Pascal Holenweg: L'Ennemi, c'est le pluralisme

(...) La proposition du PLR de normalisation vestimentaire des élus municipaux pose une bonne question, et commencerait presque à lui donner un début de bonne réponse, si comme souvent, le PLR ne tenait pas la distance de son effort, ne tirait pas les conclusions de ses prémices et ne s'arrêtait pas au milieu du gué. La bonne question : comment freiner, voire stopper, l'inexorable glissade de notre parlement municipal (délibératif, certes, mais parlement tout de même) sur la pente du désordre, au bout de laquelle, comme dirait le Maire de Champignac, se profile le spectre hideux de l'anarchie ? Et le PLR d'esquisser un début d'embryon d'un brouillon de réponse : réduire le pluralisme vestimentaire, rhétorique, politique, philosophique (et donc religieux), idéologique et politique dont le conseil municipal genevois est si gravement frappé. Vers cette œuvre de salubrité publique, le PLR fait le premier pas. Celui qui ne coûte pas grand chose si on ne le fait pas suivre d'autres pour traduire en normes claires et impératives la noble, et indispensable, volonté de normaliser ce conseil. Mais face au mal sournois qui nous ronge, le texte du PLR souffre d'une navrante pusillanimité. (...)

Cyril Aellen: Les poches du contribuable genevois sont bientôt vides

(...) À Genève, les rentrées fiscales augmentent d’année en année : ce n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une politique voulue par un Conseil d’Etat dépensier et un parlement complaisant. (...) L’Etat exige plus de moyens pour assumer ses dépenses, mais cela se fait aujourd’hui au détriment du pouvoir d’achat de chacun d’entre nous. A l’heure où il est question de mettre en place de nouvelles taxes pour lutter contre le réchauffement climatique, il est temps de rappeler que celle-ci doivent s’inscrire, au minimum, dans une indispensable neutralité fiscale.

Christian Brunier: Réussir sa vie plutôt que réussir dans la vie

(...) Réussir dans la vie peut certes contribuer à réussir ta vie, mais s’avère souvent une pression sociale insoutenable. L’important, la seule chose essentielle, n’est pas de réussir dans sa vie, mais de réussir ta vie ! Réussir sa vie n’est pas basé sur l’accumulation matérielle ou sur le prestige. Simplement sur l’addition des plaisirs, sur l’inventaire des petits bonheurs. Il faut profiter de la vie, abuser de ses plaisirs, engranger de la joie, vivre sereinement, rechercher la plénitude pour se sentir bien et générer de bons sentiments envers les autres. Je partage la vision du philosophe et poète Ralph Waldo Emerson : « Rire souvent et beaucoup, gagner le respect des gens intelligents et l’affection des enfants, savoir qu’un être a respiré plus aisément parce que vous avez vécu. C’est cela réussir sa vie. »

Pierre Jenni: La suite, tout le monde la connait...

(...) Rappelons tout d'abord la stratégie multimodale du rapport Mobilités 2030 proposée par Mme Künzler et validée par le CE en mai 2013 qui se résume en trois étapes qui consistent à favoriser les modes de déplacement les plus efficaces pour chaque type de trajet et de les coordonner. En clair, il est notamment nécessaire de limiter le trafic automobile au centre-ville au profit des transports publics et de la mobilité douce : - 2020 : Mise en route du RER valdo-franco-genevois, le Léman Express; - 2025 : agrandissement de Cornavin et finalisation de l'élargissement de l'autoroute de contournement; - 2030 : réalisation de la traversée du lac et la mise en service d’une nouvelle liaison ferroviaire Cornavin-Aéroport-Meyrin. Sauf que… C'est joli sur le papier mais les réalités politiques et surtout les contraintes budgétaires sont imprévisibles. Comme nous avons pu le vérifier avec le saucissonnage du crédit d'étude, la traversée du lac est condamnée, ou du moins ne sera pas réalisée avant longtemps. Ce qui remet en question toute la stratégie et surtout l'objectif de l'agrandissement de Cornavin dont je parle dans un précédent billet. (...)

Antoine Veilliard: Elèves frontaliers : des questions d'un député qui restent sans réponses

Les députés Ana Roch (MCG) et Simon Brandt (PLR) ont déposé le mois dernier des questions urgentes écrites au conseil d'état. L'un comme l'autre demandent la communication de l'avis de droit commandé à la Professeure Kaddous de l'Université de Genève sur lequel s'est fondé le Conseil d'Etat pour prendre la décision d'exclure 184 enfants de contribuables et citoyens genevois de ses écoles en violation des constitutions genevoises et fédérales et en violation des accords de libre circulation. A l'un comme à l'autre, le Conseil d'Etat a répondu que l'avis de droit est incomplet et que des compléments ont été demandés. Une réponse curieuse puisque la décision d'exclusion a elle, déjà été prise par le Conseil d'Etat ! Comment le Conseil d'Etat a pu prendre une décision finale sans avoir d'avis de droit complet ? Est-ce que Mme Kaddous confirme que son travail était "lacunaire" comme l'affirme le Conseil d'Etat ? Acceptera-t'elle de changer ses conclusions pour les mettre en conformité avec la décision illégale du Conseil d'Etat quitte à être déjugée en droit par la Chambre Administrative ? C'est la réponse à Simon Brandt (PLR) qui est la plus étonnante. Dans de nombreuses autres démocraties cela passerait pour un outrage au parlement :(...) (TDG)