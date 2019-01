Sur //blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Pascal Holenweg: Quand un foulard voile un débat

(...) La pomme qui tombe sur la tête de Newton n'avait pas le choix de tomber ou non, elle obéissait à une loi naturelle, mais porter ou non un foulard "islamique", une kippa juive, une croix chrétienne, une barbe islamiste, une moustache baasiste, c'est un choix. Or face à la loi de la société ou de l'Etat, je décide toujours de la respecter ou non. Et si la loi sur la laïcité devait être acceptée, comme il est probable dès lors qu'elle est devenue une loi sur le foulard islamiste, c'est moi et moi seul qui déciderai de la respecter ou non. Et si telle conseillère municipale de Meyrin n'entend pas renoncer à son foulard en séance plénière du Conseil, qu'elle s'y pointe avec son foulard et que ceux qui sont chargés de faire respecter la loi se démerdent… Quand on passe de la liberté de conscience à la liberté d'expression, on passe d'un absolu à un relatif. Les libertés d'expression, de presse, d'association, renvoient toujours à des critères d'ordre public... mais cela vaut pour la religion comme pour quelque conviction (politique, philosophique, culturelle) que ce soit. Une loi sur la laïcité cadrant les expressions religieuses ne se justifie pas dès lors que les lois existantes cadrent déjà n'importe quelle autre expression… Quant à la neutralité vestimentaire exigée par la loi des parlementaires, elle relève du fétichisme (...) La loi en cause ne mérite ni l'honneur d'une approbation, ni l'indignité d'un refus. (...)

Mireille Vallette: La Belgique chasse l’Arabie saoudite de sa Grande Mosquée

Suite à la rupture unilatérale par le gouvernement belge de la convention conclue entre l’Arabie saoudite et la Belgique, la Grande Mosquée de Bruxelles a entamé sa mue. Le financement des lieux par la Ligue islamique mondiale (LIM) a cessé, ses employés ont été licenciés et les collaborateurs logés dans le lieu doivent le quitter d’ici fin mars. La décision de la Belgique est une première européenne. Elle a été prise avec une promptitude rare, après les attentats de 2016 qui ont fait 32 morts. (...) Évidemment, cette opération de salut public nous conduit tout droit à Genève. Ne pourrait-on faire de même? La Grande mosquée du Petit-Saconnex est gérée par la Ligue islamique mondiale. Quant au directeur actuel, c’est un ancien ambassadeur saoudien. Depuis des décennies, la mosquée s’est fait remarquer par des épisodes rocambolesques (un directeur accusé de frapper sa fiancée), de multiples licenciements, une gestion catastrophique, des imams fichésS et des liens au djihadisme: deux hommes qui la fréquentaient partis en Syrie et tout récemment deux Helvético-Marocains liés, selon les autorités marocaines, aux assassins de deux jeunes Scandinaves. Le lieu vit de dons immobiliers de l’Arabie saoudite. (...)

Link" target="_blank">Vincent Schmid: A propos d'athéisme

Michel Onfray, écrivain prolixe, vient de publier un épais volume (528 pages) intitulé Sagesse, savoir vivre au pied d’un volcan. La question qui traverse ce livre est à la fois simple et très complexe : Comment vivre debout ? (...) Onfray a découvert l’athéisme chez Lucrèce, théoricien du matérialisme antique et plus généralement auprès de l’école stoïcienne. Ce qui vaut au lecteur quelques pages antichrétiennes au vitriol pas toujours bien informées, comme souvent chez Onfray (...) La Bible pose pour sa part le problème de manière très concrète. L’athéisme (si le mot n’existe pas encore, il s’agit bien de cela) n’est jamais présenté comme une doctrine abstraite mais toujours lié à une manière de vivre. Ce qui compte d’abord est ce que nos croyances font de nous, puisque après tout l’athéisme est une croyance comme une autre. (...) Lorsque je rencontre un athée, je lui demande toujours de quel Dieu il est athée. Il est arrivé que nous tombions d’accord… Comme le disait Karl Rahner, Dieu merci 95% de ce que les gens appellent Dieu n’existe pas ! (...)

Gorgui Ndoye: Bonne chance au nouveau président du Congo !

Déjà, un très bon signe: #FélixAntoineTshilomboTshisekedi, le nouveau Président élu qui prêté serment, a refusé les cadeaux que lui ont envoyés les communautés indo-pakistano-libanaises très présentes dans l'exploitation des ressources du pays. Il leur a envoyé ce message: " Faites en cadeau à vos travailleurs et réajuster leurs salaires car bientôt les inspecteurs vont passer au contrôle des salaires". J'ai suivi par ailleurs avec intérêt la cérémonie de passage du pouvoir entre lui et le Pdt Kabila. Ce fut émouvant! Espérons enfin que ce pays se réconciliera avec lui-même. (...)