'évolution humaine ne peut être accomplie que par l'apprentissage. Pourtant, si avide de savoir que soit l’humanité, certains d’entre nous, comme M. Alshereda, le porterons à un tout autre niveau, consacrant toute leur vie à la recherche du savoir. Comme d’autres avant lui, il s’intéresse à presque tous les sujets touchant à l’expérience humaine. De l’histoire de notre espèce à tout ce que nos prédécesseurs ont accompli jusqu’aux problèmes qui touchent notre vie quotidienne, M. Alshereda a pris le temps de tout apprendre. Pour lui, le monde est un lieu fascinant (...)

Bernard Comoli: 13 avril : Lancy fête la solidarité internationale

En 2019, le montant alloué par la commune à la solidarité internationale en 2019 est de 820'000 CHF, y compris 20'000 CHF pour l’aide d’urgence. C’est le soutien accordé à plus de soixante projets dans une cinquantaine de pays. Les associations bénéficiaires y présenteront leurs actions sur le terrain. Lancy a une longue tradition de solidarité avec les pays du sud. En 1960 déjà, la commune a commencé à soutenir l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné au Gabon, cela à hauteur de 5'000 CHF. (...) AYA et le MCI remercient la Ville de Lancy et ses habitants pour l’appui apporté leurs projets dont les destinataires sont des Peuples premiers qui luttent pour conserver leur cadre de vie. Un environnement dont l’utilité est planétaire.

John Goetelen: Mort et résurrection des coraux

Sous ce titre je propose quelques informations contradictoires sur les signes annoncés d’un réchauffement dramatisé. Les infos de cette chronique sont issues de sources diverses. À chacun de faire sa propre idée. Aujourd’hui: les coraux. (...) 2007: mort inquiétante des coraux (...) 2017: des coraux s’acclimatent (...) On estime que la Grande Barrière s’est formée il y a 18’000 ans. Le niveau des océans ayant varié, ainsi probablement que sa température lors de l’optimum climatique de l’holocène, les coraux ont dû à la fois s’adapter et migrer. Ils ont survécu.

Pascal Gavillet: Ils nous ont quittés en février 2019

Le mois de février aura passablement endeuillé le cinéma suisse avec les disparitions, à quatre jours d’écart, de Bruno Ganz (1) puis Claude Goretta (2). Stanley Donen (3) s’en est allé sur la pointe des pieds, déposant un voile noir sur un genre jamais démodé, la comédie musicale, dont il fut un représentant majeur sur grand écran. Côté acteurs et actrices, les nostalgies se croisent sans se ressembler lorsqu’on évoque Julie Adams (4) ou Jan-Michael Vincent (5), dont la déchéance fut terrible. Voici comme chaque mois la liste des principaux disparus dans le domaine du cinéma et de la culture. (...)

Jean-François Mabut: Un évêque à Genève. Acte V?

En prélude au 200e anniversaire du rattachement, en 1819, de l'évêché de Genève à celui de Lausanne et Fribourg, le vicaire Pascal Desthieux a brossé, à Notre Dame de Genève, en guise de 4e conférence de Carême et à grandes enjambées, l'histoire de l'évêché qui a uni, durant plus de mille ans, les chrétiens de Genève et ceux de Savoie. Ses évêques ont ensuite trouvé refuge à Annecy jusqu’en 1801… Faut-il rétablir un évêché à Genève? L'abbé Desthieux n'a répondu à la question qu'au terme d'un récit d'une heure, assez morne et qui a prudemment écarté les questions qui fâchent, les manquements de l'église de Rome, la nature propre d'un évêque, l’œcuménisme ou les peurs irrationnelles qu'alimentent aujourd'hui l'hypothétique irruption d'un califat islamiste en Europe ou le réchauffement climatique. Pas un mot sur la laïcité. Pas davantage sur l'athéisme pragmatique ou l'agnosticisme qui dominent désormais notre société libérale avancée, policée, multiculturelle et émiettée. (...) (TDG)